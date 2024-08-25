Always & Furever Midwest Animal Sanctuary

Art Show Auction

Diamond art featuring TK item
Diamond art featuring TK
$100

Starting bid

Custom TK diamond art. Dimensions: 3ft x 3ft Shipping: Additional $100
Commissioned Artwork by Elliott McAnany
Commissioned Artwork by Elliott McAnany
$80

Starting bid

This is an example only!!!! This is a commissioned art piece created by the photo you provide donated by Elliott McAnany. You can purchase this from anywhere you live, but shipping will be determined and paid to Elliott. Dimensions: 18" x 22" Maximum 2 dogs in photo provided. Value is $400-$500 Elliott recently spent like a vast eternity trying to write this artist bio. But he really just needs you to know that his paintings are traces of life that are carefully, lovingly pulled from photographs and made into something new just for you. Follow Elliott on Instagram at mac_paints
Friends Furever
Friends Furever
$15

Starting bid

Grandpa as drawn by his favorite boy Jett Grandpa was an A&F favorite for years. While he never found the perfect forever home, he found love from many, including Jett and his mom Jamie. Grandpa stayed with Jett several weeks of each month for the last year of Grandpa’s life. Jett loved having conversations with him, watching TV with him and showing him every toy he owned. Jamie knew Grandpa had chosen Jett when he left her room to sleep with Jett instead. Followers always looked forward to seeing their adventures. Search our Facebook page for Jett and you’ll find dozens of photos of Grandpa and his favorite boy. Jamie says losing Grandpa in October 2023 was difficult but it helped teach Jett the importance of rescue. Jett still has a personalized Grandpa pillow and often draws pictures of him. Jett loves art! Mom Jamie was willing to donate this picture of Grandpa that Jett drew to raise money for her and Jett’s favorite rescue. Dimensions: 9" x 11" and 5" x 7" Shipping: Additional $10
Duke custom painting
Duke custom painting
$20

Starting bid

Painting of our adoptable pup, Duke. Dimensions: 8x10 Shipping: Additional $10 About Duke: Duke came to us all the way from a kill shelter in Florida, where he was euth-listed due to his age and blindness. After making the long trip, he has settled in well at the little red barn where he is proving to be quite the sweetheart. Duke loves to walk around the barn and absolutely LOVES his toys. He carries them everywhere and will play for hours. Due to the fact that he's blind and loves toys, we think maybe a home with older kids would be best just because he does sometimes accidentally nip a hand when he's trying to grab his toy. Same with kisses, sometimes he accidentally misses but he is all sweetness with all people. Despite being blind, he gets around really well and doesn't let it stop him from being a great dog! So far, we think Duke might do best as an only-pet. The other dogs spook him and he does much better on his own. He is an older guy who would prefer a calm house where he can mosey around the rest of his days.
Ocean Blue
Ocean Blue
$25

Starting bid

Original Artwork by Stephanie Collins Shipping: Additional $15 Fluid acrylics Dimensions: 10"x20" Canvas, framed and ready to hang Windmill Fluid Art windmillhomecreations.com
Custom acrylic pour painting
Custom acrylic pour painting
$25

Starting bid

Original Artwork by Stephanie Collins Shipping: Additional $15 Fluid acrylics Dimensions: 10"x20" Canvas, framed and ready to hang Windmill Fluid Art windmillhomecreations.com
Flower Paws by Duke
Flower Paws by Duke
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Duke. Dimensions: 10X10 Shipping: Additional $10 About Duke: Duke came to us all the way from a kill shelter in Florida, where he was euth-listed due to his age and blindness. After making the long trip, he has settled in well at the little red barn where he is proving to be quite the sweetheart. Duke loves to walk around the barn and absolutely LOVES his toys. He carries them everywhere and will play for hours. Due to the fact that he's blind and loves toys, we think maybe a home with older kids would be best just because he does sometimes accidentally nip a hand when he's trying to grab his toy. Same with kisses, sometimes he accidentally misses but he is all sweetness with all people. Despite being blind, he gets around really well and doesn't let it stop him from being a great dog! So far, we think Duke might do best as an only-pet. The other dogs spook him and he does much better on his own. He is an older guy who would prefer a calm house where he can mosey around the rest of his days.
Spreading Joy
Spreading Joy
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Joy. Dimensions: 10X10 Shipping: Additional $10 About Joy: Joy is playful, sweet and full of personality just as her smile shows! She will be your companion all day long for car rides. She is crate trained, housebroken, and has done well with all of the dogs at her previous foster home as long as they are larger than her. She is not good with cats though. Joy is hearing impaired but knows the signs for good girl, peanut butter, eat, drink, walk, potty, no, sit, leave it, and I love you. She has a very rough and rowdy play style when she chooses to play with another dog. She usually prefers to play with the toys by herself. She can and will defluff a toy in .3 seconds! Joy is eager to please her people. She was transferred to us from another rescue where she was since 10/8/2019, when she came in pregnant after being dumped at a kill shelter. All her puppies have long been adopted and grown up, but sweet Joy still waits for her Furever home. Please consider giving Joy that furever home she is so deserving of.
Blues and Greens by Bones
Blues and Greens by Bones
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Bones. Dimensions: 10X10 Shipping: Additional $10 About Bones: Bones is a well-mannered and happy-go-lucky dog. He was living with a few other dogs on the streets and they either found homes or wandered elsewhere. We were told the owner that his owner passed away and the dogs were left to wander and fend for themselves to find food, water and shelter. Bones was very skinny when he was picked up and taken to the local Animal Control shelter and there he sat for a while. He is potty trained and is wonderful with everyone he meets. Bones is a medium to high level energy guy who is great on a leash. He loves everyone he meets and is very affectionate. He is picky about his friends and does well when introduced slowly to other dogs. Bones would love a family of his own to smother in kisses!
Nose kisses by Duke
Nose kisses by Duke
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Duke. Dimensions: 10X10 Shipping: Additional $10 About Duke: Duke came to us all the way from a kill shelter in Florida, where he was euth-listed due to his age and blindness. After making the long trip, he has settled in well at the little red barn where he is proving to be quite the sweetheart. Duke loves to walk around the barn and absolutely LOVES his toys. He carries them everywhere and will play for hours. Due to the fact that he's blind and loves toys, we think maybe a home with older kids would be best just because he does sometimes accidentally nip a hand when he's trying to grab his toy. Same with kisses, sometimes he accidentally misses but he is all sweetness with all people. Despite being blind, he gets around really well and doesn't let it stop him from being a great dog! So far, we think Duke might do best as an only-pet. The other dogs spook him and he does much better on his own. He is an older guy who would prefer a calm house where he can mosey around the rest of his days.
Bejeweled
Bejeweled
$20

Starting bid

Custom jewel paw print. Dimensions 10 x 10 Shipping: Additional $10
Custom watercolor gift certificate
Custom watercolor gift certificate
$10

Starting bid

Custom watercolor from Watercolors for donations. The winner will receive the custom watercolor of their choice electronically that you will be emailed and can use however you wish!
Custom watercolor gift certificate
Custom watercolor gift certificate
$10

Starting bid

Custom watercolor from Watercolors for donations. The winner will receive the custom watercolor of their choice electronically that you will be emailed and can use however you wish!
Canine Corral print
Canine Corral print
$50

Starting bid

Canine Corral dog print. Dimensions: 31.5" x 1.5" x 31 Shipping: Additional $50
Horror story
Horror story
$10

Starting bid

Custom made horror themed coasters. Shipping: Additional $5
Sunflower fields
Sunflower fields
$10

Starting bid

Sunflower field photo Shipping: Additional $15
Heart jewelry
Heart jewelry
$20

Starting bid

Jewelry courtesy of Anne Holifield at Hearts and Bones Studio. Shipping: Additional $5
Pressed coin jewelry
Pressed coin jewelry
$20

Starting bid

Jewelry courtesy of Anne Holifield at Hearts and Bones Studio Shipping: Additional $5
Pumpkin Spice
Pumpkin Spice
$15

Starting bid

Halloween art on canvas donated by artist By Jill Stewart. Dimensions 11x14. Shipping: Additional $15
Spooktacular
Spooktacular
$15

Starting bid

Halloween art on canvas donated by artist By Jill Stewart. Dimensions 11x14. Shipping: Additional $15
Cat Tastic
Cat Tastic
$15

Starting bid

Halloween art on canvas donated by artist By Jill Stewart. Dimensions 11x14. Shipping: Additional $15
Cardinal
Cardinal
$30

Starting bid

5x7 framed art courtesy of Dana Travis Shipping: Additional $7 Dana Travis is a watercolor artist based in Overland Park, KS, celebrated for her lifelike and textured depictions of nature and architecture. Her art draws inspiration from her beloved backyard birds and her love for weathered, rustic doors she has admired from around the world. Dana has showcased her work at the Weston Coffee Roastery in Weston, MO. You can find her art on Facebook and Pinterest by searching Paused Paintings.
Welcome Home
Welcome Home
$30

Starting bid

5x7 framed art courtesy of Dana Travis Shipping: Additional $7 Dana Travis is a watercolor artist based in Overland Park, KS, celebrated for her lifelike and textured depictions of nature and architecture. Her art draws inspiration from her beloved backyard birds and her love for weathered, rustic doors she has admired from around the world. Dana has showcased her work at the Weston Coffee Roastery in Weston, MO. You can find her art on Facebook and Pinterest by searching Paused Paintings.
In Full Bloom
In Full Bloom
$30

Starting bid

5x7 framed art courtesy of Dana Travis Shipping: Additional $7 Dana Travis is a watercolor artist based in Overland Park, KS, celebrated for her lifelike and textured depictions of nature and architecture. Her art draws inspiration from her beloved backyard birds and her love for weathered, rustic doors she has admired from around the world. Dana has showcased her work at the Weston Coffee Roastery in Weston, MO. You can find her art on Facebook and Pinterest by searching Paused Paintings.
Lilacs
Lilacs
$30

Starting bid

5x7 framed (12.5x10.5) art courtesy of Dana Travis Shipping: Additional $10 Dana Travis is a watercolor artist based in Overland Park, KS, celebrated for her lifelike and textured depictions of nature and architecture. Her art draws inspiration from her beloved backyard birds and her love for weathered, rustic doors she has admired from around the world. Dana has showcased her work at the Weston Coffee Roastery in Weston, MO. You can find her art on Facebook and Pinterest by searching Paused Paintings.
Purple Haze by Millie Moo
Purple Haze by Millie Moo
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Millie. Dimensions: 6x6 Shipping: Additional $7 About Millie: Meet Millie! She originally came to us back in 2019 as an extremely starved puppy, she was adopted but unfortunately recent returned due to issues with the little dog in the home. Due to her hard upbringing, Millie would do best as the only pet in the home. She sure does love her humans though!!! She's a younger pittie mix and so so much fun. Millie is very playful and definitely has a loud personality! She is very much a sweetheart as well. Millie enjoys playtime in the yards, specifically with her favorite purple ball. She will come and sit on your lap and give you kisses all day if you let her. About the artist: Bio of Millie here
Dream a little Dream by Anjel
Dream a little Dream by Anjel
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Anjel. Dimensions 8X8 Shipping: Additional $10 About the artist: Bio on Angel here
Mountain Blue by Bucky
Mountain Blue by Bucky
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Bucky. Dimensions: 8x8 Shipping: Additional $10 About Bucky: Bucky is a shy flower who will blossom after he gets to know you a little bit more. He has been with us for just over 2 years now, but he's been waiting for a Furever home for so much longer than that even! He came to us from another rescue that closed down and left all their animals behind in cages. Prior to that, he had been at a foster's home for a very long time. He is over 4 years old and has never actually had a family to call his own - he has grown up in the shelter system. In his previous foster home, his foster said he had a dog friend - but in our care he has really just preferred to be on his own. Change is scary for him because it's all he's known, but once he settles in he is SUCH a great boy! Rope toys are the way to his heart, he will come right out of his shell!
Easy Being Green by Edison
Easy Being Green by Edison
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Edison. Dimensions 8X8 Shipping: Additional $10 About Edison: Edison was euth listed with no notice in a shelter down in Texas due to his age, but luckily one of our rescue partners snagged him at the last second and he came to us. He loves car rides, sunbathing, and playing outside. He prefers to hang out on his own most days and is more of a distant guy than a lap dog, but we've been working hard to shower him with love and bring his silly side out. Edison has been described as a "cat"at times, he likes his own space and wants to do his own thing. He is very low maintenance. He loves sunbathing and being outside. He found a home for a while, but was ultimately returned by his adopter because he was being aggressive anytime he was put into a kennel. As we've learned, Edison does not do good with kennels and really struggles with any change at all. When we move him between facilities, he reverts for a while and becomes a different dog. But once he settles in and remembers that he is safe and we love him so much, he returns to being sweet silly Edison. He doesn't like other dogs, so would do best as an only pup. About the artist: Bio on Edison here
Sunflower fields by Green Bean
Sunflower fields by Green Bean
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Green Bean. Dimensions: 8X8 Shipping: Additional $10 About Green Bean: Greenbean is such a sweet pup. He's got a one track mind for giving kisses, always the love-bug - he will never turn down a cuddle! Since he is older, his hips do hurt him at times and stairs can be difficult for him. He does turn into a little jumping bean every time you greet him!! He walks well on a leash and loves treats. He hasn't made any doggie friends yet, but would be open to slow introductions with another dog or would love to be your only!
Red Hot by Juneau
Red Hot by Juneau
$10

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Juneau. Dimensions: 8X8 Shipping: Additional $10 About Juneau: Meet Juneau! This sweet girl came to us as a stray through the Osawatomie Animal Shelter who was never reclaimed. She is younger and very silly, with the greatest smile we've ever seen! She would love an active family to call her own! Juneau is incredibly sweet to everyone. So far she hasn't made many dog friends and we think she might prefer a home all to herself without other pets.
Dachshund Derby
Dachshund Derby
$15

Starting bid

Dachshund bike ride print. Dimensions: 11X14 Shipping: Additional $15
Scottie Cycle
Scottie Cycle
$15

Starting bid

Scottie print Dimensions: 11X14 Shipping: Additional $15
Table Manners
Table Manners
$20

Starting bid

Custom TK & Copper illustration on canvas courtesy of artist Jared's Animals. Dimensions: 10 x 10 Shipping: Additional $10
Best Friends
Best Friends
$20

Starting bid

Custom TK & Copper illustration on canvas courtesy of artist Jared's Animals. Dimensions: 10 x 10 Shipping: Additional $10
Hummingbird
Hummingbird
$20

Starting bid

Custom hummingbird painting Dimensions: 11"x14" Shipping: Additional $15
Sally Sue
Sally Sue
$10

Starting bid

Sally Sue photo collage Dimensions: 13 x 16 Shipping: Additional $15
Sweet Sally Sue
Sweet Sally Sue
$10

Starting bid

Sally Sue photo collage Dimensions 13" x 16" Shipping: Additional $15
Red, White, & Blue
Red, White, & Blue
$25

Starting bid

Diamond art Dimensions 24" x 24" Shipping: Additional $25
Little Red Barn
Little Red Barn
$10

Starting bid

Framed photo copy of this beautiful depiction of our Little Red Barn Dimensions: 9.5" x 7.5" Shipping: Additional $10
Grandpa
Grandpa
$10

Starting bid

Framed custom art of our sweet Grandpa. Gone, but not forgotten. Dimensions: 13" x 16" Shipping: Additional $25
Tux wants a Treat
Tux wants a Treat
$10

Starting bid

Framed custom print of adoptable, Tux Dimensions: 13" x 17" Shipping: Additional $25
TK
TK
$10

Starting bid

Framed custom art of everyone's best boy, TK Dimensions: 13" x 17" Shipping: Additional $25
Bird Dog
Bird Dog
$10

Starting bid

Bird Dog framed art Dimensions: 16"x20" Shipping: Additional $25
Home is where the heart is
Home is where the heart is
$30

Starting bid

5x7 framed art courtesy of Dana Travis Shipping: Additional $7 Dana Travis is a watercolor artist based in Overland Park, KS, celebrated for her lifelike and textured depictions of nature and architecture. Her art draws inspiration from her beloved backyard birds and her love for weathered, rustic doors she has admired from around the world. Dana has showcased her work at the Weston Coffee Roastery in Weston, MO. You can find her art on Facebook and Pinterest by searching Paused Paintings.
507 Main Street
507 Main Street
$30

Starting bid

5x7 framed art courtesy of Dana Travis Shipping: Additional $7 Dana Travis is a watercolor artist based in Overland Park, KS, celebrated for her lifelike and textured depictions of nature and architecture. Her art draws inspiration from her beloved backyard birds and her love for weathered, rustic doors she has admired from around the world. Dana has showcased her work at the Weston Coffee Roastery in Weston, MO. You can find her art on Facebook and Pinterest by searching Paused Paintings.
Birds of a Feather
Birds of a Feather
$30

Starting bid

5x7 framed art courtesy of Dana Travis Shipping: Additional $7 Dana Travis is a watercolor artist based in Overland Park, KS, celebrated for her lifelike and textured depictions of nature and architecture. Her art draws inspiration from her beloved backyard birds and her love for weathered, rustic doors she has admired from around the world. Dana has showcased her work at the Weston Coffee Roastery in Weston, MO. You can find her art on Facebook and Pinterest by searching Paused Paintings.
Weston Park
Weston Park
$30

Starting bid

5x7 (frame 10.25"x12.25") art courtesy of Dana Travis Shipping: Additional $10 Dana Travis is a watercolor artist based in Overland Park, KS, celebrated for her lifelike and textured depictions of nature and architecture. Her art draws inspiration from her beloved backyard birds and her love for weathered, rustic doors she has admired from around the world. Dana has showcased her work at the Weston Coffee Roastery in Weston, MO. You can find her art on Facebook and Pinterest by searching Paused Paintings.
Sweet Sally Sue & Her Ball
Sweet Sally Sue & Her Ball
$20

Starting bid

Canvas donated by Sally Sue's very own mama. Sweet Sally Sue can smile at your every day! Dimensions: 11.25" x 14.25" Shipping: Additional $15
Lend a Paw
Lend a Paw
$15

Starting bid

Custom wooden sign courtesy of Simply Unique designs. Dimensions: 12"x12" Shipping: Additional $10
Cats & Dogs
Cats & Dogs
$10

Starting bid

Terry Runyon Art & Illustration terryrunyan.com Dimensions: 8.5"x11" Shipping: Additional $5
Dog print afghan
Dog print afghan
$25

Starting bid

Rainbow dog print Afghan Dimensions: 34" x 42" Shipping: Additional $10
Pink & blue afghan
Pink & blue afghan
$25

Starting bid

Pink & blue Afghan Dimensions: 38" x 42" Shipping: Additional $10
Fireworks by Fayola
Fireworks by Fayola
$15

Starting bid

Custom art made by our own adoptable pup, Fayola. Dimensions: 12"x15" Shipping: Additional $20 About Fayola: This sweet girl found herself on a euthanasia list at a local kill shelter for no reason at all other than the fact they didn't have room for her. Her cute ears are irresistible, she loves her people hard and loves walks! Fayola has a good mix of both oodles of energy and being calm and relaxed. She gets along other dogs - both bigger and smaller than her, although she prefers that her fur friends be boys because she's a girly girl who likes the boys. She does not need to be kenneled and LOVES snoozing on fluffy dog beds. She is very smart and learns things quickly. She is a lap dog and really just the sweetest chocolate girl! She will make someone a great companion!
Chloe in Black & White
Chloe in Black & White
$10

Starting bid

Portrait of adoptable pup, Chloe. Dimensions: 10.5 x 9 Shipping: Additional $10 About Chloe: Meet Chloe! This sweet young girl came to us as a stray from another shelter after she had been hit by a car. She is all healed up now and patiently waiting for a family to come love her. Chloe is incredibly soft and sweet, she doesn't know a stranger and is ready to love anyone and everyone. She is young and full of life, she would love an active family or another pup to play with!
Framed dog puzzle
Framed dog puzzle
$10

Starting bid

Framed dog puzzle Dimensions: 21.25" x 21.25" Shipping: Additional $25
Me & The Dogs
Me & The Dogs
$10

Starting bid

Me & The Dogs wooden sign Dimensions: 13.25" x 20.25" Shipping: Additional $20
Bath Time
Bath Time
$10

Starting bid

Bath Time printed art Dimensions: 16" x 20" Shipping: additional $25
Shake it Off
Shake it Off
$15

Starting bid

Canvas print Dimensions: 36" x 24" Shipping: additional $40
Bow Tie Best Dressed
Bow Tie Best Dressed
$10

Starting bid

Custom painting on canvas. Dimensions: 16" x 20" Shipping: Additional $20
Bully Blue
Bully Blue
$10

Starting bid

Custom painting on canvas Dimensions: 16" x 20" Shipping: Additional $20
Some Gave All
Some Gave All
$15

Starting bid

Angel. Custom painted canvas 3D printed soldier. Holographic glitter Dimensions: 11" x 14" Shipping: Additional $15
Custom dog coasters
Custom dog coasters
$5

Starting bid

Custom dog coasters Shipping: Additional $5
Soldier at Sunset
Soldier at Sunset
$15

Starting bid

Custom canvas painting 3D print Dimensions: 11" x 14" Shipping: Additional $15
Imagination
Imagination
$15

Starting bid

Custom canvas painting Dimensions 11" x 14" Shipping: Additional $15
City Celebrations
City Celebrations
$15

Starting bid

Custom painted canvas Dimensions: 12" x 16" Shipping: Additional $15
A Galaxy Far, Far Away
A Galaxy Far, Far Away
$10

Starting bid

Deathstar 3D custom resin painting on canvas Dimensions: 8" x 10" Shipping: Additional $10
American Eagle
American Eagle
$10

Starting bid

American eagle custom 3D UV Resin painting Dimensions: 8" x 10" Shipping: Additional $10
From Sea to Shining Sea
From Sea to Shining Sea
$10

Starting bid

Fireworks- Custom painted canvas Holographic glitter (sealed) Dimensions: 12" x 16" Shipping: Additional $15
Flag Raising
Flag Raising
$10

Starting bid

Custom painted canvas Dimensions: 8" x 10" Shipping: Additional $10
Formula One
Formula One
$10

Starting bid

Formula One custom 3D art Dimensions: 6.5" x 6.5" Shipping: Additional $10
To The Moon
To The Moon
$10

Starting bid

Astronaut custom 3D Resin art Dimensions: 8" x 10" Shipping: Additional $10
A Yoda Painting It Is
A Yoda Painting It Is
$10

Starting bid

Custom Star Wars 3D art Dimensions: 8" x 10" Shipping: Additional $7
Panther
Panther
$10

Starting bid

Customer 3D art Dimensions: 8" x 10" Shipping: Additional $7
Avengers
Avengers
$10

Starting bid

Marvel custom 3D art Dimensions: 9" x 9" Shipping: Additional $10
Illusion
Illusion
$10

Starting bid

Custom painted canvas Dimensions: 8" x 10" Shipping: Additional $10
Woven Watercolors
Woven Watercolors
$25

Starting bid

Dimensions: 13" x 16" Donated by Abi Shipping: Additional $25 Abi is a passionate and talented artist who draws inspiration from the vibrant world of color. Her creations are a captivating blend of various mediums, including paint, fabric, yarn, magazines, and pencils. Through her mastery, she transforms her life experiences into visually stunning artwork that resonates with viewers on an emotional level. Immerse yourself in Abi's vibrant world of color and let her creations touch your soul.
Woven Watercolors
Woven Watercolors
$25

Starting bid

Dimensions: 13" x 16" Donated by Abi Shiping: additional $25 Abi is a passionate and talented artist who draws inspiration from the vibrant world of color. Her creations are a captivating blend of various mediums, including paint, fabric, yarn, magazines, and pencils. Through her mastery, she transforms her life experiences into visually stunning artwork that resonates with viewers on an emotional level. Immerse yourself in Abi's vibrant world of color and let her creations touch your soul.
Woven Watercolors
Woven Watercolors
$25

Starting bid

Dimensions: 13" x 16" Donated by Abi Shipping: additional $25 Abi is a passionate and talented artist who draws inspiration from the vibrant world of color. Her creations are a captivating blend of various mediums, including paint, fabric, yarn, magazines, and pencils. Through her mastery, she transforms her life experiences into visually stunning artwork that resonates with viewers on an emotional level. Immerse yourself in Abi's vibrant world of color and let her creations touch your soul.
Woven Watercolors
Woven Watercolors
$20

Starting bid

Dimensions: 13" x 13" Donated by Abi Shipping: $20 Abi is a passionate and talented artist who draws inspiration from the vibrant world of color. Her creations are a captivating blend of various mediums, including paint, fabric, yarn, magazines, and pencils. Through her mastery, she transforms her life experiences into visually stunning artwork that resonates with viewers on an emotional level. Immerse yourself in Abi's vibrant world of color and let her creations touch your soul.
Sweet Sally Sue 1
Sweet Sally Sue 1
$20

Starting bid

Canvas donated by Sally Sue's very own mama. Sweet Sally Sue can smile at you every day! Dimensions: 11.25" x 14.25" Shipping: Additional $10
Sweet Sally Sue 2
Sweet Sally Sue 2
$20

Starting bid

Canvas donated by Sally Sue's very own mama. Sweet Sally Sue can smile at you every day! Dimensions: 11.25" x 14.25" Shipping: Additional $10
Whimsical Dog Art
Whimsical Dog Art
$20

Starting bid

This fused glass whimsical dog was created from hundreds of small hand cut glass pieces that were layered and then fired in a kiln to create a colorful one of a kind art piece. Dimensions: 9" x 8" Shipping: Additional $10
My Friend by Our Friend Jett
My Friend by Our Friend Jett
$10

Starting bid

Grandpa's best friend in life was our friend Jett. Jett loves art, and in addition to his drawing of Grandpa, he wanted to contribute other pieces. Don't miss your chance for this signed piece of artwork by Jett. Dimensions: 13" x 10" Shipping: Additional $10
Our Friends Watching Over Us
Our Friends Watching Over Us
$10

Starting bid

Grandpa's best friend in life was our friend Jett. Jett loves art, and in addition to his drawing of Grandpa, he wanted to contribute other pieces. Don't miss your chance for this one of a kind piece of one artwork by Jett. Dimensions: 13" x 10" Shipping: Additional $10
Spring into Summer
Spring into Summer
$10

Starting bid

Canvas painting done by Little Red Barn's own Summer Dimensions: 8" x 8" Shipping: Additional $10 About Summer: Summer Peoni is a very sweet girl who loves to be with kids. She loves to cuddle and give lots of kisses. She likes to lean on you to be sure you are close since she loves her people. Summer is great on a leash and really enjoys a car ride, especially if it comes with a pup cup. Summer has medium energy so is up for a walk but happy just to snuggle with you. She is very friendly and loves to play with toys and will tolerate getting her nails done. She will never refuse a good belly rub. Bring Summer home and your will never be lonely!
Biggie
Biggie
$10

Starting bid

Canvas painting done by Little Red Barn's own Biggie Dimensions: 8" x 8" Shipping: Additional $10 About Biggie: Despite his name, Biggie is actually a shorter little guy.. He takes every opportunity to flop upside down and beg for belly rubs, his goofy smile hanging out. When he's not in belly rub mode, he is dishing out kisses. He loves to love his people! Biggie is an older guy who would prefer a home with calm dogs, he isn't very playful and would rather have a laid back friend to chill with all day long. He is totally potty trained and loves to sleep with his people. Biggie is a bit sensitive with his feet being touched but loves being touched everywhere else!
Gibson
Gibson
$10

Starting bid

Canvas painting done by Little Red Barn's own Gibson Dimensions: 8" x 8" Shipping: Additional $10 About Gibson:
Guinny
Guinny
$10

Starting bid

Canvas painting done by Little Red Barn's own Guinny Dimensions: 8" x 8" Shipping: Additional $10
Pluto
Pluto
$10

Starting bid

Canvas painting done by Little Red Barn's own Pluto Dimensions: 8" x 8" Shipping: Additional $10 About Pluto: Pluto, he's a 2 year old pitbull mix! He was adopted out and living in a loving home for awhile but unfortunately, his living situation stopped working due to one of the other dogs he was living with He lived peacefully with five of the dogs but one of them and him were not a good match. It was in his best interest for him to return to A&F. He was loved immensely by his family and it shows through his personality! He is an extremely loving and gentle boy, he loves to give kisses and loves to snuggle. He is more laid-back but does enjoy an occasional game of fetch and enjoys running around with his humans outside. He is well-behaved, potty trained, and knows the basic commands. Pluto is still a pup and is a VERY good boy and would make for the best companion!
Always There
Always There
$10

Starting bid

Sharon Nowlan Fine Artisan Reproductions Dimensions: 15" x 8" Shipping: Additional $10
Furever Friends Wall Art
Furever Friends Wall Art
$10

Starting bid

Sharon Nowlan Fine Artisan Reproductions Dimensions 6" x 6" Shipping: Additional $10
Anywhere With You Wall Art
Anywhere With You Wall Art
$10

Starting bid

Sharon Nowlan Fine Artisan Reproductions Dimensions: 15" x 8" Shipping: Additional $10
Dog Wreath
Dog Wreath
$10

Starting bid

Dog wreath donated by A&F supporter Diana Stettnisch. Dimensions: 28" x 21" Shipping: Additional $15
Cat Wreath
Cat Wreath
$10

Starting bid

Cat wreath donated by A&F supporter Diana Stettnisch. Dimensions: 21" x 19" Shipping: Additional $15
Puppies
Puppies
$10

Starting bid

Stitched puppies, framed and ready to hang Dimensions: 28.5" x 14.5" Shipping: Additional $20
Distinguished Gentleman
Distinguished Gentleman
$15

Starting bid

Colorful dog print with acrylic paint accents Dimensions: 16" x 16" Shipping: Additional $25
Puppy Dog Eyes
Puppy Dog Eyes
$15

Starting bid

Colorful dog print with acrylic paint accents Dimensions 16" x 16" Shipping: Additional $25
Pink Rainbow
Pink Rainbow
$10

Starting bid

Handmade macrame Rainbow wall hangings. The rainbow is a sign up hope and promise. Each rainbow is decorated with a charm with a positive message. Perfect for gifting or hanging on your own wall. Approximately 12 inches Shipping: Additional $10
Majestic Rainbow
Majestic Rainbow
$10

Starting bid

Handmade macrame Rainbow wall hangings. The rainbow is a sign up hope and promise. Each rainbow is decorated with a charm with a positive message. Perfect for gifting or hanging on your own wall. Approximately 9 inches Shipping: Additional $10
Somewhere Over the Rainbow
Somewhere Over the Rainbow
$10

Starting bid

Handmade macrame Rainbow wall hangings. The rainbow is a sign up hope and promise. Each rainbow is decorated with a charm with a positive message. Perfect for gifting or hanging on your own wall. Approximately 9 inches Shipping: Additional $10
Nose Kisses for everyone!
Nose Kisses for everyone!
$10

Starting bid

A collection of small 4" x 4" paintings from Tux, Darrell, Bones, Bucky, Edison and Cranberry. These are coaster size, but please note they are not sealed to be able to use as coasters. Each pup carefully crafted their artwork just for you! Shipping: Additional $5
Eye of a Tiger
Eye of a Tiger
$10

Starting bid

Sarah Manuel, known as S. Manwell, is a Chinese American artist who grew up in Olathe, KS. She attends the Kansas City Art Institute and is projected to receive her BFA in Printmaking in Spring 2025. Check out her Instagram at sy_manwell_prints. Shipping: Additional $10
Guardians of the Rose
Guardians of the Rose
$10

Starting bid

Sarah Manuel, known as S. Manwell, is a Chinese American artist who grew up in Olathe, KS. She attends the Kansas City Art Institute and is projected to receive her BFA in Printmaking in Spring 2025. Check out her Instagram at sy_manwell_prints. Shipping: Additional $10
Toes in the Grass by Toe Beans
Toes in the Grass by Toe Beans
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Toe Bean. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
No Place Like Home by Cusco
No Place Like Home by Cusco
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Cusco. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
Purple Haze by Caspian
Purple Haze by Caspian
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Caspian. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
Flowers Bloom by Jaycee
Flowers Bloom by Jaycee
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Toe Jaycee. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
Sunrise by Blue Moon
Sunrise by Blue Moon
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Blue Moon. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
Peonies by Teresa
Peonies by Teresa
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Teresa. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
In Flight by Sky Rocket
In Flight by Sky Rocket
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Sky Rocket. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
Spring Stroll by Zeus
Spring Stroll by Zeus
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Zues. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
Northern Lights by Lawrence
Northern Lights by Lawrence
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Lawrence. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
Childish Games by Gambino
Childish Games by Gambino
$10

Starting bid

Art by adoptable pup Gambino. Additional shipping $10. Dimensions 8 x 10.
Zoo animals quilt
Zoo animals quilt
$20

Starting bid

Zoo animals themed quilt, dimensions 40x50. Machine washable and dryer safe. Additional shipping $10
Rainy day themed quilt
Rainy day themed quilt
$20

Starting bid

Rainy day themed quilt, dimensions 29x30. Machine washable and dryer safe. Additional shipping $10

