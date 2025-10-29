Downers Grove Junior Woman's Club Sponsorship + House Walk Opportunities

Offered by
Club-wide exposure, House Walk spotlight, branding across all platforms/events, full-page ad in HW program book, premier logo placement on materials & website, mention in press releases, sponsor spotlight in monthly newsletter, 4 HW tickets, custom social media series (8+ posts/stories), sponsor backlinks available.
Club-wide exposure, House Walk spotlight, branding across all platforms/events, full-page ad in HW program book, premier logo placement on materials & website, mention in press releases, sponsor spotlight in monthly newsletter, 2 HW tickets, custom social media series (4+ posts/stories), backlinks available.
Club-wide exposure, House Walk spotlight, branding across platforms/events, half-page ad in HW program book, logo placement on materials & website, shared logo in HW program, sponsor spotlight in monthly newsletter, mention in press releases, 2 HW tickets, social media series (2+ posts/stories), backlinks available.
Club-wide exposure, House Walk spotlight, logo placement on materials & website, shared logo in HW program, mention in press releases, social media post (1+), backlinks available.
Club-wide exposure, House Walk spotlight, logo placement on DGJWC event materials & website, shared logo in HW program book, backlinks available.
Bronze Sponsorship Level Required Per Business
Full-page ad, logo in program book at assigned house, social tag, option to welcome guests / tent / Step & Repeat, 2 HW tickets.
* A maximum of two businesses are permitted to jointly sponsor a house.
Friend sponsorship level $500 required per business
Logo on signage & trolley, social tag when map released, 2 HW tickets.
Friend level sponsorship required
Full-page ad in premium location, custom social post, featured story, logo on HW website, 2 HW tickets.
Sponsor must provide bootie bench
Logo on decorated bench, logo in program book at assigned house, social tag, logo on HW website.
Logo on tent, logo in program book, social tag, logo on HW website.
Provide décor, logo placement in house & program book, social tag, logo on HW website.
Provide florals, logo placement in house & program book, social tag, logo on HW website.
Provide services, logo in house & program book, social tag, logo on HW website.
Sell/display products onsite, logo at location & program book, social tag, logo on HW website.
Provide landscaping, logo at home & program book, social tag, logo on HW website.
In-kind Donation ($1000 value)
Provide food/beverages for 850 attendees, logo in program book, social tag, logo on HW website.
$
