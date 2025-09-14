TEMPLATE for Retreats - sliding scale structure

Supports the retreat, the center, and essential projects, enabling others with fewer resources to attend.

→ Mức cúng dường đầy đủ để hỗ trợ khóa tu, trung tâm và các dự án thiết yếu, đồng thời giúp những người có ít khả năng tài chính hơn có thể tham dự.





Sliding Scale Contributions / Lựa chọn Cúng Dường

You may register to attend just Saturday, just Sunday, or both days by indicating your choice in the registration form.

- Bạn có thể ghi danh tham dự chỉ Thứ Bảy, chỉ Chủ Nhật, hoặc cả hai ngày và chọn trong đơn ghi danh.





The sliding scale option you choose will support your full retreat participation—whether you join for one day or both, and whether or not you stay overnight.

- Mức cúng dường bạn chọn sẽ bao gồm toàn bộ việc tham dự khóa tu của bạn—dù bạn tham dự một ngày hay cả hai ngày, và dù bạn có ở lại qua đêm hay không.





Please select the option that best reflects your financial situation. If you still need financial support after reviewing the options, please don't hesitate to reach out to us at [email protected].

- Xin vui lòng chọn tùy chọn phù hợp nhất với khả năng tài chính của bạn. Nếu sau khi xem xét các lựa chọn bạn vẫn cần hỗ trợ tài chính, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại [email protected].





Accommodation Types / Loại chỗ ở





Shared Rooms / Phòng chung

All dorm accommodations are currently shared rooms. There will be mattresses or foldable mattresses available for sleeping. You are welcome to bring a your own sleeping mat.

Hiện giờ Trung Tâm chỉ có phòng ngủ chung. Sẽ có nệm hoặc nệm gấp để ngủ. Bạn cũng có thể mang theo chiếu ngủ của riêng mình.





Tent / Ngủ lều

Please bring your own tent and warm gear.

Xin tự mang theo lều và chăn mền cần thiết.





Yurt / Ngủ Yurt

Large all-seasons yurt reserved for groups of 3 or more. Please select this option if your group has 3 or more people. We will group you together. There are 6 yurts in total, each on a deck with mattresses. Priority will be given to early registrations.

Yurt lớn sử dụng quanh năm, dành riêng cho nhóm từ 3 người trở lên. Vui lòng chọn tùy chọn này nếu nhóm của bạn có từ 3 người trở lên. Chúng tôi sẽ xếp bạn cùng nhóm. Có tổng cộng 6 yurt, mỗi yurt trên sàn gỗ với nệm. Ưu tiên sẽ dành cho những người đăng ký sớm.





Other Notes:

We are a small facility, so if you have a highly sensitive allergy, we recommend you bringing your own food.

Chúng tôi là một cơ sở nhỏ, vì vậy nếu bạn có dị ứng nặng, chúng tôi khuyên bạn nên mang theo thức ăn riêng.





General Schedule / Thời Khoá

Saturday / Thứ Bảy - Day of Celebration for Thầy's continuation. Music & Be-In. Ngày Kỷ Niệm Tiếp Nối của Thầy. Sẽ có buổi văn nghệ, chia sẻ, và thiền nhạc.

7:30AM - Wake Up

8:00 - Sitting Meditation

9:00 - Breakfast

10:00 - Arrivals / Personal Time

11:00 - Walking Meditation

12:30PM - Lunch

2:00–3:00 - Deep Relaxation

3:30–5:30 - Music & Be-In

6:00 - Dinner & Departures





Sunday / Chủ Nhật - Day of Mindfulness with Live Dharma Talk by senior monastic in Plum Village tradition.

Ngày Quán Niệm với pháp thoại trực tiếp do một Thầy/sư cô lớn của Làng Mai chia sẻ.

6:00AM - Wake Up

6:30 - Sitting Meditation & Chanting/Touching the Earth

8:00 - Breakfast

9:00 - Dharma Talk

11:00 - Walking Meditation

12:30pm - Lunch

2:00 - Deep Relaxation

3:30–5:00 - Dharma Sharing & Closing Circle in groups