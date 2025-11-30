Alice Reighley Dance Studio - Space Rental Fees 2026

January 2026
$160

This payment goes toward your classes for the following dates:

1/8 3:30pm-8pm

1/15 3:30pm-8pm

1/22 3:30pm-8pm

1/29 3:30pm-8pm


February 2026
$120

This payment goes toward your classes for the following dates:

2/5 3:30pm-8pm

2/12 3:30pm-8pm

2/19 3:30pm-8pm

March 2026
$120

This payment goes toward your classes for the following dates:

3/12 3:30pm-8pm

3/19 3:30pm-8pm

3/26 3:30pm-8pm

April 2026
$160

This payment goes toward your classes for the following dates:

4/2 3:30pm-8pm

4/9 3:30pm-8pm

4/16 3:30pm-8pm

4/30 3:30pm-8pm

May 2026
$40

This payment goes toward your classes for the following dates:

5/7 3:30pm-8pm

