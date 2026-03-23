EDAM Performing Arts Society

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EDAM Performing Arts Society

About this event

Sundays | CI with Anne Cooper | Spring '26

303 E 8th Ave

Vancouver, BC V5T 1S2, Canada

Sunday - Apr 5
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - Apr 12
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - Apr 26
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - May 3
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - May 10
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - May 17
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - May 24
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - May 31
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - Jun 7
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - Jun 14
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - Jun 21
$25

12:30 - 2:30PM

Sunday - Jun 28
$25

12:30 - 2:30PM

EDAM Membership
$5

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