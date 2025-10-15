Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 10/25

Hosted by
14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA
ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.
SIGNED BY TROMA FOUNDER & SGT KABUKIMAN CODIRECTOR, WRITER & PRODUCER LLOYD KAUFMAN
SIGNED BY TROMA FOUNDER & THE TOXIC AVENGER CODIRECTOR & PRODUCER LLOYD KAUFMAN
SIGNED BY AIRPLANE! CO-WRITER & CO-DIRECTOR DAVID ZUCKER
SIGNED BY MESSIAH OF EVIL CO-WRITER & CO-DIRECTOR WILLARD HUYCK (AMERICAN GRAFFITI, HOWARD THE DUCK)
SIGNED BY FRIDAY THE 13TH PART 6 DIRECTOR TOM MCLOUGHLIN & FELLOW FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)
SIGNED BY LEAD ACTOR SIMON REX & FILMMAKER SEAN BAKER
SIGNED BY LEAD ACTOR SIMON REX & FILMMAKER SEAN BAKER
SIGNED BY AIRPLANE! CO-WRITER & CO-DIRECTOR DAVID ZUCKER (THE NAKED GUN)
SIGNED BY TOP SECRET! CO-WRITER & CO-DIRECTOR DAVID ZUCKER (AIRPLANE!, THE NAKED GUN)
SIGNED BY LEAD ACTOR SIMON REX & FILMMAKER SEAN BAKER
SIGNED BY FILMMAKER SEAN BAKER
SIGNED BY FILMMAKER SEAN BAKER
SIGNED BY FILMMAKER SEAN BAKER
SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED
SIGNED BY FILMMAKER SEAN BAKER
SIGNED BY FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)
Some minor edge damage, as pictured
SOME CORNER DAMAGE, AS PICTURED
SOME DISCOLORATION ON INSIDE, AS PICTURED
NEW
