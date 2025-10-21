30th Annual AGA Commonwealth of VA PDT Sponsorship

30th Anniversary item
30th Anniversary
$3,000

Logo on registration homepage; Logo displayed during breaks; Full page color ad in program; Brief overview (5 min) by sponsor representative at start of event and opportunity to speak at Thursday night reception on each day.

Premier item
Premier
$2,000

Logo on registration homepage; Logo displayed during breaks; Full page color ad in program; Brief overview (5 min) by sponsor representative

Thursday Night Reception or Lunch Sponsor item
Thursday Night Reception or Lunch Sponsor
$1,500

Recognition as sponsor of reception in program and during event; Logo displayed during breaks; Half page color ad in program; Brief overview (3 min) by sponsor representative

Gold item
Gold
$1,000

Logo displayed during breaks; Half page color ad in program; Brief overview (3 min) by sponsor representative

common:zeffyTipDisclaimerTicketing