Cure Cystic Fibrosis Miami Foundation

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Cure Cystic Fibrosis Miami Foundation

About this event

Casino Night 2026 Tickets

6304 SW 78th St

South Miami, FL 33143, USA

Gold Supporter Donation
$250
Silver Supporter Donation
$100
Bronze Supporter Donation
$50
LAS VEGAS - Event Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Exclusive Casino Night Naming Rights • Reserved VIP Table (table for 8) • 8 Event Tickets plus 100 "Starter" Casino Gaming Chips per guest* • Speaking Opportunity,
Continuous passed Hors d'oeuvres & Buffet Stations • Open Bar, Dedicated servers for VIP area • Recognition at stage during event.

JACKPOT - Gaming Table Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Exclusive signage on Craps and Roulette Tables • Reserved VIP Table (table for 8) • 6 Event Tickets plus 50 "Starter" Casino Gaming Chips per guest* • Continuous passed Hors d'oeuvres & Buffet Stations • Open Bar • Dedicated servers for VIP area • Recognition at stage during event

ALL IN - Card Table Sponsor
$1,250
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Exclusive signage on Blackjack and Poker Tables • 4 Event Tickets plus 50 "Starter" Casino Gaming Chips per guest* • Reserved VIP Seating (at Table of 8) • Continuous passed Hors d'oeuvres & Buffet Stations • Open Bar

FULL HOUSE - Wine & Beer Bar Sponsor
$650
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Exclusive signage at Wine & Beer Bar • 2 Event Tickets plus 50 "Starter" Casino Gaming Chips per guest* • Reserved VIP Seating (at Table of 8) • Continuous passed Hors d'oeuvres & Buffet Stations • Open Bar

LUCKY 7s - Slot Machine Sponsor
$650
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Exclusive signage Slot Machine • 2 Event Tickets plus 50 "Starter" Casino Gaming Chips per guest* • Reserved VIP Seating (at Table of 8) • Continuous passed Hors d'oeuvres & Buffet Stations • Open Bar

DOUBLE DOWN - VIP Ticket
$175

1 Event Ticket plus 50 "Starter" Casino Gaming Chips per guest* Reserved VIP Seating (at Table of 8) • Continuous passed Hors d'oeuvres & Buffet Stations • Open Bar

WILD CARD - Event Ticket
$125

1 Event Ticket plus 25 "Starter" Casino Gaming Chips per guest* • Continuous passed Hors d'oeuvres & Buffet Stations • Open Bar

*FABULOUS 50 - 50 Casino Gaming Chips
$25

*Further Casino Gaming Chips can be acquired by making an additional donation at the event • 50 Additional Gaming Chips to Try Your Luck!

*WONDERFUL 150 - 150 Casino Gaming Chips
$50

*Further Casino Gaming Chips can be acquired by making an additional donation at the event • 150 Additional Gaming Chips to Try Your Luck!

Raffle Ticket
$25

Purchase an opportunity to win one of the fabulous raffle ticket prizes available on Casino Night:

Band Guest
$25

A guest of the band. Includes diner only.

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