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GCMC Suite Deal Silent Auction

Raymond James Luxury Suite - USF vs FIU, Sep. 5 item
Raymond James Luxury Suite - USF vs FIU, Sep. 5
$500

Starting bid

Raymond James Luxury Suite - USF vs FIU Game on September 5

Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes

Raymond James Luxury Suite - USF vs DE Hornets, Sep. 19 item
Raymond James Luxury Suite - USF vs DE Hornets, Sep. 19
$500

Starting bid

Raymond James Luxury Suite - USF vs DE Hornets, Sep. 19

Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes

Raymond James Luxury Suite - USF vs Temple, Oct. 3 item
Raymond James Luxury Suite - USF vs Temple, Oct. 3
$500

Starting bid

Raymond James Luxury Suite - USF vs Temple, Oct. 3

Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes

Raymond James Luxury Suite - USF vs Kent State, Oct.17 item
Raymond James Luxury Suite - USF vs Kent State, Oct.17
$500

Starting bid

Raymond James Luxury Suite - Homecoming Game - USF vs Kent State, Oct.17

Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes

Raymond James Luxury Suite - USF vs UAB, Oct 31 item
Raymond James Luxury Suite - USF vs UAB, Oct 31
$500

Starting bid

Raymond James Luxury Suite - USF vs UAB, Oct 31

Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes

Raymond James Luxury Suite - USF vs Memphis, Nov. 12 item
Raymond James Luxury Suite - USF vs Memphis, Nov. 12
$500

Starting bid

Raymond James Luxury Suite - Salute to Service, USF vs Memphis, Nov. 12

Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes

Raymond James Luxury Suite - USF vs Tulane, Nov 27 item
Raymond James Luxury Suite - USF vs Tulane, Nov 27
$500

Starting bid

Raymond James Luxury Suite - USF vs Tulane, Nov 27 or Nov 28, designation by Oct. 11

Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes

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