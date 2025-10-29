Downers Grove Junior Woman's Club - Charity Fund

Downers Grove Junior Woman's Club Sponsorship + House Walk Opportunities

Platinum
$10,000

Club-wide exposure, House Walk spotlight, branding across all platforms/events, full-page ad in HW program book, premier logo placement on materials & website, mention in press releases, sponsor spotlight in monthly newsletter, 4 HW tickets, custom social media series (8+ posts/stories), sponsor backlinks available.

Gold
$5,000

Club-wide exposure, House Walk spotlight, branding across all platforms/events, full-page ad in HW program book, premier logo placement on materials & website, mention in press releases, sponsor spotlight in monthly newsletter, 2 HW tickets, custom social media series (4+ posts/stories), backlinks available.

Silver
$2,500

Club-wide exposure, House Walk spotlight, branding across platforms/events, half-page ad in HW program book, logo placement on materials & website, shared logo in HW program, sponsor spotlight in monthly newsletter, mention in press releases, 2 HW tickets, social media series (2+ posts/stories), backlinks available.

Bronze
$1,000

Club-wide exposure, House Walk spotlight, logo placement on materials & website, shared logo in HW program, mention in press releases, social media post (1+), backlinks available.

Friend
$500

Club-wide exposure, House Walk spotlight, logo placement on DGJWC event materials & website, shared logo in HW program book, backlinks available.

House Sponsor - SOLD OUT
$4,000

Bronze Sponsorship Level Required Per Business


Full-page ad, logo in program book at assigned house, social tag, option to welcome guests / tent / Step & Repeat, 2 HW tickets.
 * A maximum of two businesses are permitted to jointly sponsor a house.

Trolley
$3,000

Friend sponsorship level $500 required per business


Logo on signage & trolley, social tag when map released, 2 HW tickets.

Program Book Sponsor
$2,500

Friend level sponsorship required


Full-page ad in premium location, custom social post, featured story, logo on HW website, 2 HW tickets.

Bootie Bench
$500

Sponsor must provide bootie bench


Logo on decorated bench, logo in program book at assigned house, social tag, logo on HW website.

Registration Tent
$500

Logo on tent, logo in program book, social tag, logo on HW website.

Designer
$750

Provide décor, logo placement in house & program book, social tag, logo on HW website.

Florist
$250

Provide florals, logo placement in house & program book, social tag, logo on HW website.

Home Organizer
$500

Provide services, logo in house & program book, social tag, logo on HW website.

Local Vendor
$250

Sell/display products onsite, logo at location & program book, social tag, logo on HW website.

Exterior Planters
$250

Provide landscaping, logo at home & program book, social tag, logo on HW website.

Food & Beverage
Free

In-kind Donation ($1000 value)


Provide food/beverages for 850 attendees, logo in program book, social tag, logo on HW website.

