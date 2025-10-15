Hosted by

Friends of Gardena Cinema

Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 10/25

14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA

ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison item
ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison
$125

Starting bid

ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.

SGT KABUKIMAN NYPD BLU RAY SIGNED BY LLOYD KAUFMAN
$20

Starting bid

SIGNED BY TROMA FOUNDER & SGT KABUKIMAN CODIRECTOR, WRITER & PRODUCER LLOYD KAUFMAN

THE TOXIC AVENGER (1984) DVD SIGNED BY LLOYD KAUFMAN
$25

Starting bid

SIGNED BY TROMA FOUNDER & THE TOXIC AVENGER CODIRECTOR & PRODUCER LLOYD KAUFMAN

AIRPLANE! DVD NEW SIGNED BY DIRECTOR DAVID ZUCKER
$30

Starting bid

SIGNED BY AIRPLANE! CO-WRITER & CO-DIRECTOR DAVID ZUCKER

MESSIAH OF EVIL DVD SIGNED BY WRITER DIRECTOR WILLARD HUYCK
$20

Starting bid

SIGNED BY MESSIAH OF EVIL CO-WRITER & CO-DIRECTOR WILLARD HUYCK (AMERICAN GRAFFITI, HOWARD THE DUCK)

FRIDAY THE 13TH PART 6 SIGNED TOM MCLOUGHLIN JIM WYNORSKI
$20

Starting bid

SIGNED BY FRIDAY THE 13TH PART 6 DIRECTOR TOM MCLOUGHLIN & FELLOW FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)

RED ROCKET BLU RAY NEW SIGNED BY SEAN BAKER & SIMON REX
$50

Starting bid

SIGNED BY LEAD ACTOR SIMON REX & FILMMAKER SEAN BAKER

RED ROCKET BLU RAY 2 NEW SIGNED BY SEAN BAKER & SIMON REX
$50

Starting bid

SIGNED BY LEAD ACTOR SIMON REX & FILMMAKER SEAN BAKER

AIRPLANE! BLU RAY NEW SIGNED BY DIRECTOR DAVID ZUCKER
$40

Starting bid

SIGNED BY AIRPLANE! CO-WRITER & CO-DIRECTOR DAVID ZUCKER (THE NAKED GUN)

TOP SECRET! DVD NEW SIGNED BY DIRECTOR DAVID ZUCKER
$30

Starting bid

SIGNED BY TOP SECRET! CO-WRITER & CO-DIRECTOR DAVID ZUCKER (AIRPLANE!, THE NAKED GUN)

RED ROCKET MINI POSTER 7x10 IN SIGNED SEAN BAKER & SIMON REX
$50

Starting bid

SIGNED BY LEAD ACTOR SIMON REX & FILMMAKER SEAN BAKER

TANGERINE JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN SIGNED BY SEAN BAKER
$40

Starting bid

SIGNED BY FILMMAKER SEAN BAKER

THE FLORIDA PROJECT MINI POSTER 7x10 IN SIGNED BY SEAN BAKER
$40

Starting bid

SIGNED BY FILMMAKER SEAN BAKER

ANORA JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN SIGNED BY SEAN BAKER
$40

Starting bid

SIGNED BY FILMMAKER SEAN BAKER

ANORA 11x17 IN POSTER SIGNED BY SEAN BAKER MINOR DAMAGE
$40

Starting bid

SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED

SIGNED BY FILMMAKER SEAN BAKER

BIGFOOT OR BUST BLU RAY SIGNED BY JIM WYNORSKI CHOPPING MALL
$20

Starting bid

SIGNED BY FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)

LATE AUTUMN K CINEMA POSTER 18x24 IN SIGNED BY KIM TAE YONG item
LATE AUTUMN K CINEMA POSTER 18x24 IN SIGNED BY KIM TAE YONG
$20

Starting bid

Some minor edge damage, as pictured

MY FIRST HOLLYWOOD MUSICAL BOOK NEW
$10

Starting bid

BLUE BEETLE POPCORN BUCKET BACKPACK NEW UNUSED MARVEL
$10

Starting bid

GLADIATOR II POPCORN BUCKET NEW UNUSED COLISSEUM
$10

Starting bid

JANUS FILMS BUTTON NEW INDIE ARTHOUSE FOREIGN FILM
$5

Starting bid

G KIDS PIN NEW ANIMATED MOVIE DISTRIBUTIR STUDIO GHIBLI
$5

Starting bid

MINIONS PIN NEW UNUSED RISE OF GRU
$5

Starting bid

MUBI GO TOTE BAG NEW UNUSED MOVIE STREAMER DISTRIBUTOR
$10

Starting bid

JOHN WATERS GREETINGS FROM BALTIMORE HAT NEW UNUSED
$15

Starting bid

UNOFFICIAL PRINCESS BRIDE COOKBOOK NEW UNUSED
$15

Starting bid

THE COEN BROTHERS THIS BOOK TIES THE FILMS TOGETHER BOOK NEW
$20

Starting bid

SOME CORNER DAMAGE, AS PICTURED

ANORA LITTLE WIFEY THING SIZE L (LARGE) NEW UNWORN
$10

Starting bid

PO PLUSH NEW KUNG FU PANDA 4 DREAMWORKS JACK BLACK
$10

Starting bid

THE HOUSEMAID BOOK PAPERBACK NEW SYDNEY SWEENEY’S NEW FILM
$10

Starting bid

SUNRISE ON THE REAPING BOOK NEW HARDCOVER HUNGER GAMES FILM
$10

Starting bid

FANDANGO POPCORN SOCKS NEW MOVIE TICKET BUYING SERVICE
$10

Starting bid

TMNT MUTANT MAYHEM PIN NEW TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
$5

Starting bid

VIVA VARDA BUTTON NEW IN BAG AGNES VARDA FRENCH NEW WAVE
$5

Starting bid

DRAFTHOUSE FILMS PIN NEW UNUSED FILM DISTRIBUTOR ALAMO
$5

Starting bid

NOSFERATU CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW UNUSED
$15

Starting bid

HOT BUTTERY POPCORN SMALL CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW UNUSED
$8

Starting bid

I READ SUBTITLES T SHIRT SIZE L (LARGE) NEW UNWORN
$10

Starting bid

WICKED FOR GOOD ZIP UP BAG 18x24 IN NEW CINEMACON
$10

Starting bid

SOME DISCOLORATION ON INSIDE, AS PICTURED

NEW

1 MGM METAL TUMBLER WITH PLASTIC STRAW NEW UNUSED
$10

Starting bid

2 MGM METAL TUMBLERS W/ PLASTIC STRAWS NEW UNUSED
$15

Starting bid

SONY PICTURES SMALL TRAVEL TOILETRY BAG NEW UNUSED
$5

Starting bid

SUPPORT YOUR LOCAL CINEMA/FILM FEST SMALL ZIP BAG 4x6 NEW
$5

Starting bid

CINEMA 360 METAL TUMBLER NEW UNUSED
$5

Starting bid

INDEPENDENT FILM CONFERENCE/FILMBOT SMALL NOTEBOOK & PEN NEW
$5

Starting bid

THE IRISHMAN COFFEE TABLE BOOK NEW ASSOULINE MARTIN SCORSESE
$30

Starting bid

THE POWER OF THE DOG COFFEE TABLE BOOK JANE CAMPION
$15

Starting bid

FIRST MAN ANNOTATED SCREENPLAY NEW RYAN GOSLING CHAZELLE
$15

Starting bid

FIRST MAN THE JOURNEY 5 BOOK SET NEW RYAN GOSLING CHAZELLE
$15

Starting bid

PASSING COFFEE TABLE BOOK NEW ASSOULINE REBECCA HALL
$10

Starting bid

RUSTIN COFFEE TABLE BOOK NEW ASSOULINE COLMAN DOMINGO
$10

Starting bid

WWE SETH ROLLINS GRAPHIC NOVEL VOLUME ONE NEW
$10

Starting bid

STRAY DOGS COMIC BOOK NEW IMAGE COMICS
$5

Starting bid

THE HAND OF GOD BOOK NEW ASSOULINE PAOLO SORRENTINO
$15

Starting bid

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM FROM STAFE TO SCREEN BOOK NEW
$10

Starting bid

OVER THE MOON ANIMATED FILM MAKING OF BOOK LEONARD MALTIN
$10

Starting bid

