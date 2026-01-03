Hosted by

45th Anniversary Fundraiser Silent Auction

Blue Jays - Class Project item
Blue Jays - Class Project
$75

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Stay warm under this colorful birdhouse which the students designed, cut, and assembled. Each student drew their birdhouse and blue jay. Ms. Jo Mrvichin lovingly pieced, appliqued, thread painted, and quilted this amazing work of art!
Blue Stars - Class Project
$75

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Crumb quilt with squares made by our little Blue Stars students.
Caterpillars - Class Project
$75

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Very Hungry Caterpillar sits comfortably on this beautifully painted chair by the Caterpillars. Highest bidder's child's name will be creatively painted on the back. Chair handmade and donated by Mr. Lawrence Tovar.
Honeybees - Class Project
$75

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Serve cheese & crackers on this cute platter adorned with our little Honeybees' finger prints.
Hummingbirds - Class Project
$75

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Bedtime routine could be reading a book in the Hummingbirds' hand printed tepee nook!
Hummingbirds - Class Project
$20

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Write a personal note in these contemporary art stationary cards! Sixteen (16) cards made by our little Hummingbirds include 16 white envelopes. (Item: marble)
Hummingbirds - Class Project
$20

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Write a personal note in these contemporary art stationary cards! Sixteen (16) cards made by our little Hummingbirds include 16 white envelopes. (Item: pastel)
Ladybugs - Class Project
$75

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Serve a nice salad on this cute platter adorned with our little Ladybugs' finger prints.
Little Owls - Class Project
$75

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Enjoy a comfy body pillow with hand prints from our Little Owls. Includes Little Owls Count & Little Owls Night books.
Red Apples - Class Project
$75

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Large ceramic tray decorated with apples made with the hands of our little Red Apple class!
Kinder - Class Project
$75

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Each year the Acorn Kindergarten class performs a Nativity Play. Accompanying this special tradition is the kindergarten Nativity bulletin board. Each child creates a character from this celebrated story and brave spells a unique speech bubble for their character. This year our fundraiser project features the Nativity bulletin presented as a quilt! Whether a lap quilt or seasonal wall feature, the kindergarten Nativity quilt will be a cherished keepsake celebrating the 2024/2025 kindergarten class!
Blue Jays - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Redeem for One Delightful Day with Ms. Pamela & Ms. Stephanie to include lunch at the place of your choice and an afternoon at the DoSeum with pictures, for Your Child and a Blue Jay Friend! Coordination of date/time to be determined between parents & teachers at a later date.
Blue Stars - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) One lucky Blue Star plus three (3) Blue Star friends will join Mrs. Sydney and Mrs. Meghan for a Movie night and pizza party at The Acorn! Pizza will be provided. Time will be from 5:00pm-7:30 p.m. with a date to be agreed upon by parents and teachers. Come have a fun night with us!
Caterpillars - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) One lucky Caterpillar plus three (3) friends will join Ms. Bonnie, Ms. Esther, Ms. Jamie and Ms. Jennifer for a Train and Picnic Playdate! We will visit the Zoo Train, have an outdoor picnic, and playtime on Monday, April 7 from 11:30 p.m. - 2:00 p.m. Children bring a brown bag lunch and parents will pick up students at the Zoo Train Depot.
Honeybees - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) One lucky Honeybee plus three (3) friends will join Ms. Maria, Ms. Mary Ellen, Ms. Malaika, Ms. Leticia, Ms. Shannon & Ms. Lenka for some extra fun on the playground! Bring a brown bag lunch and teachers will provide a special treat. Time will be from right after school until 1:00 p.m. with a date to be agreed upon by parents and teachers. Come play with us!
Hummingbirds - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) The hummingbird teachers will host one child plus three (3) friends for a three (3) hour evening at The Acorn. We will make pizzas, play on the playground, pop popcorn, watch a short movie and play board games all at The Acorn from 5:00 p.m. to 8:00 p.m. Needs to be redeemed on a Saturday night on or before May 17.
Ladybugs - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) One lucky Ladybug plus three (3) friends will join Ms. Maria, Ms. Mary Ellen, Ms. Shannon and Ms. Lenka for some extra fun on the playground! Bring a brown bag lunch and teachers will provide a special treat. Time will be from right after school until 1:00 p.m. with a date to be agreed upon by parents and teachers. Come play with us!
Little Owls - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) One lucky Little Owl plus two (2) friends will join Ms. Lily Fenton and Ms. Janet Fenton after school for extra time to play, eat snack, and do science experiments! Date to be agreed upon by parents and teachers.
Red Apples - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Join Ms. Terri and a special guest for an extended stay at The Acorn. Highest bidder's child and (1) friend will enjoy games, dinner, and a short movie!
Kinder - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) To the improvised rhythm of Jazz music, we will put brush to paper and create our own melodic swirled images worthy of a frame. The highest bidder's child and three (3) friends will be able to join the Ms. Lisa, Ms. Grace and Ms. Sarah. Parents can choose any Wednesday from 2:30 - 4:00 p.m. between now and the end of the school year (May 16). Charcuterie snacks will be provided!
Spanish - Teacher Outing
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Join Pepe Perro and his puppet friends for playtime and make a new puppet friend to take home! Date to be agreed upon by parents and teacher. Hosted by The Acorn's Spanish teacher, Ms. Lily Fenton.
Spend a Day in Nature with Mr. Rich & Ms. Carrie
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) One lucky Acorn child (current or alumnus) can experience the tranquility of nature, hands on, by hiking through one of our favorite spots in San Antonio with Mr. Rich and Ms. Carrie.
School Lock-In with Your Favorites, Ms. Wendy & Ms. Carrie
$50

(Retail value: *PRICELESS* We sincerely appreciate your generous bid.) Come play with us in your PJ's! Winner can invite up to 5 friends or siblings to The Acorn Lock-in. We will have a fun-filled night with games, snacks, and sleeping bags! We may even get to roam the school after dark. Party begins at 7:00 p.m. and ends at 11:00 p.m. PJs are recommended. Pillows, sleeping bags, and loveys/stuffies are optional. *We are flexible with the time!
The Acorn's Prime Time Parking Spot
$50

(Retail value: *PRICELESS*) Attending a busy, special day at the Acorn in 2025-2026? Enjoy prime real estate with a designated special parking spot out front, just for YOU! Special days include: Mother’s Day May 2025; Student Orientation 2025; First Day of School 2025; Father’s Day October 2025; Thanksgiving Feast November 2025; Grandparents Day Winter 2026; and Mother’s Day 2026.
#1 Sunset & Co. Hardware Gift Certificate
$40

$100 Gift Certificate to Alamo Height's local neighborhood hardware & gift store. If you haven't yet been, this is a great introduction to the amazing store where you can find anything and everything seasonal!
#2 San Antonio Museum of Art Membership for One Year
$50

Enjoy a Family Membership to the San Antonio Museum of Art (SAMA) for one (1) whole year. Membership includes unlimited passes for 2 adults & children/grandchildren. The San Antonio Museum of Art (SAMA) is an art museum in Downtown San Antonio, Texas, USA. The museum spans 5,000 years of global culture. The museum is housed in the historic former Lone Star Brewery (1886) on the Museum Reach of the San Antonio River Walk.
#3 Spice of Life Catering's Gourmet Dinner for Four
$60

Have guests coming over? How about enjoying Chef Mike Bomberg of Spice of Life Catering's delicious dinners for 4 people including entrees, side dishes and dessert. Ready for pick up and easy heating at your convenience. Not valid on Holidays & expires on 03/01/2026. (Item #2)
#4 Original PlasmaCar
$20

Enjoy watching your little one play in the driveway in this original PlasmaCar (pink & purple). Or perhaps it's on Santa Claus' list for Christmas? The PlasmaCar is powered by inexhaustible kid-power and harnesses the natural forces of centrifugal force and gravity. Its design effectively reduces the forces of friction and inertia in a way that's extremely easy to operate; all it needs is a driver and a smooth, flat surface! (Item #4A)
#5 Drive a Lexus for a Weekend + Gift Basket
$300

(Retail value: $750) Enjoy a weekend in luxury while you drive your choice of an RX, NX or ES Lexus for a weekend (Friday afternoon - Monday morning) + cheers with two Lexus stemless wine glasses and Chardonnay from Kylie wineries.Courtesy of North Park Lexus San Antonio. (Item #57)
#6 The Ninja® Foodi® 6-in-1 10-qt. XL 2-Basket Air Fryer
$35

The Ninja® Foodi® 6-in-1 10-qt. XL 2-Basket Air Fryer with DualZone™ Technology and IQ Boost. This 10-qt. air fryer has 2 XL independent baskets that let you cook 2 foods at once, eliminating back-to-back cooking like a traditional single-basket air fryer. (Item #4B)
#7 Two Toy Gift Set
$10

V-Tech's Peppa Pig digital watch: From early counting skills to comparison concepts, this watch grows along with your child and keeps age-appropriate learning right at hand. V-Tech's Write & Learn Creative Center: The perfect magnetic drawing board for kids to write and draw, giving babies & toddlers a headstart on language skills with fun learning activities. (Item 4D)
#8 3 Toy Gift Set: PBR, Wood Burning Kit, & Peterbilt Truck
$50

(Total retail value: $130) 1) Professional Bull Rider Truck & Trailer: Measures Approximately 24 Inches Long Bull. This item can provide hours of fun for your child's active imagination. Operated Sound Effects Batteries Included Plastic Truck and Trailer. 2) NSI Wood Burning Kit: Scorch custom pieces like nameplates and signs from wood, leather and cork. Product Features: Makes 10 projects in wood, leather and cork. Electronically operated. 3) Peterbilt Long Haul Truck: Brand new 1/32 scale diecast model of Peterbilt 389 Truck with Flatbed Trailer Silver Metallic with Excavator and Wind Turbine "Long Haul Truckers" Series die cast model by New Ray. Brand new box. Real rubber tires. Detailed interior, exterior. Officially licensed product. Has opening hood and doors. (Item #4C)
#9 Private Wine Class for 20 Participants
$240

(Retail value: $600) Total Wine & More will host an event that is certain to impress you and your guests (up to 20 people). Enjoy a tour of the land, and learn about the famed appellations and grape varietals that make each region so unforgettable. Taste a variety of our premium, hand-selected wines, and discover hidden treasures from the wine region of your choosing. One of our wine experts will present and discuss each delicious wine during your two-hour class, which can be arranged as a seated class-style or more casual walk-around event. Total Wine & More will provide all necessary stemware and educational handouts for tasting notes. Expires 01/20/26 (Item #18)
#10 Altitude Trampoline Park
$80

(Retail value: $200) Six (6) Jump Passes for two (2) hours, including six (6) pairs of socks. We’ve got it all at Altitude Trampoline Park! With an Extreme Ropes Course, 30ft Rock Wall, Trick Pit, Full-Size Dodgeball Courts, Basketball Jam Zone & tons of trampolines. (Item #5)
#11 Perot Museum of Nature & Science Admission Tickets
$65

(Retail value: $165) Five (5) admission tickets for one (1) year & 50% off parking to the Perot Museum of Nature & Science in Dallas, Texas. The Perot Museum of Nature and Science is a natural history and science museum in Dallas, Texas, in Victory Park. The museum was named in honor of Margot and Ross Perot. Expires on 03/091/2026. (Item #7)
#12 Bundt Cakes for a Year and Coffee or Tea
$50

(Total retail value: $120) Enjoy baked goodies from Nothing Bundt Cake for one (1) whole year! (Voucher) AND a $20 gift certificate to The Honey Bean Coffee & Tea Co. (Item #8, 45)
#13 Round Rock Express Minor League Baseball Tickets
$40

(Total retail value: $95) Enjoy four (4) Round Rock Express Minor League Baseball tickets to any Sunday - Thursday regular season games (expires 09/14/2025) and two (2) Big Zax Snak Meals from nearby Zaxbys in Round Rock, Texas. (Item #17, 37)
#14 SeaWorld San Antonio Experience
$150

(Retail value: $380) Enjoy four (4) one-day passes to SeaWorld San Antonio. SeaWorld San Antonio is a 416-acre (168 ha) marine mammal park, oceanarium and animal theme park. It is the largest of the three parks in the SeaWorld chain owned and operated by United Parks & Resorts. As North America's largest marine-life theme park, and one of the world's largest marine-life theme parks, it is focused on conservation, education and animal rescue. (Item #13)
#15 Give the Kitchen a Break
$80

(Total retail value: $170) Enjoy four (4) days of a stress free dinners! $50 gift certificate to Paesano's, $25 gift certificate to Plucker's Wing Bar, $40 gift certificate to Barbecue Station, $30 to Bill Miller BBQ, and $25 gift certificate to Postino Wine Cafe for a Friday date night! (Item #9, 11, 23, 73, 46)
#16 Pampered Chef's Make Your Own Pizza at Home
$50

(Retail value: $123) Enjoy Make Your Own Pizza at Home supplies from Pampered Chef! Including pizza crust, stone, cutter, baker's roller, Everything But the Pizza seasoning and Italian seasoning. (Item #14)
#17 Majestic Pet Gift Set
$60

(Total retail value: $140) From local small business to your pet's comfort: medium Luxe Bagel Bed for Dog, dog bed odor eliminator (coconut scent), palm tree cat scratcher, and litter box odor eliminator. Courtesy of Majestic Pet Products & Home Goods. (Item #15)
#18 Robin Jackson Photography - Family Portrait 11"x14"
$200

(Retail Value: $500) Robin Jackson Photography 11" x 14" Family Portrait (pets welcomed) package includes consultation, portrait session, portrait and one hour of retouching. To see a slideshow of Robin's portraiture, Go to: http://rjackson1.photobiz.com/proofing access code: client (all lower case) Robin makes the portrait session fun and easy! Her gift certificates are valid until redeemed. Call her with any questions: 214-356-4969 Your portrait session can be at home or at one of Robin's beautiful outdoor locations in Dallas, Fort Worth, Waco, Austin, Boerne, San Antonio, Houston, Galveston, Albuquerque, Santa Fe & surrounding areas. (Item #20)
#19 Robin Jackson Photography - Family Portrait 8"x10"
$140

(Retail Value: $350) Robin Jackson Photography's 8" x 10" Family Portrait (pets welcomed) package includes consultation, portrait session, portrait and one hour of retouching. To see a slideshow of Robin's portraiture, Go to: http://rjackson1.photobiz.com/proofing access code: client (all lower case) Robin makes the portrait session fun and easy! Our gift certificates do not expire. Call Robin with any questions: 214-356-4969 The portrait session can be at home or at one of Robin's beautiful outdoor locations in Dallas, Fort Worth, Waco, Austin, Boerne, San Antonio, College Station, Houston, Galveston, Albuquerque, Santa Fe & surrounding areas. (Item #19)
#20 Robin Jackson Photography - Pet Portrait 5"x7"
$110

(Retail Value: $275) Robin Jackson Photography 5"X7" Pet Portrait includes consultation, portrait session, 5"x7" portrait and one hour of retouching. To see a slideshow of Robin's portraiture, Go to: http://rjackson1.photobiz.com/proofing access code: client (all lower case) Robin makes the portrait session fun and easy! Family members are welcome. Our gift certificates do not expire. Call Robin with any questions: 214-356-4969 The portrait session can be at home or at one of Robin's beautiful outdoor locations in Dallas, Fort Worth, Waco, Austin, Boerne, San Antonio, The Woodlands, Houston, Galveston, Albuquerque, Santa Fe & surrounding areas. (Item #21)
#21 Holey Moley Golf Club Experience & Lunch
$50

(Retail Value: $125) Enjoy a four (4) person Family Pass to Holey Moley Golf Club which includes 9 holes of mini-golf! Why not grab lunch before at Bird Bakery and use an included $25.00 gift certificate. (Item #26)
#22 San Antonio Tourist for a Day
$90

(Total retail value: $220) Be a San Antonio Tourist for a day and hop on-off the Old Town Trolley tours and enjoy a cup of coffee from The Honey Bean Coffee & Tea Co. ($20 gift certificate) (Item #27,45)
#23 Invitations, Etc. Gift Certificate
$40

$100 Gift Certificate to Invitations, Etc. Delicate jewelry, games, personalized leather goods, bath and body care, and seasonal decor- Invitations, Etc. has it all! (Item #32)
#24 Palmilla Beach Resort & Golf Community - Golf Experience
$140

(Retail value: $350) Heading to Port Aransas? Enjoy one day of golf for up to four (4) players and 18 holes at Palmilla Beach Resort & Golf Community. Experience includes cart fee (1 cart per 2 golfers), driving range (up to 1 hours prior to your tee time), and access to The Loop (3-hole PAR 3 walking course only). Expires 12/31/2025 (Item #33)
#25 Catch A Break Cleaning Services Voucher I
$40

(Retail value estimate of entire clean: $425) Just in time for spring cleaning! $100 off deep clean of a two (2) story home. Book prior to 07/31/2025. (Item #35A)
#26 Catch A Break Cleaning Services Voucher II
$20

(Retail value estimate of entire clean: $225) Just in time for spring cleaning! $50 off deep clean of one (1) story home. Book prior to 07/31/2025. (Item #35B)
#27 Catch A Break Cleaning Services Voucher III
$40

(Retail value estimate of entire clean for 4 sessions: $550) Just in time for spring cleaning! Book four (4) cleanings in one (1) month and receive $100 off. Book prior to 07/31/2025. (Item #35C)
#28 DoSeum Experience & Torchy's Tacos Gift Certificate
$65

(Total retail value: $165) Enjoy four (4) one-day passes to The DoSeum and complimentary six (6) tacos + one (1) quart margarita, and insulated bag from Torchy's Tacos! Here at the DoSeum, we believe in the power of play to spark curiosity and ignite imaginations. Our hands-on experiences empower families to explore, create, and discover together. From exploring the wonders of science and math to diving into the world of art and literacy, our interactive exhibits turn every visit into a new opportunity for growth. Here, joyful learning brings families closer, nurtures young minds, and fosters a more connected, vibrant community. Step into a world where creativity knows no bounds, and every day is filled with endless possibilities.(Item #72, 75)
#29 Schlitterbahn Waterparks - New Braunfels Experience
$130

(Retail value: $328) Enjoy four (4) tickets for one-day admission to this family friendly, fun-filled park in the heart of New Braunfels, Texas. Schlitterbahn is the ticket to summer fun in Texas. Learn more about our water slides, lazy rivers & wave pools and visit our Texas waterparks today! Excludes Saturdays between 06/21/25 - 08/09/25. (Item #38)
#30 La Cantera Resort & Spa - One Night Get-Away
$160

(Retail value: $400) Enjoy One (1) night's stay at the beautiful Hill Country La Cantera Resort & Spa! Expires 03/01/2026. (Item #41)
#31 Red McCombs Ford Service Voucher & Gift Basket
$100

(Retail value: $250) Own a Ford? Receive this $250 full service voucher and gift basket including driving gloves + other goodies! (Item #43)
#32 Sweat Equity Infrared Saunas - Wellness Services Package
$45

(Retail value: $110) Enjoy any three (3) Sweat Equity Wellness Services: - Contrast Therapy with cold plunge; - Infrared sauna with red light tower; - Infrared cocoon pod; - Whole body cryotherapy; - Somadome medication pod; - Compression therapy; or - Infrared yoga/movement room (Item #44A)
#33 BioWorx Alamo Heights - Wellness Recovery Package
$75

(Retail value: $183) Enjoy these services which are sure to rejuvenate: - One (1) whole body cryotherapy session - Thirty (30) minute infrared sauna session - One (1) body fuel mini IV drip (Item #44B)
#34 Painting Class Party w/ Chelsea Weisel
$140

(Retail value: $360) You & up to six (6) family/friends enjoy a two (2) hour private painting lesson with Chelsea Weisel - owner & operator of Chelsea Weisel Fine Arts. Includes tea & snacks. Expires 03/01/2026. (Item #48)
#35 Hill Country Get-Away
$280

(Retail value: $700) Book a family weekend or romantic get-away at The Nerds & the Bees Bed n' Breakfast cozily located between Fredricksburg & Comfort, Texas. Weekend includes two (2) nights stay and goodies gift basket including coffee cup with various Taylors of Harrogate teas, perennial wildflower mix, and 50 colored pencils by FanVean. (Item #54)
#36 Children's Theatre & Lunch
$80

(Retail value: $200) Enjoy an afternoon of in-house dining at Paloma Blanca with an $80 gift certificate (excludes alcohol) and a show at The Magik Theatre for a performance your little ones are sure to love! Includes four (4) admission tickets to anyone (1) performance during the 2025 season. The Magik Theatre provides San Antonio with professional, accessible, literature-based theatre performances for families. (Item #10, 63)
#37 Black Pearl Necklace by Gold Tender
$230

(Retail value: $585) Elegant black pearl necklace to surely elevate your feeling of beauty! (Item #49)
#38 Kalahari Resort Suite 2 nights, 6 waterpark passes
$800

(Retail value: $2,000+) Indoor and Outdoor Waterpark — Plan Your Adventure Close to Home at Kalahari Resorts, Where There's Space to Play & Stay. Six (6) people are set to enjoy all the fun at Kalahari Resorts & Conventions in Round Rock, Texas (Including passes to the waterpark) for two (2) nights! Stay in our two bedroom/two bathroom living room suite with a king bed in the master bedroom, two queen beds in the second bedroom, and a queen sofa sleeper in the living room. It also comes with three (3) televisions and two bathrooms. This suite will comfortably accommodate up to six (6) people and admission to the 223,00 square-foot waterpark. (Item #52)
#39 Kalahari Resort--2 nights, 4 waterpark passes
$480

(Retail value: $1,200+) Indoor and Outdoor Waterpark — Plan Your Adventure Close to Home at Kalahari Resorts, Where There's Space to Play & Stay. Four (4) people are set to enjoy all the fun at Kalahari Resorts & Conventions in Round Rock, Texas (Including passes to the waterpark) for two (2) nights! Stay in our double queen sofa room offering two queen beds and a sofa sleeper. This room will comfortably accommodate four (4) people and allow admission to our 223,00 square-foot water park for all guests. (Item #53)
#40 Lions & Tigers & Ice Cream, oh my!
$60

(Retail value: $147) With an array of animals for you to encounter, exciting events, and hands-on experiences happening daily, there's always something new at the San Antonio Zoo. Your family/friends can enjoy four (4) admissions for a day at the world renowned San Antonio Zoo and two (2) Amy's ice cream cones including 1 crushin' topping. (Item #6, 47)
#41 Vintage Wedgwood Peter Rabbit Plateware
$50

The Wedgwood childhood favourite hops into life with this collection inspired by the much-loved tales created by Beatrix Potter. This beloved collection is perfect for children and the young-at-heart alike. Our Peter Rabbit nurseryware is made from beautiful silky white fine bone china for a brilliant translucent finish and superior durability. Ideal for first birthdays, christenings and other childhood milestones, the Peter Rabbit collection provides a beautiful, timeless gift that will be cherished for generations. The vintage dinnerware set, including one dinner place, bread plate tea cup and saucer. (Item #55)
#42 Fall Fun Accessories
$100

(Total retail value: $250) Enjoy this set including one (1) James Avery Artisan Jewelry Faith & Love Bracelet, and fun jacket and purse from California's famous Tudaloo Totes. Tudaloo products are handcrafted and can be found in fashion boutiques in Newport Beach, Pasadena, Los Angeles, Beverly Hills, Pebble Beach, San Diego, San Luis Obispo, Paso Robles, Montecito, Mill Valley, San Marino, Dallas, Lexington, Nashville and Jackson Hole. Tudaloo also custom designs products that are sold at iconic five-star hotels such as The Beverly Hills Hotel, The Langham Huntington Hotel in Pasadena and The Hermitage in Nashville. (Item #31, 30)
#43 Daddy's Golf Day
$600

Four (4) players can enjoy the iconic TPC golf range for one day, including green fees, range balls and cart fee discounted to $35. (Item #56)
#44 Autographed Texas A&M Basketball
$80

(Retail value: 200) For the Aggie fan in your life: a basketball signed by coach Buzz Williams. Gig'em! (Item #58)
#45 Bourbon Gift Basket
$140

(Retail value: $400) "Too much of anything is bad, but too much good whiskey is barely enough." Enjoy this basket of two(2) testing glasses & four (4) bottles bourbon: Weller, Lusty, World Whiskey Society, & H. Deringer. (Item #59)
#46 Cheer on The Texas Longhorn's Football Team. Hook'em!
$550

(Total retail value: $1,400) Cheer on the College Football Playoff (CFP) Semi-Finalists as they go head to head against UTEP on Saturday, September 13! Enjoy four (4) tickets up n' close in Section 2, Row 58, Seats 15-18. Tickets will be electronically delivered in August 2025. Along with the game experience and for your personal collection, a circa early-mid 1950's Texas Longhorns Football Team original framed photo. (Item #77)
#47 Immediate Family Photo Session by Kaylee Bell
$110

(Retail value: 275) Treasure family memories with this photo session courtesy of Kaylee Bell Photography. Spend time at the Judson Nature Trails in Alamo Heights while capturing family photos. The session will include 1 hour of session time and 40+ images delivered in an online gallery for viewing, downloading & purchasing prints. Expires on 8/31/2025. IG: @kaylee.bell.photography (Item #61)
#48 Clay Crafts with Coffee
$40

(Total retail value: $100) Create something special at Clay Casa with this $50 gift certificate. Why not take a beverage from Starbucks with this $50 gift card and goodie basket which includes a 20oz cold cup, straw cover keychain, iced coffee package, and lemon almonds. (Item #25, 60)
#49 Unlimited Orangetheory Fitness for One Month
$80

(Retail value: $200) Orangetheory is an all-in-one, dynamic blend of strength and cardio training that supercharges your metabolism to burn more calories and build lean muscle. Our coaches guide you through science-backed workouts designed for all fitness levels. And with OTconnectTM, data is captured in real time to track your progress and celebrate the wins. Enjoy unlimited classes for one (1) month at Orangetheory Fitness located in the Alamo Quarry. Gift basket includes cold water bottle, cup with straw & lid, and workout towel. Must be claimed by 03/30/2025. (Item #62)
#50 Coach Gregg Popovich's Rock & Hammer Pinot Noir
$400

(Retail value between 1,000-$2,300) Coach Gregg Popovich is a renowned wine connoisseur. He co-owned a vineyard in the Willamette Valley of Oregon producing world class pinot noirs. His private label was Rock & Hammer which was not available for sale, but only at a charity auction supported by Coach Pop. His 2 grandchildren attended The Acorn so we are the fortunate recipients of this 2011 bottle which sells at charity auctions for between $1,000 and $2,300 a bottle. (The last vintage bottled was 2017.) The original bottle is in a wine refrigerator being kept at a perfect temperature. (Item #84)
#51 San Antonio Botanical Garden Membership
$60

With its' mission to inspire people to connect with the plant world and understand the importance of plants in our lives, the San Antonio Botanical Garden is right on track. The Garden offers 41-acres of greenery and plant life in the center of the city. Visitors are invited to stroll the Texas Native Trail, the Water Saver Garden and Water Saver Homescapes, the Old Fashioned Garden, the Conservatory and the Rose Garden. There are so many fun and exciting activities and events to enjoy you won’t know where to begin. So, take a walk at the San Antonio Botanical Garden with this one (1) year Friend Level Membership: includes three (3) daily admissions for named adults per household, four (4) one-time use guest passes and one (1) complimentary guest admission. Redeem by 06/01/2025. (Item #66)
#52 Family Fun at Six Flags
$70

(Retail value: $180) Your next thrilling adventure awaits at Six Flags Fiesta Texas! Plan to explore pulse-pounding attractions, a water park, games & more. Enjoy two (2) one-day general admission tickets to Six Flags - Fiesta Texas. Valid only on specified regular operating days during the 2025 season through January 4, 2026. (Item #67)
#53 For the Love of Crafts
$50

Enjoy a personalized hand embroidered adult crew neck sweatshirt. Personalization includes name of choice along collar or left side of chest with embellishments or name on sleeves above wrists. Take a friend and enjoy $50 towards your experience at Clay Casa! (Item #34, 42)
#54 Family Portrait Photography Session by Lauren Nygard
$180

(Retail value: $450) Commemorate memories with this one (1) family portrait session and one (1) 11"x14" photographic print. Courtesy of Lauren Nygard Photography. Expires 08/31/2025. www.laurennygard.com (Item #68)
#55 Summer Family/Friend Fun Experiences
$80

(Retail value: $200) Take each of the following $50 vouchers and make memories at San Antonio's Great Room Escape, Class Axe, Top Golf, and try your hand with a one (1) hour private lesson with Coach Paul Taylor of Great American LaCrosse. ($50 per additional LaCrosse trainee). (Top Golf gift basket includes golf ball, water bottle, stress ball.) (Item #28, 64, 65, 69)
#56 Kelly Wade Jewelers Gift Certificate
$200

Treat yourself or a loved one with this $500 Gift certificate toward fine and exquisite jewelry. Kelly Wade Jewelers offers a comprehensive range of jewelry services including repair, resizing, custom design, and appraisal to meet diverse customer needs. (Item #71)
#57 Ricos Game Day Snacks
$30

(Retail value: $80) Delight friends while hosting your next Spurs basketball game with delicious treats from our locally owned Ricos! Gift Basket includes: 4 bags variety popcorn & one large original nacho chips bag, queso, nacho cheese sauce, chip clip, coozie, jumbo chamoy pickle, jumbo pickle, doggie bag holder, T-shirt, pickled jalepeño slices, plastic cup, hot pan holder and spatula. (Item #74)
#58 UTSA Football & Singh's Vietnamese (I of II)
$90

(Total retail value: $228) Make your way to Singh's Vietnamese and enjoy a delicious meal with this $100 gift certificate. Then head on down to the Alamo Dome & cheer on our very own UTSA Football Roadrunners! Includes four (4) reserved level seats at any home game during the 2025 season, excluding the Texas State game on 09/06/2025. Expires 12/01/2025. (Item #39, 40)
#59 UTSA Football & Singh's Vietnamese (II of II)
$90

(Total retail value: $228) Make your way to Singh's Vietnamese and enjoy a delicious meal with this $100 gift certificate. Then head on down to the Alamo Dome & cheer on our very own UTSA Football Roadrunners! Includes four (4) reserved level seats at any home game during the 2025 season, excluding the Texas State game on 09/06/2025. Expires 12/01/2025. (Item #70, 40)
#60 Amazing Musical Superhero Books Gift Package
$50

(Retail value: $125) Zap! Tap! Roar! with your child and feel the powers of the three (3) ZAP! Superheros of Music books, autographed by our own Music Teacher and Author, Ms. Lucy Warner. Package additionally includes: - three (3) “Kapow!” colorful bracelets - one (1) Superhero sports ball - one (1) cuddly Superhero Bear - one (1) Superhero “Bam!” Chinese Lantern - one (1) “Wham!” terry wrist band - three (3) colorful drinking cups (Item #78)
#61 Natural Bridge Caverns adventure & Zaxbys meal
$40

From our nationally renowned cavern tours to our above ground adventures, you can find the perfect combination of natural wonder and fun at Natural Bridge Caverns. Walk through the stunning Discovery Cavern. Experience the incredibly delicate formations in the Hidden Cavern. Both caverns have been expertly lit and carefully preserved to showcase their natural beauty. Weave through stalagmites and stalagtites with this two (2) adult Discovery Tour tickets. Then pop over to nearby Zaxbys for two (2) of their Big Zax Snak Meals. (Item #16, 37)
#62 Dinner & A Show!
$150

(Total retail value: $410) Enjoy dinner at with this $50 gift certificate to J. Alexander's Restaurant then head down to the historic Majestic Theatre for Taylor Tomlinson's Save Me Comedy Tour. (Item #3, 36)
#63 Home Runs for the Home Teams (I of II)
$60

Get your BBQ on with this $25 gift certificate from locally owned Smoke Shack. Then head out Hwy 90 for some home runs at the San Antonio Missions baseball team. Enjoy four (4) lower-box seats to any Sunday - Wednesday game in the regular 2025 season. Not valid on 04/04/2025 or 04/03/2025. (Item #50)
#64 Home Runs for the Home Teams (II of II)
$60

Get your Southern meals on with this $25 gift certificate from locally owned PigPen. Then head out Hwy 90 for some home runs at the San Antonio Missions baseball team. Enjoy four (4) lower-box seats to any Sunday - Wednesday game in the regular 2025 season. Not valid on 04/04/2025 or 04/03/2025. (Item #51)
#65 Final Episode Autographed ER Script & NBC Swag
$50

For your 90's NBC Show nostalgia: John Stamos and Angela Bassett autographed final episode script from the popular 90's show ER. - Can you hear the theme song in your head? NBC Studio swag includes tote and water bottle. (Item #79B)
#66 St. Denis Medical TV Show & L.L. Bean Tote with Hat
$25

You're sure to be popular around the watering hole when you bring this L.L. Bean large green St. Denis Medical (current TV show) tote with you to work! Excellent, sturdy fabric with zipper; dimensions: 14"H x 25"L x 10"D. Hat also included. (Item #79A)
#67 St. Denis Medical TV Show L.L. Bean Tote
$20

You're sure to be popular around the watering hole when you bring this L.L. Bean large green St. Denis Medical (current TV show) tote with you to work! Excellent, sturdy fabric, and zipper; dimensions: 14"H x 25"L x 10"D (Item #79)
#68 Apple TV's Shrinking Swag
$20

Gift for yourself or your therapist a study tote, stainless steel water bottle, belt bag & sticker. (Item #79C)
#69 The Witte Museum
$25

The Witte Museum inspires people to shape the future of Texas through relevant and transformative experiences in nature, science and culture. Family & friends can enjoy four (4) general admission tickets to indoor inspiration and outdoor play. (Item #80)
#70 Signa S4 Dolby Atmos Sound Bar with Wireless Subwoofer
$120

(Retail value: $300) Enjoy this brand new Polk Audio Signa S4 Dolby Atmos 3.1.2 Sound Bar with Wireless Subwoofer to intensify your TV sound experience. (Item #81)
#71 $500 Shetler Fine Jewelers Gift Certificate
$200

$500 Gift certificate to Shetler Fine Jewelwers. Shetler Fine Jewelers is a fine jewelry store offering the highest quality of customer service since our doors first opened in 2005. Home to an expertly curated assortment of exceptional fine jewelry, we boast a high standard of excellence for any budget. (Item #76)
#72 Veuve Clicquot Rosé Champagne with Hand Painted Logo
$30

(Total retail value $90+) Cheers to 45 Years with Veuve Clicquot's Rosé Champagne and keep this beautifully painted bottle for years to come! (Item #82)
#73 Dr. Garza Plastic Surgery - Beauty by Becca
$300

(Total retail value: $750) Use a $500 voucher towards any Beauty by Becca or products. Gift basket includes ZO Skin Health Brightening Program. (Item #83)
#74 4"x4" Encased Floral Acrylic Painting
$15

(Retail value: $40) Beautifully hand painted acrylic florals on a 4"x4" canvas within a magnetic encasing... all the way from Georgia, USA! Great to use as paperweights or to create a wall collage, or a loving gift. (Item 85A)
#74a 4"x4" Encased Floral Acrylic Painting
$15

(Retail value: $40) Beautifully hand painted acrylic florals on a 4"x4" canvas within a magnetic encasing... all the way from Georgia, USA! Great to use as paperweights or to create a wall collage, or a loving gift. (Item 85B)
#74b 4"x4" Encased Floral Acrylic Painting
$15

(Retail value: $40) Beautifully hand painted acrylic florals on a 4"x4" canvas within a magnetic encasing... all the way from Georgia, USA! Great to use as paperweights or to create a wall collage, or a loving gift. . (Item 85C)
#74c 4"x4" Encased Floral Acrylic Painting
$15

(Retail value: $40) Beautifully hand painted acrylic florals on a 4"x4" canvas within a magnetic encasing... all the way from Georgia, USA! Great to use as paperweights or to create a wall collage, or a loving gift. (Item 85D)
#74d 4"x4" Encased Floral Acrylic Painting
$15

(Retail value: $40) Beautifully hand painted acrylic florals on a 4"x4" canvas within a magnetic encasing... all the way from Georgia, USA! Great to use as paperweights or to create a wall collage, or a loving gift. (Item 85E)
#74e 4"x4" Encased Floral Acrylic Painting
$15

(Retail value: $40) Beautifully hand painted acrylic florals on a 4"x4" canvas within a magnetic encasing... all the way from Georgia, USA! Great to use as paperweights or to create a wall collage, or a loving gift. (Item 85F)
#74f 4"x4" Encased Floral Acrylic Painting
$15

(Retail value: $40) Beautifully hand painted acrylic florals on a 4"x4" canvas within a magnetic encasing... all the way from Georgia, USA! Great to use as paperweights or to create a wall collage, or a loving gift. (Item 85G)
#74g 4"x4" Encased Floral Acrylic Painting
$15

(Retail value: $40) Beautifully hand painted acrylic florals on a 4"x4" canvas within a magnetic encasing... all the way from Georgia, USA! Great to use as paperweights or to create a wall collage, or a loving gift. (Item 85H)
#74h 4"x4" Encased Floral Acrylic Painting
$15

(Retail value: $40) Beautifully hand painted acrylic florals on a 4"x4" canvas within a magnetic encasing... all the way from Georgia, USA! Great to use as paperweights or to create a wall collage, or a loving gift. (Item 85I)
