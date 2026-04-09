Accueil New York Inc

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About this event

35 ans avec vous ! Soirée anniversaire de l’Accueil New York

Midtown Manhattan

New York, NY, USA

Adulte – Soirée anniversaire
$35

Participation pour 1 adulte à la soirée d’anniversaire des 35 ans de l’Accueil New York. Inclut l’accès à l’événement et au cocktail dînatoire.

Le tarif adulte est réservé aux membres de l’Accueil New York à jour de leur adhésion.

Enfant 12 ans et plus – Soirée anniversaire
$35

Participation pour 1 enfant de 12 ans et plus. Même contribution que pour les adultes.

Enfant de moins de 12 ans
Free

Billet gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, afin de nous permettre d’organiser au mieux l’espace enfants, les animations et le mini-cinéma.

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