Ensemble de cuivres Ictus

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Pixelissimo !

225 Bd J. A. Paré

Repentigny, QC J5Z 4M6, Canada

Admission générale
$25

Avec ce billet, vous serez en mesure d'accéder à la salle à 19h30. Vous ne pourrez pas entrer avant l'ouverture des portes (voir billet VIP).

Admission prioritaire (VIP)
$30

Avec ce billet, vous aurez un accès prioritaire à la salle à partir de 19h15. Vous aurez également les meilleures places réservées.

Admission sénior (65+) et 12 ans et moins
$15

**UNE CARTE D'IDENTITÉ POURRA ÊTRE DEMANDÉE À LA PORTE POUR CONFIRMER L'ÂGE DU TITULAIRE DU BILLET**


Ce billet est équivalent à celui de l'admission générale. Les portes ouvriront à 19h30.

Jeunes enfants (5 ans et moins)
Free

Billet équivalent à celui de l'admission générale pour les enfants de 5 ans et moins. Les portes ouvriront à 19h30.

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