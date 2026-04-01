Austin Iranian Professionals Association

Hosted by

Austin Iranian Professionals Association

About this event

Persian Language and Cultural Connections series 2, 2026

7951 Shoal Creek Blvd

Austin, TX 78757, USA

Children Ages 3–5
$100

 Children Ages 3–5 

10:45 - 11:30 AMEach class includes one 45-minute learning session.Each semester includes 4 sessions.Tuition: $100 per semester.

Children Ages 6-13
$240

Children Ages 6-13
12:00 - 1:45 PM
Each session includes two 45-minute learning segments with a 15-minute break in between.
Each semester includes 4 sessions.
Students also receive up to 30 minutes of weekly support through guided practice videos and activities.
Tuition: $240 per semester.

Wednesday, Children Ages 6-9
$240

Children Ages 6-9
16:30 - 18:15 PM
Each session includes two 45-minute learning segments with a 15-minute break in between.
Each semester includes 4 sessions.
Students also receive up to 30 minutes of weekly support through guided practice videos and activities.
Tuition: $240 per semester.

Add a donation for Austin Iranian Professionals Association

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!