Corporation Route D'enfants

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Jardin des Funambules - Paniers de légumes

Panier de légumes PETIT - 1er versement
$266

Panier de légume hebdomadaire d'une valeur de 798$ (35$ par semaine)


-Payer l’entièreté de la saison dès maintenant: suite à votre inscription et à votre 1er paiement de 266$, vous payez directement la différence pour atteindre la valeur totale de 798$, donc 532$. Ce versement de 532$ doit être fait par virement interac à l’adresse suivante: [email protected] 

-Payer en 3 versements: suite à votre inscription et à votre 1er paiement de 266$, vous effectuez un autre paiement de 266$ avant le 15 juin et un troisième versement de 266$ avant le 15 juillet. Ces versements doivent être fait par virement interac à l’adresse suivante: [email protected]. Des rappels vous seront envoyés par courriel au préalable.


*Le prix inclus une contribution de 28$ au Réseau de fermiers de famille

Panier de légumes GROS
$360

Panier de légume hebdomadaire d'une valeur de 1080$ (49$ par semaine.


2 options de paiements (gros panier):

-Payer l’entièreté de la saison dès maintenant: suite à votre inscription et à votre 1er paiement de 360$, vous payez directement la différence pour atteindre la valeur totale de 1080$, donc 720$. Ce versement de 720$ doit être fait par virement interac à l’adresse suivante: [email protected] 


-Payer en 3 versements: suite à votre inscription et à votre 1er paiement de 360$, vous effectuez un autre paiement de 360$ avant le 15 juin et un troisième versement de 360$ le 15 juillet.  Ce versement doivent être fait par virement interac à l’adresse suivante: [email protected]. Des rappels vous seront envoyés par courriel au préalable. 


*Le prix inclus une contribution de 28$ au Réseau de fermiers de famille

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