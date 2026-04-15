Royal Canadian Legion Pemberton #201

Offered by

Royal Canadian Legion Pemberton #201

About the memberships

Royal Canadian Legion Pemberton #201's Membership Renewals

Available until Nov 30
2027 Regular Renewal (Early Bird until 30/11/ 2026)
$55

Valid until November 30

Membership runs from January 1st to December 31st. (To be considered a member in good standing dues must be paid by 31st January 2027).

2027 Regular Renewal
$60

Valid until December 31

Membership runs from January 1st to December 31st. (To be considered a member in good standing dues must be paid by 31st January 2027).

2027 Seniors Renewal (Members 65+)
$50

Valid until December 31

Membership runs from January 1st to December 31st. (To be considered a member in good standing dues must be paid by 31st January 2027).

2026 Renewal for Jan 1 2026 - Dec 31 2026
$60

Valid until December 31

2026 Membership (for those members who did not pay their dues by Jan 31st 2026)

2026 Seniors (65+) Renewal for Jan 1. 2026 - Dec 31 2026
$50

Valid until December 31

2026 Membership (for those members who did not pay their dues by Jan 31st 2026)

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