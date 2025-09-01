Waterbottles

uOttawa Engineering Retro 24Oz Insulated Water Bottles | Bouteilles d'eau isolées 24 oz rétro du Génie de l'Université d'Ottawa





Tired of lame water bottles that don’t keep your beverages cold? Sounds like you need the new Retro UOttawa Engineering Water Bottle. Featuring 24Oz Capacity and double-wall insulated stainless steel, this water bottle is rated to keep your drinks cold for 24 hours!





Also Included is Blender Bottle patented BlenderBall Wire Whisk.





Vous en avez assez des bouteilles d'eau ordinaires qui ne gardent pas vos boissons froides ? On dirait que vous avez besoin de la nouvelle bouteille d'eau retro du Génie de l'Université d'Ottawa. Avec sa capacité de 24 oz et sa construction en acier inoxydable isolé à double paroi, cette bouteille d'eau est conçue pour garder vos boissons froides pendant 24 heures !





Votre achat inclut aussi le fouet métallique breveté BlenderBall.





Size Guide | Guide des tailles (IN/PO)

- Diameter | Diamètre (4.5)

- Height | Hauteur (9)