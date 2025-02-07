CFC HOLD Canada National Conference 2025

800 Pl Leigh-Capreol

Dorval, QC H4Y 1G8, Canada

Registration Fee (Quad Occupancy)
CA$400
Includes 2-night accommodation: Friday-Saturday Saturday 3 meals; Sunday breakfast & packed lunch Quad Occupancy
Registration Fee (Double Occupancy)
CA$600
Includes 2-night accommodation: Friday-Saturday Saturday 3 meals; Sunday breakfast & packed lunch Double Occupancy
Registration Fee (Single Occupancy)
CA$900
Includes 2-night accommodation: Friday-Saturday Saturday 3 meals; Sunday breakfast & packed lunch Single Occupancy
Additional Hotel Stay (per night)
CA$360
HOTEL ROOM RATE: 3 days before & 3 days after the conference. Rooms available on a flat rate of $360/room-night
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing