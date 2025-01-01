Hosted by

Friends of Gardena Cinema

About this event

Sales closed

Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 12/20

Pick-up location

14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA

ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison item
ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison item
ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison item
ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison
$100

Starting bid

ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.

CIRCLE JERKS LIVE RECORD 2 LP SIGNED BY THE BAND NEW item
CIRCLE JERKS LIVE RECORD 2 LP SIGNED BY THE BAND NEW item
CIRCLE JERKS LIVE RECORD 2 LP SIGNED BY THE BAND NEW item
CIRCLE JERKS LIVE RECORD 2 LP SIGNED BY THE BAND NEW
$50

Starting bid

SIGNED BY CIRCLE JERKS BAND MEMBERS KEITH MORRIS, GREG HETSON & ZANDER SCHLOSS

REPO MAN CD SOUNDTRACK SIGNED BY CIRCLE JERKS item
REPO MAN CD SOUNDTRACK SIGNED BY CIRCLE JERKS item
REPO MAN CD SOUNDTRACK SIGNED BY CIRCLE JERKS item
REPO MAN CD SOUNDTRACK SIGNED BY CIRCLE JERKS
$30

Starting bid

SIGNED BY CIRCLE JERKS BAND MEMBERS KEITH MORRIS, GREG HETSON & ZANDER SCHLOSS

DRUM STICK FROM JOEY CASTILLO DRUMMER OF THE CIRCLE JERKS item
DRUM STICK FROM JOEY CASTILLO DRUMMER OF THE CIRCLE JERKS item
DRUM STICK FROM JOEY CASTILLO DRUMMER OF THE CIRCLE JERKS item
DRUM STICK FROM JOEY CASTILLO DRUMMER OF THE CIRCLE JERKS
$40

Starting bid

THE OFFICE COMPLETE SERIES DVD SET SIGNED BY RAINN WILSON item
THE OFFICE COMPLETE SERIES DVD SET SIGNED BY RAINN WILSON item
THE OFFICE COMPLETE SERIES DVD SET SIGNED BY RAINN WILSON item
THE OFFICE COMPLETE SERIES DVD SET SIGNED BY RAINN WILSON
$75

Starting bid

Some minor damage to outer box, as pictured

THE OFFICE DWIGHT FUNKO POP SIGNED BY RAINN WILSON item
THE OFFICE DWIGHT FUNKO POP SIGNED BY RAINN WILSON item
THE OFFICE DWIGHT FUNKO POP SIGNED BY RAINN WILSON item
THE OFFICE DWIGHT FUNKO POP SIGNED BY RAINN WILSON
$50

Starting bid

VIOLENT NIGHT BLU RAY SIGNED BY JOSH MILLER & PAT CASEY item
VIOLENT NIGHT BLU RAY SIGNED BY JOSH MILLER & PAT CASEY item
VIOLENT NIGHT BLU RAY SIGNED BY JOSH MILLER & PAT CASEY item
VIOLENT NIGHT BLU RAY SIGNED BY JOSH MILLER & PAT CASEY
$25

Starting bid

SIGNED BY THE FILM’S SCREENWRITERS JOSH MILLER & PAT CASEY

SONIC THE HEDGEHOG BLU RAY SIGNED BY JOSH MILLER & PAT CASEY item
SONIC THE HEDGEHOG BLU RAY SIGNED BY JOSH MILLER & PAT CASEY item
SONIC THE HEDGEHOG BLU RAY SIGNED BY JOSH MILLER & PAT CASEY
$25

Starting bid

DEADPOOL 2 BLU RAY SIGNED BY RYAN REYNOLDS item
DEADPOOL 2 BLU RAY SIGNED BY RYAN REYNOLDS
$40

Starting bid

STAR TREK THE COMPLETE SERIES SIGNED BY GEORGE TAKEI item
STAR TREK THE COMPLETE SERIES SIGNED BY GEORGE TAKEI
$50

Starting bid

DODGEBALL MOVIE SCRIPT SIGNED BY RAWSON MARSHALL THURBER item
DODGEBALL MOVIE SCRIPT SIGNED BY RAWSON MARSHALL THURBER
$30

Starting bid

MESSIAH OF EVIL DVD SIGNED BY WRITER DIRECTOR WILLARD HUYCK item
MESSIAH OF EVIL DVD SIGNED BY WRITER DIRECTOR WILLARD HUYCK item
MESSIAH OF EVIL DVD SIGNED BY WRITER DIRECTOR WILLARD HUYCK item
MESSIAH OF EVIL DVD SIGNED BY WRITER DIRECTOR WILLARD HUYCK
$20

Starting bid

SIGNED BY MESSIAH OF EVIL CO-WRITER & CO-DIRECTOR WILLARD HUYCK (AMERICAN GRAFFITI, HOWARD THE DUCK)

BIGFOOT OR BUST BLU RAY SIGNED BY JIM WYNORSKI CHOPPING MALL item
BIGFOOT OR BUST BLU RAY SIGNED BY JIM WYNORSKI CHOPPING MALL item
BIGFOOT OR BUST BLU RAY SIGNED BY JIM WYNORSKI CHOPPING MALL item
BIGFOOT OR BUST BLU RAY SIGNED BY JIM WYNORSKI CHOPPING MALL
$20

Starting bid

SIGNED BY FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)

STARDUST FUTURE MINI POSTER 12x18 SIGNED FILMMAKER YI ZHOU item
STARDUST FUTURE MINI POSTER 12x18 SIGNED FILMMAKER YI ZHOU
$20

Starting bid

STARDUST FUTURE MINI POSTER

12x18 INCHES

SIGNED BY FILMMAKER YI ZHOU

THE MIST DVD SIGNED BY ACTOR THOMAS JANE NEW item
THE MIST DVD SIGNED BY ACTOR THOMAS JANE NEW item
THE MIST DVD SIGNED BY ACTOR THOMAS JANE NEW
$20

Starting bid

THE PUNISHER DVD (BOOKLET) SIGNED BY ACTOR THOMAS JANE item
THE PUNISHER DVD (BOOKLET) SIGNED BY ACTOR THOMAS JANE item
THE PUNISHER DVD (BOOKLET) SIGNED BY ACTOR THOMAS JANE item
THE PUNISHER DVD (BOOKLET) SIGNED BY ACTOR THOMAS JANE
$20

Starting bid

THE PUNISHER DVD BOOKLET SIGNED BY LEAD ACTOR THOMAS JANE

CAN BE DISPLAYED ON EITHER THE INSIDE OR OUTSIDE OF DVD CASE (AS PICTURED)

MANDY MINI POSTER 11x17 INCHES NICOLAS CAGE item
MANDY MINI POSTER 11x17 INCHES NICOLAS CAGE
$10

Starting bid

CRUST MINI POSTER 11x17 SIGNED BY DIRECTOR/ACTOR SEAN WHALEN item
CRUST MINI POSTER 11x17 SIGNED BY DIRECTOR/ACTOR SEAN WHALEN item
CRUST MINI POSTER 11x17 SIGNED BY DIRECTOR/ACTOR SEAN WHALEN
$10

Starting bid

BATMAN DAY GARDENA CINEMA MINI POSTER 11x17 INCHES item
BATMAN DAY GARDENA CINEMA MINI POSTER 11x17 INCHES item
BATMAN DAY GARDENA CINEMA MINI POSTER 11x17 INCHES item
BATMAN DAY GARDENA CINEMA MINI POSTER 11x17 INCHES
$10

Starting bid

SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED

THE BRUTALIST MINI POSTER 16x24 INCHES 70MM VISTA THEATRE item
THE BRUTALIST MINI POSTER 16x24 INCHES 70MM VISTA THEATRE item
THE BRUTALIST MINI POSTER 16x24 INCHES 70MM VISTA THEATRE item
THE BRUTALIST MINI POSTER 16x24 INCHES 70MM VISTA THEATRE
$10

Starting bid

HITCHCOCK SERIES AT EGYPTIAN THEATRE MINI POSTER 11x17 INCH item
HITCHCOCK SERIES AT EGYPTIAN THEATRE MINI POSTER 11x17 INCH
$5

Starting bid

ULTRAMAN MINI POSTER 12x18 INCHES item
ULTRAMAN MINI POSTER 12x18 INCHES
$10

Starting bid

EVERYTHING IS TERRIBLE MINI POSTER 12x18 INCHES item
EVERYTHING IS TERRIBLE MINI POSTER 12x18 INCHES item
EVERYTHING IS TERRIBLE MINI POSTER 12x18 INCHES item
EVERYTHING IS TERRIBLE MINI POSTER 12x18 INCHES
$10

Starting bid

KINGDOM OF HEAVEN DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 11x17 INCHES item
KINGDOM OF HEAVEN DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 11x17 INCHES item
KINGDOM OF HEAVEN DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 11x17 INCHES
$5

Starting bid

HOT BUTTERY POPCORN SMALL CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW UNUSED item
HOT BUTTERY POPCORN SMALL CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW UNUSED item
HOT BUTTERY POPCORN SMALL CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW UNUSED item
HOT BUTTERY POPCORN SMALL CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW UNUSED
$8

Starting bid

1 MGM METAL TUMBLER WITH PLASTIC STRAW NEW UNUSED item
1 MGM METAL TUMBLER WITH PLASTIC STRAW NEW UNUSED item
1 MGM METAL TUMBLER WITH PLASTIC STRAW NEW UNUSED item
1 MGM METAL TUMBLER WITH PLASTIC STRAW NEW UNUSED
$10

Starting bid

CINEMA 360 METAL TUMBLER NEW UNUSED item
CINEMA 360 METAL TUMBLER NEW UNUSED item
CINEMA 360 METAL TUMBLER NEW UNUSED item
CINEMA 360 METAL TUMBLER NEW UNUSED
$5

Starting bid

INDEPENDENT FILM CONFERENCE/FILMBOT SMALL NOTEBOOK & PEN NEW item
INDEPENDENT FILM CONFERENCE/FILMBOT SMALL NOTEBOOK & PEN NEW item
INDEPENDENT FILM CONFERENCE/FILMBOT SMALL NOTEBOOK & PEN NEW
$5

Starting bid

WWE SETH ROLLINS GRAPHIC NOVEL VOLUME ONE NEW item
WWE SETH ROLLINS GRAPHIC NOVEL VOLUME ONE NEW item
WWE SETH ROLLINS GRAPHIC NOVEL VOLUME ONE NEW item
WWE SETH ROLLINS GRAPHIC NOVEL VOLUME ONE NEW
$10

Starting bid

STRAY DOGS COMIC BOOK NEW IMAGE COMICS item
STRAY DOGS COMIC BOOK NEW IMAGE COMICS
$5

Starting bid

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM FROM STAFE TO SCREEN BOOK NEW item
MA RAINEY’S BLACK BOTTOM FROM STAFE TO SCREEN BOOK NEW item
MA RAINEY’S BLACK BOTTOM FROM STAFE TO SCREEN BOOK NEW item
MA RAINEY’S BLACK BOTTOM FROM STAFE TO SCREEN BOOK NEW
$10

Starting bid

SCREAM 6 MINI POSTER 11x17 INCHES item
SCREAM 6 MINI POSTER 11x17 INCHES
$10

Starting bid

REBEL MOON DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 12.5x8.5 INCHES item
REBEL MOON DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 12.5x8.5 INCHES
$10

Starting bid

BRING HER BACK MINI POSTER 13x19 INCHES DAMAGED item
BRING HER BACK MINI POSTER 13x19 INCHES DAMAGED item
BRING HER BACK MINI POSTER 13x19 INCHES DAMAGED
$5

Starting bid

THE FIRST OMEN MINI POSTER 13x19 INCHES DAMAGED item
THE FIRST OMEN MINI POSTER 13x19 INCHES DAMAGED
$5

Starting bid

JASON GOES TO HELL FINAL FRIDAY DVD SIGNED BY ADAM MARCUS item
JASON GOES TO HELL FINAL FRIDAY DVD SIGNED BY ADAM MARCUS item
JASON GOES TO HELL FINAL FRIDAY DVD SIGNED BY ADAM MARCUS item
JASON GOES TO HELL FINAL FRIDAY DVD SIGNED BY ADAM MARCUS
$25

Starting bid

SIGNED BY THE FILM’S DIRECTOR ADAM MARCUS

SLEEPAWAY CAMP BLU RAY/DVD COMBO SIGNED BY FELISSA ROSE NEW item
SLEEPAWAY CAMP BLU RAY/DVD COMBO SIGNED BY FELISSA ROSE NEW item
SLEEPAWAY CAMP BLU RAY/DVD COMBO SIGNED BY FELISSA ROSE NEW item
SLEEPAWAY CAMP BLU RAY/DVD COMBO SIGNED BY FELISSA ROSE NEW
$35

Starting bid

SIGNED BY THE FILM’S STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE

SLEEPAWAY CAMP DVD SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE item
SLEEPAWAY CAMP DVD SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE item
SLEEPAWAY CAMP DVD SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE item
SLEEPAWAY CAMP DVD SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE
$30

Starting bid

SIGNED BY THE FILM’S STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE

MOVIES NEVER DIE LONG SLEEVE SHIRT SIZE M MEDIUM NEW item
MOVIES NEVER DIE LONG SLEEVE SHIRT SIZE M MEDIUM NEW item
MOVIES NEVER DIE LONG SLEEVE SHIRT SIZE M MEDIUM NEW item
MOVIES NEVER DIE LONG SLEEVE SHIRT SIZE M MEDIUM NEW
$30

Starting bid

UNISEX SIZE MEDIUM

MOVIES NEVER DIE SWEATSHIRT WOMEN’S SIZE L LARGE NEW item
MOVIES NEVER DIE SWEATSHIRT WOMEN’S SIZE L LARGE NEW item
MOVIES NEVER DIE SWEATSHIRT WOMEN’S SIZE L LARGE NEW item
MOVIES NEVER DIE SWEATSHIRT WOMEN’S SIZE L LARGE NEW
$30

Starting bid

WOMEN’S SIZE LARGE

MOVIES NEVER DIE SWEATSHIRT WOMEN’S SIZE XL EXTRA LARGE NEW item
MOVIES NEVER DIE SWEATSHIRT WOMEN’S SIZE XL EXTRA LARGE NEW item
MOVIES NEVER DIE SWEATSHIRT WOMEN’S SIZE XL EXTRA LARGE NEW item
MOVIES NEVER DIE SWEATSHIRT WOMEN’S SIZE XL EXTRA LARGE NEW
$30

Starting bid

WOMEN’S SIZE XL (EXTRA LARGE)

SLEEPAWAY CAMP DVD 2 SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE item
SLEEPAWAY CAMP DVD 2 SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE
$30

Starting bid

SIGNED BY STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE

FRANKENSTEIN MINI POSTER NEW 16 x 23 IN GUILLERMO DEL TORO item
FRANKENSTEIN MINI POSTER NEW 16 x 23 IN GUILLERMO DEL TORO item
FRANKENSTEIN MINI POSTER NEW 16 x 23 IN GUILLERMO DEL TORO
$20

Starting bid

FRANKENSTEIN (2025) MINI POSTER 16x23 INCHES NEW GUILLERMO DEL TORO JACOB ELORDI, ART BY JAMES JEAN

STRANGER THINGS HELLFIRE CLUB BACKPACK NEW UNUSED item
STRANGER THINGS HELLFIRE CLUB BACKPACK NEW UNUSED item
STRANGER THINGS HELLFIRE CLUB BACKPACK NEW UNUSED
$30

Starting bid

STRANGER THINGS DR SQUATCH DEODORANT NEW UNUSED item
STRANGER THINGS DR SQUATCH DEODORANT NEW UNUSED item
STRANGER THINGS DR SQUATCH DEODORANT NEW UNUSED
$20

Starting bid

STRANGER THINGS DR SQUATCH DEODORANT NEW, UNUSED, SQUAWK SIGNAL SCENT

STRANGER THINGS PALACE ARCADE WHITE T SHIRT SIZE LARGE L item
STRANGER THINGS PALACE ARCADE WHITE T SHIRT SIZE LARGE L item
STRANGER THINGS PALACE ARCADE WHITE T SHIRT SIZE LARGE L item
STRANGER THINGS PALACE ARCADE WHITE T SHIRT SIZE LARGE L
$25

Starting bid

SIZE LARGE

STRANGER THINGS PIGGYBACK ELEVEN VINYL FIGURE NEW YOU TOOZ item
STRANGER THINGS PIGGYBACK ELEVEN VINYL FIGURE NEW YOU TOOZ item
STRANGER THINGS PIGGYBACK ELEVEN VINYL FIGURE NEW YOU TOOZ item
STRANGER THINGS PIGGYBACK ELEVEN VINYL FIGURE NEW YOU TOOZ
$20

Starting bid

STRANGER THINGS EDDIE FUNKO POP NEW NETFLIX EXCLUSIVE item
STRANGER THINGS EDDIE FUNKO POP NEW NETFLIX EXCLUSIVE item
STRANGER THINGS EDDIE FUNKO POP NEW NETFLIX EXCLUSIVE item
STRANGER THINGS EDDIE FUNKO POP NEW NETFLIX EXCLUSIVE
$40

Starting bid

Some minor damage on top of box, as pictured

STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE SCARF 21 x 21 INCHES NEW item
STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE SCARF 21 x 21 INCHES NEW item
STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE SCARF 21 x 21 INCHES NEW item
STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE SCARF 21 x 21 INCHES NEW
$20

Starting bid

STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE BIKE BELL & CARD NEW item
STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE BIKE BELL & CARD NEW item
STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE BIKE BELL & CARD NEW item
STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE BIKE BELL & CARD NEW
$20

Starting bid

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!