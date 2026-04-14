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About this event

Artist/Vendor Application: 2026 Off-Main Experience: Stamford

63 Richmond Hill Ave

Stamford, CT 06901, USA

Save with Series Vendor Pass
$125

Secure your spot for the entire summer! This pass covers registration for all four 2026 dates: June 11, August 6, September 24.

  • Includes: One (1) 10x10 vendor space for every event.
  • Requirements: You must provide your own tent, table, and tent weights (mandatory).
  • Policy: Full payment is required upfront. Season passes are non-transferable and non-refundable.
  • Must complete any city required vendor registration and provide proof of insurance.
June 11 Vendor Fee
$25

June 11th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).

  • Requirements: You must provide your own tent, table, and tent weights (mandatory).
  • Note: Electricity is not provided.
  • Policy: Rain or Shine. Registration fees are non-refundable unless the event is cancelled by organizers. If the event is cancelled, your vendor fee can be applied to a future date, as well.
August 6th Vendor Fee
$25

August 6th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).

  • Requirements: You must provide your own tent, table, and tent weights (mandatory).
  • Note: Electricity is not provided.
  • Policy: Rain or Shine. Registration fees are non-refundable unless the event is cancelled by organizers. If the event is cancelled, your vendor fee can be applied to a future date, as well.
September 24th Vendor Fee
$25

August 20th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).

  • Requirements: You must provide your own tent, table, and tent weights (mandatory).
  • Note: Electricity is not provided.
  • Policy: Rain or Shine. Registration fees are non-refundable unless the event is cancelled by organizers. If the event is cancelled, your vendor fee can be applied to a future date, as well.
Nonprofit/Community Table
$25

For registered 501(c)(3) organizations and community partners only.

  • Includes: One (1) 10x10 space for outreach and information distribution.
  • Requirements: Must provide own tent, table, and weights.
  • Approval: Registration is subject to approval by RiseUP.
  • At checkout, select the number of events you would like to attend.
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