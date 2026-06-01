Triple P - Transition familiale / Family Transition (Bilingue)

L’inscription à ce groupe est gratuite; toutefois, les participants doivent acheter un cahier d’exercices (40 $). Cette ressource est essentielle et vous aidera à suivre les sujets abordés durant les séances.

Le cahier vous appartient et vous pourrez le conserver après le groupe. Il pourra également vous servir d’outil de référence utile. Si vous avez des questions concernant le cahier, veuillez nous appeler au 1 800 675.6168.





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Registration for this group is free; however, participants are required to purchase a workbook ($40). This resource is essential and will help you follow along with the topics covered during the sessions.



The workbook is yours to keep after the group and can serve as a helpful tool for future reference. If you have any questions about the workbook, please call us at 1 800 675.6168.