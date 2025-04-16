Galiano Lions Park Society
Galiano Community Directory 2025: Ad sales
Full page ad, COLOUR
CA$700
Full page ad, BLACK AND WHITE
CA$450
1/2 page, COLOUR
CA$400
1/2 page, BLACK AND WHITE
CA$300
1/4 page
CA$175
Black and white only, no colour option at this size
1/8 page or business card size
CA$100
Black and white only, no colour option at this size
Special placement: Inside of front cover
CA$800
add
Special placement: First inside page
CA$800
Page 3 in most magazines, Page i in current phonebook
Special placement: Second inside page
CA$800
Page 4 in most magazines, Page ii in current phonebook
Special placement: Back cover, inside
CA$800
Special placement: Back cover, outside
CA$800
