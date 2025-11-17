Batesville Music Boosters Sponsorship

Maestro
$5,000

Valid for one year

Title Sponsor, Banner, Digital Recognition, Full Color Logo in Programs

Headliner
$2,500

Valid for one year

Award Sponsor, Banner, Digital Recognition, Full Color Logo in Programs

Spotlight
$1,000

Valid for one year

Award Sponsor, Banner, Digital Recognition, Logo in Programs

Encore
$500

Valid for one year

Banner, Digital Recognition, Logo or Name in Programs

Ovation
$250

Valid for one year

Digital Recognition, Name in Programs

Bravo
$100

Valid for one year

Name in Programs

Applause
$50

Valid for one year

Name in Programs

Booster
$25

Valid for one year

Name in Programs

Rising Star
$10

Valid for one year

Eligible for BHS alumni the first 5 years after graduation

Add a donation for Batesville Music Boosters Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!