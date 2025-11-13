Awakening Grace Foundation's Shop

Awakening Grace shirt with mission statement on the back.
Adult Sizes:
S. 3 available
M. 9 available
L. 8 available
XL. 11 available
2XL. 7 available
3XL. 3 available
4XL. 3 available
5XL. 3 available
Adult Sizes:
S. 2 available
M. 4 available
L. 7 available
XL. 3 available
2XL. 3 available
5K Color Fun Run Shirt.
Youth Sizes:
S. 1 available
Adult Sizes
M. 3 available
2XL. 3 available
3XL 2 available
Awakening Grace Logo on front. Blank on back.
Adult Sizes:
S. 5 available
M. 5 available
L. 5 available
XL. 4 available
2XL. 5 available
Youth Sizes:
S. 1 available
M. 2 available
XL. 2 available
Front: Single Dandelion
Back: "Grieve Bravely, Heal Gently, Remember Boldly. Awakening Grace."
Adult sizes:
S. 2
M. 5
L. 3
XL. 3
Bella Canvas Crew Neck T-shirt
Adult sizes:
M. 3 available
L. 3 available
Bella Canvas V-Neck T-shirt
Adult sizes:
M. 2 available
Adult Sizes:
M. 1 available
Adult Sizes:
L. 1 available
Awakening Grace tumbler including straw.
Do you need your items shipped? Please add this to your cart. Local pickup available from our Sheldon office.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!