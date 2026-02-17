Haverford Hawks Ice Hockey Club Inc

Hosted by

Haverford Hawks Ice Hockey Club Inc

About this event

Finland Exchange Event Sign Ups 2026

Welcome Event - Adult
$15

Saturday, March 28th at the Delco Axe House

12 PM

Welcome Event - Hawks Player
Free

This is included in your players raffle ticket sales, but please register them as going.

Welcome Event - Child 11+
$15

Saturday, March 28th at the Delco Axe House

12 PM

Welcome Event - Child 10 & under
$15

Saturday, March 28th at the Delco Axe House

12 PM

Flyers vs Dallas Stars
$65

Sunday, March 29th, the game starts at 7 PM

Lower Level Seats

Cost includes ticket only; no transportation

NYC Trip - Adult (13+)
$110

Monday, March 30

Bus departs Skatium at 6 AM

NYC Trip - Child 3-12
$110

Monday, March 30

Bus departs Skatium at 6 AM

NYC Trip - Child under 3 yo
Free

Monday, March 30

Bus departs Skatium at 6 AM

Philly Trip - Adult
$55

Wednesday, April 1

Bus departs Skatium at 8:30 AM

Philly Trip - Student
$55

Wednesday, April 1

Bus departs Skatium at 8:30 AM

Farewell Event - Adult (13+)
$60

Saturday, April 4

Teca Newtown Square

Dinner starts at 6:30 PM

Farewell Event - Hawks Player
Free

This is included in your players raffle ticket sales, but please register them as going.

Farewell Event - Child -12 yo and under
$60

Saturday, April 4

Teca Newtown Square

Dinner starts at 6:30 PM

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!