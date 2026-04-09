35 ans avec vous ! Soirée anniversaire de l’Accueil New York

About this event
Participation pour 1 adulte à la soirée d’anniversaire des 35 ans de l’Accueil New York. Inclut l’accès à l’événement et au cocktail dînatoire.
Le tarif adulte est réservé aux membres de l’Accueil New York à jour de leur adhésion.
Participation pour 1 enfant de 12 ans et plus. Même contribution que pour les adultes.
Billet gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, afin de nous permettre d’organiser au mieux l’espace enfants, les animations et le mini-cinéma.
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