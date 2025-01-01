Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc. supports faith, family, and Catholic education in Lithuania and its diaspora, fostering community and spiritual growth through various initiatives and outreach programs.
Sveiki atvykę į LKRŠ jubiliejinio leidinio puslapių užsakymus.Šiame leidinyje turite galimybę sveikinimų bei verslo reklamos publikacijai. Kiekvienas jūsų užsakymas tiesiogiai remia mūsų misiją. Peržiūrėkite mūsų asortimentą ir raskite sau tinkamiausią publikacijos dydį. Su šia reklama ar sveikinimu jūs padedate vykdyti mūsų misiją - AČIŪ jums už tai.Daugiau informacijos apie artėjančius LKRŠ jubiliejaus renginius rasite: www.lcraid.orgSu pagarba,Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa