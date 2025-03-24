Yoga Chaud Idolem

Gratuit (Tarif de group 11.50$, l'AÉÉMUM vous offre donc le billet gratuitement, sous condition que vous soyez présent à l'évènement, et inscrit au programme MD). Ce remboursement sera effectué automatiquement le 7 avril.
COMPLET - Groupe 13h50 à 14h50 (+1)
CA$11.50
Tarif de group 11.50$ (L'AÉÉMUM ne peut pas offrir le billet gratuitement aux gens hors-MD, mais offre quand même le tarif réduit de groupe). Si vous prenez ce billet, vous n'aurez pas de remboursement.
Groupe 15h00 à 16h00 (ÉTUDIANTS EN MD SEULEMENT)
CA$11.50
Gratuit (Tarif de group 11.50$, l'AÉÉMUM vous offre donc le billet gratuitement, sous condition que vous soyez présent à l'évènement, et inscrit au programme MD). Ce cours est sujet à disponibilité du studio. Ce remboursement sera effectué automatiquement le 7 avril ou si le cours n'a pas lieu.
Groupe 15h00 à 16h00 (HORS-MÉDECINE)
CA$11.50
Tarif de group 11.50$ (L'AÉÉMUM ne peut pas offrir le billet gratuitement aux gens hors-MD, mais offre quand même le tarif réduit de groupe). Ce cours est sujet à disponibilité du studio. Si vous prenez ce billet, vous n'aurez pas de remboursement (à moins que le cours n'ait pas lieu).
