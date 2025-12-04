Bay Area Cultural Connections (BAYCC)

Bay Area Cultural Connections (BAYCC)

2025 Middle School Boys Winter Camp

101 McInnis Pkwy

San Rafael, CA 94903, USA

Genel Kayıt
$550

Enjoy the full program with access to all main activities.

Askıdan Bilet Al
Free

Biz büyük bir aileyiz, maddiyatın kampın önüne geçmesine izin vermeyelim. Başvurunuzu yaptıktan sonra size dönüş yapılacaktır. Katılımcı sayısını açıklama kısmında belirtiniz.

Zelle/Check
Free

Program bedelinin ödenmesi konusunda taksit seçeneği bulunmaktadır. Taksit seçeneği, nakit veya Zelle ödemeleri için bu seçeneği seçebilirsiniz.

Bir Öğrencimize Destek Olmak İstiyorum
$100

"Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir."

Desteklerinizle öğrenci kampı manevi seferberliğinde engelleri ortadan kaldırabilir, askıdan kamp alan bir öğrencimizin kamp giderlerine destek olabilirsiniz. Artı butonuna basarak destek miktarınızı artırabilirsiniz.


