Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 4/4/26

BIGFOOT OR BUST BLU RAY SIGNED BY JIM WYNORSKI CHOPPING MALL item
BIGFOOT OR BUST BLU RAY SIGNED BY JIM WYNORSKI CHOPPING MALL
$20

Starting bid

SIGNED BY FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)

1 MGM METAL TUMBLER WITH PLASTIC STRAW NEW UNUSED item
1 MGM METAL TUMBLER WITH PLASTIC STRAW NEW UNUSED
$10

Starting bid

SCREAM 6 MINI POSTER 11x17 INCHES item
SCREAM 6 MINI POSTER 11x17 INCHES
$10

Starting bid

SLEEPAWAY CAMP DVD 2 SIGNED BY LEAD ACTOR FELISSA ROSE
$20

Starting bid

SIGNED BY STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE

A24 THE SMASHING MACHINE WATER BOTTLE NEW THE ROCK item
A24 THE SMASHING MACHINE WATER BOTTLE NEW THE ROCK
$10

Starting bid

WARFARE (2025) MOVIE A24 FRAMED PICTURE ALEX GARLAND item
WARFARE (2025) MOVIE A24 FRAMED PICTURE ALEX GARLAND
$10

Starting bid

THE PIANO LESSON ASSOULINE COFFEE TABLE BOOK NEW NETFLIX item
THE PIANO LESSON ASSOULINE COFFEE TABLE BOOK NEW NETFLIX
$20

Starting bid

F1 (2025) MOVIE BLU RAY NEW SEALED BRAD PITT BEST PIC NOM item
F1 (2025) MOVIE BLU RAY NEW SEALED BRAD PITT BEST PIC NOM
$15

Starting bid

F1 (2025) MAKING OF MOVIE COFFEE TABLE BOOK NEW SEALED item
F1 (2025) MAKING OF MOVIE COFFEE TABLE BOOK NEW SEALED
$25

Starting bid

DEAR ME SHEET MUSIC SIGNED BY DIANE WARREN OSCAR NOMMED SONG item
DEAR ME SHEET MUSIC SIGNED BY DIANE WARREN OSCAR NOMMED SONG
$15

Starting bid

FRANKENSTEIN BOOKMARKS SET OF 2 NEW GUILLERMO DEL TORO item
FRANKENSTEIN BOOKMARKS SET OF 2 NEW GUILLERMO DEL TORO
$10

Starting bid

KILL BILL LARGE 4 PART POSTER SOME DAMAGE item
KILL BILL LARGE 4 PART POSTER SOME DAMAGE
$70

Starting bid

STRANGER THINGS SEASON 5 MINI POSTER item
STRANGER THINGS SEASON 5 MINI POSTER
$10

Starting bid

ONE BATTLE AFTER ANOTHER JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES item
ONE BATTLE AFTER ANOTHER JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$10

Starting bid

FRANKENSTEIN JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN DEL TORO item
FRANKENSTEIN JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN DEL TORO
$10

Starting bid

THE MANDOLORIAN & GROGU JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN item
THE MANDOLORIAN & GROGU JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN
$10

Starting bid

28 YEARS LATER & BONE TEMPLE JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN item
28 YEARS LATER & BONE TEMPLE JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN
$15

Starting bid

SEND HELP JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN SAM RAIMI item
SEND HELP JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN SAM RAIMI
$10

Starting bid

SUPER MARIO GALAXY MOVIE JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN item
SUPER MARIO GALAXY MOVIE JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN
$10

Starting bid

EXOTICA CRITERION BLU RAY NEW UNOPENED ATOM EGOYAN item
EXOTICA CRITERION BLU RAY NEW UNOPENED ATOM EGOYAN
$30

Starting bid

DO THE RIGHT THING CRITERION BLU RAY NEW UNOPENED SPIKE LEE item
DO THE RIGHT THING CRITERION BLU RAY NEW UNOPENED SPIKE LEE
$25

Starting bid

PRINCE OF BROADWAY 12x18 INCH SIGNED BY SEAN BAKER item
PRINCE OF BROADWAY 12x18 INCH SIGNED BY SEAN BAKER
$40

Starting bid

THE FLORIDA PROJECT BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER NEW item
THE FLORIDA PROJECT BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER NEW
$40

Starting bid

TANGERINE BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER NEW item
TANGERINE BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER NEW
$40

Starting bid

RED ROCKET BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER MINOR DAMAGE item
RED ROCKET BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER MINOR DAMAGE
$40

Starting bid

TRON ARES PLASTIC FOLDER NEW DISNEY item
TRON ARES PLASTIC FOLDER NEW DISNEY
$10

Starting bid

ARMY OF DARKNESS T SHIRT NEW SIZE XL item
ARMY OF DARKNESS T SHIRT NEW SIZE XL
$20

Starting bid

TERRIFIER 2 JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES item
TERRIFIER 2 JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$10

Starting bid

TERRIFIER 3 JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES item
TERRIFIER 3 JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$10

Starting bid

TERRIFIER 2 & 3 JAPANESE MINI POSTERS (1 OF EACH)7x10 INCHES item
TERRIFIER 2 & 3 JAPANESE MINI POSTERS (1 OF EACH)7x10 INCHES
$15

Starting bid

