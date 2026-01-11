Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 1/31/26

Hosted by

ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison
$100

Starting bid

ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.

CIRCLE JERKS LIVE RECORD 2 LP SIGNED BY THE BAND NEW
$50

Starting bid

SIGNED BY CIRCLE JERKS BAND MEMBERS KEITH MORRIS, GREG HETSON & ZANDER SCHLOSS

DRUM STICK FROM JOEY CASTILLO DRUMMER OF THE CIRCLE JERKS
$40

Starting bid

SONIC THE HEDGEHOG BLU RAY SIGNED BY JOSH MILLER & PAT CASEY
$25

Starting bid

STAR TREK THE COMPLETE SERIES SIGNED BY GEORGE TAKEI item
STAR TREK THE COMPLETE SERIES SIGNED BY GEORGE TAKEI
$50

Starting bid

DODGEBALL MOVIE SCRIPT SIGNED BY RAWSON MARSHALL THURBER item
DODGEBALL MOVIE SCRIPT SIGNED BY RAWSON MARSHALL THURBER
$30

Starting bid

MESSIAH OF EVIL DVD SIGNED BY WRITER DIRECTOR WILLARD HUYCK
$20

Starting bid

SIGNED BY MESSIAH OF EVIL CO-WRITER & CO-DIRECTOR WILLARD HUYCK (AMERICAN GRAFFITI, HOWARD THE DUCK)

BIGFOOT OR BUST BLU RAY SIGNED BY JIM WYNORSKI CHOPPING MALL
$20

Starting bid

SIGNED BY FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)

CRUST MINI POSTER 11x17 SIGNED BY DIRECTOR/ACTOR SEAN WHALEN
$10

Starting bid

ULTRAMAN MINI POSTER 12x18 INCHES item
ULTRAMAN MINI POSTER 12x18 INCHES
$10

Starting bid

EVERYTHING IS TERRIBLE MINI POSTER 12x18 INCHES
$10

Starting bid

HOT BUTTERY POPCORN SMALL CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW UNUSED
$8

Starting bid

1 MGM METAL TUMBLER WITH PLASTIC STRAW NEW UNUSED
$10

Starting bid

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM FROM STAFE TO SCREEN BOOK NEW
$10

Starting bid

SCREAM 6 MINI POSTER 11x17 INCHES item
SCREAM 6 MINI POSTER 11x17 INCHES
$10

Starting bid

REBEL MOON DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 12.5x8.5 INCHES item
REBEL MOON DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 12.5x8.5 INCHES
$10

Starting bid

JASON GOES TO HELL FINAL FRIDAY DVD SIGNED BY ADAM MARCUS
$20

Starting bid

SIGNED BY THE FILM’S DIRECTOR ADAM MARCUS

SLEEPAWAY CAMP BLU RAY/DVD COMBO SIGNED BY FELISSA ROSE NEW
$30

Starting bid

SIGNED BY THE FILM’S STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE

SLEEPAWAY CAMP DVD SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE
$25

Starting bid

SIGNED BY THE FILM’S STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE

SLEEPAWAY CAMP DVD 2 SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE item
SLEEPAWAY CAMP DVD 2 SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE
$25

Starting bid

SIGNED BY STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE

STRANGER THINGS HELLFIRE CLUB BACKPACK NEW UNUSED
$20

Starting bid

STRANGER THINGS PALACE ARCADE WHITE T SHIRT SIZE LARGE L
$15

Starting bid

SIZE LARGE

STRANGER THINGS EDDIE FUNKO POP NEW NETFLIX EXCLUSIVE
$30

Starting bid

Some minor damage on top of box, as pictured

STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE SCARF 21 x 21 INCHES NEW
$15

Starting bid

STRANGER THINGS CICLAVIA EXCLUSIVE BIKE BELL & CARD NEW
$15

Starting bid

EDDINGTON BUMPER STICKER NEW UNOPENED A24 PEDRO PASCAL
$10

Starting bid

A24 THE SMASHING MACHINE WATER BOTTLE NEW THE ROCK
$10

Starting bid

PRISCILLA MOVIE FRAMED PICTURE A24 NEW SOFIA COPPOLA ELORDI
$10

Starting bid

WARFARE (2025) MOVIE A24 FRAMED PICTURE ALEX GARLAND
$10

Starting bid

THE PIANO LESSON ASSOULINE COFFEE TABLE BOOK NEW NETFLIX
$20

Starting bid

F1 (2025) MOVIE BLU RAY NEW SEALED BRAD PITT BEST PIC NOM
$20

Starting bid

F1 (2025) MAKING OF MOVIE COFFEE TABLE BOOK NEW SEALED
$30

Starting bid

DEAR ME SHEET MUSIC SIGNED BY DIANE WARREN OSCAR NOMMED SONG
$15

Starting bid

FRANKENSTEIN BOOKMARKS SET OF 2 NEW GUILLERMO DEL TORO
$10

Starting bid

AVENGERS DOOMSDAY POSTER
$40

Starting bid

SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED

KILL BILL LARGE 4 PART POSTER SOME DAMAGE
$80

Starting bid

STRANGER THINGS T SHIRT NEW SIZE L WSQK THE SQUAWK
$15

Starting bid

STRANGER THINGS SEASON 5 FINALE IN THEATERS T SHIRT SIZE XL
$15

Starting bid

SIZE XL

STRANGER THINGS SEASON 5 MINI POSTER
$10

Starting bid

ONE BATTLE AFTER ANOTHER JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$10

Starting bid

FRANKENSTEIN JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN DEL TORO
$10

Starting bid

THE MANDOLORIAN & GROGU JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN
$10

Starting bid

ONE BATTLE AFTER ANOTHER 35MM FILM STRIP NEW LEO PTA
$10

Starting bid

28 YEARS LATER & BONE TEMPLE JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN
$15

Starting bid

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN
$10

Starting bid

SEND HELP JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN SAM RAIMI
$10

Starting bid

SUPER MARIO GALAXY MOVIE JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN
$10

Starting bid

TERRIFIER 3 JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$10

Starting bid

