GCMC Suite Deal Silent Auction

About this event
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Raymond James Luxury Suite - USF vs FIU Game on September 5
Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes
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Raymond James Luxury Suite - USF vs DE Hornets, Sep. 19
Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes
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Raymond James Luxury Suite - USF vs Temple, Oct. 3
Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes
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Raymond James Luxury Suite - Homecoming Game - USF vs Kent State, Oct.17
Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes
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Raymond James Luxury Suite - USF vs UAB, Oct 31
Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes
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Raymond James Luxury Suite - Salute to Service, USF vs Memphis, Nov. 12
Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes
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Raymond James Luxury Suite - USF vs Tulane, Nov 27 or Nov 28, designation by Oct. 11
Includes 36 person luxury suite, 36 game tickets and 6 parking passes
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