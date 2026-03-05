Pixelissimo !

Hosted by
About this event
Avec ce billet, vous serez en mesure d'accéder à la salle à 19h30. Vous ne pourrez pas entrer avant l'ouverture des portes (voir billet VIP).
Avec ce billet, vous aurez un accès prioritaire à la salle à partir de 19h15. Vous aurez également les meilleures places réservées.
**UNE CARTE D'IDENTITÉ POURRA ÊTRE DEMANDÉE À LA PORTE POUR CONFIRMER L'ÂGE DU TITULAIRE DU BILLET**
Ce billet est équivalent à celui de l'admission générale. Les portes ouvriront à 19h30.
Billet équivalent à celui de l'admission générale pour les enfants de 5 ans et moins. Les portes ouvriront à 19h30.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!