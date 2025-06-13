Zone VIP CountryFest 2025

Accès à la zone VIP réservée pour les spectacles du 11 et 12 juillet (scène principale). Bar privé avec 25% de rabais sur l'alcool et la marchandise officielle. Grignotines gratuites. Important! Pour accéder au site du festival, vous devez d'abord acheter un billet d'entrée régulier. Le billet VIP est un supplément qui vous donne accès à la zone VIP, mais il ne remplace pas le billet d'entrée.

Accès à la zone VIP réservée pour les spectacles du 11 et 12 juillet (scène principale). Bar privé avec 25% de rabais sur l'alcool et la marchandise officielle. Grignotines gratuites. Important! Pour accéder au site du festival, vous devez d'abord acheter un billet d'entrée régulier. Le billet VIP est un supplément qui vous donne accès à la zone VIP, mais il ne remplace pas le billet d'entrée.

seeMoreDetailsMobile