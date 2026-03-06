Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 4/4/26

Hosted by
About this event
14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA
Starting bid
SIGNED BY FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)
Starting bid
Starting bid
Starting bid
SIGNED BY STAR/LEAD ACTOR FELISSA ROSE
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!