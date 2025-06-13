eventClosed

Zone VIP RockFest 2025

510 Rte de l'Église

Saint-Pierre-Baptiste, QC G0P 1K0, Canada

CA$49
Accès à la zone VIP réservée pour les spectacles du 4 et 5 juillet (scène principale). Bar privé avec 25% de rabais sur l'alcool et la marchandise officielle. Grignotines gratuites. Important! Pour accéder au site du festival, vous devez d'abord acheter un billet d'entrée régulier. Le billet VIP est un supplément qui vous donne accès à la zone VIP, mais il ne remplace pas le billet d'entrée.

