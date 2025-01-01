Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc.

Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc.

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Our mission

Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc. supports faith, family, and Catholic education in Lithuania and its diaspora, fostering community and spiritual growth through various initiatives and outreach programs.
Events
Events
LKRŠ 65-metis Rugsėjo 19 d., 2026
Event
LKRŠ 65-metis Rugsėjo 19 d., 2026
Sep 19, 4:00 - 8:00 PM CDT
14911 127th St, Lemont, IL 60439, USA
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LKRŠ 65-metis_Rugsėjo 20 d., 2026
Event
LKRŠ 65-metis_Rugsėjo 20 d., 2026
Sep 20, 11:00 - 3:00 PM CDT
6812 S Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629, USA
Get your tickets
More ways to support us
Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc.'s Membership 2026-2027
Membership
Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc.'s Membership 2026-2027
LCRA Membership – $100 annually.Your membership supports our mission to strengthen faith, family, and Catholic education in Lithuania and the Lithuanian diaspora.
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LKRŠ 65-tas Tarnystės Jubiliejaus Leidinys
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LKRŠ 65-tas Tarnystės Jubiliejaus Leidinys
Sveiki atvykę į LKRŠ jubiliejinio leidinio puslapių užsakymus.Šiame leidinyje turite galimybę sveikinimų bei verslo reklamos publikacijai. Kiekvienas jūsų užsakymas tiesiogiai remia mūsų misiją. Peržiūrėkite mūsų asortimentą ir raskite sau tinkamiausią publikacijos dydį. Su šia reklama ar sveikinimu jūs padedate vykdyti mūsų misiją - AČIŪ jums už tai.Daugiau informacijos apie artėjančius LKRŠ jubiliejaus renginius rasite: www.lcraid.orgSu pagarba,Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
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Our website

https://www.lcraid.org/

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