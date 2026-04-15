Royal Canadian Legion Pemberton #201's Membership Renewals

About the memberships
Valid until November 30
Membership runs from January 1st to December 31st. (To be considered a member in good standing dues must be paid by 31st January 2027).
Valid until December 31
Membership runs from January 1st to December 31st. (To be considered a member in good standing dues must be paid by 31st January 2027).
Valid until December 31
Membership runs from January 1st to December 31st. (To be considered a member in good standing dues must be paid by 31st January 2027).
Valid until December 31
2026 Membership (for those members who did not pay their dues by Jan 31st 2026)
Valid until December 31
2026 Membership (for those members who did not pay their dues by Jan 31st 2026)
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