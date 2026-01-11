Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 1/31/26

Hosted by
About this event
14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA
Starting bid
ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.
Starting bid
SIGNED BY CIRCLE JERKS BAND MEMBERS KEITH MORRIS, GREG HETSON & ZANDER SCHLOSS
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
SIGNED BY MESSIAH OF EVIL CO-WRITER & CO-DIRECTOR WILLARD HUYCK (AMERICAN GRAFFITI, HOWARD THE DUCK)
Starting bid
SIGNED BY FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
SIGNED BY THE FILM’S DIRECTOR ADAM MARCUS
Starting bid
SIGNED BY THE FILM’S STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE
Starting bid
SIGNED BY THE FILM’S STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE
Starting bid
SIGNED BY STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE
Starting bid
Starting bid
SIZE LARGE
Starting bid
Some minor damage on top of box, as pictured
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED
Starting bid
Starting bid
Starting bid
SIZE XL
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!