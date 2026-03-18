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Fletching Arrows empowers communities through mission trips, focusing on sending missionaries to Kitale, Kenya. They engage supporters via fundraising events like raffles, ensuring contributions directly impact lives and foster lasting change.
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Mar 18, 4:00 PM - Apr 18, 8:00 PM EDT
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