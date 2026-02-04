Jardin des Funambules - Paniers de légumes

Panier de légume hebdomadaire d'une valeur de 798$ (35$ par semaine)





-Payer l’entièreté de la saison dès maintenant: suite à votre inscription et à votre 1er paiement de 266$, vous payez directement la différence pour atteindre la valeur totale de 798$, donc 532$. Ce versement de 532$ doit être fait par virement interac à l’adresse suivante: [email protected]

-Payer en 3 versements: suite à votre inscription et à votre 1er paiement de 266$, vous effectuez un autre paiement de 266$ avant le 15 juin et un troisième versement de 266$ avant le 15 juillet. Ces versements doivent être fait par virement interac à l’adresse suivante: [email protected] . Des rappels vous seront envoyés par courriel au préalable.





*Le prix inclus une contribution de 28$ au Réseau de fermiers de famille