Persian Language and Cultural Connections series 2, 2026

About this event
Children Ages 3–5
10:45 - 11:30 AMEach class includes one 45-minute learning session.Each semester includes 4 sessions.Tuition: $100 per semester.
Children Ages 6-13
12:00 - 1:45 PM
Each session includes two 45-minute learning segments with a 15-minute break in between.
Each semester includes 4 sessions.
Students also receive up to 30 minutes of weekly support through guided practice videos and activities.
Tuition: $240 per semester.
Children Ages 6-9
16:30 - 18:15 PM
Each session includes two 45-minute learning segments with a 15-minute break in between.
Each semester includes 4 sessions.
Students also receive up to 30 minutes of weekly support through guided practice videos and activities.
Tuition: $240 per semester.
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