Friends of Gardena Cinema
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Friends of Gardena Cinema

Hosted by

Friends of Gardena Cinema

About this event

Sales closed

Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 5/16/26

PRINCE OF BROADWAY 12x18 INCH SIGNED BY SEAN BAKER item
PRINCE OF BROADWAY 12x18 INCH SIGNED BY SEAN BAKER item
PRINCE OF BROADWAY 12x18 INCH SIGNED BY SEAN BAKER item
PRINCE OF BROADWAY 12x18 INCH SIGNED BY SEAN BAKER
$40

Starting bid

SIGNED BY 4-TIME OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER

RED ROCKET BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER MINOR DAMAGE item
RED ROCKET BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER MINOR DAMAGE item
RED ROCKET BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER MINOR DAMAGE item
RED ROCKET BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER MINOR DAMAGE
$40

Starting bid

SIGNED BY 4-TIME OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER

THE OFFICE SEASONS 6-9 DVD SET SIGNED BY RAINN WILSON DWIGHT item
THE OFFICE SEASONS 6-9 DVD SET SIGNED BY RAINN WILSON DWIGHT item
THE OFFICE SEASONS 6-9 DVD SET SIGNED BY RAINN WILSON DWIGHT item
THE OFFICE SEASONS 6-9 DVD SET SIGNED BY RAINN WILSON DWIGHT
$40

Starting bid

SIGNED BY ACTOR RAINN WILSON (DWIGHT)

ANORA POSTER SIGNED BY SEAN BAKER 13x19 INCH SHINY BORDER item
ANORA POSTER SIGNED BY SEAN BAKER 13x19 INCH SHINY BORDER item
ANORA POSTER SIGNED BY SEAN BAKER 13x19 INCH SHINY BORDER
$40

Starting bid

SIGNED BY 4-TIME OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER (SHINY BORDER)

THE MONSTER SQUAD BLU RAY SIGNED BY 3 CAST MEMBERS NEW item
THE MONSTER SQUAD BLU RAY SIGNED BY 3 CAST MEMBERS NEW item
THE MONSTER SQUAD BLU RAY SIGNED BY 3 CAST MEMBERS NEW
$40

Starting bid

Signed by cast members Ryan Lambert, Ashley Bank & Lisa Fuller

THE MONSTER SQUAD DVD SIGNED BY 3 CAST MEMBERS NEW item
THE MONSTER SQUAD DVD SIGNED BY 3 CAST MEMBERS NEW item
THE MONSTER SQUAD DVD SIGNED BY 3 CAST MEMBERS NEW item
THE MONSTER SQUAD DVD SIGNED BY 3 CAST MEMBERS NEW
$40

Starting bid

Signed by cast members Ryan Lambert, Ashley Bank & Lisa Fuller

OUR HERO BALTHAZAR SHIRT SIGNED BY HALSEY & OSCAR BOYSON item
OUR HERO BALTHAZAR SHIRT SIGNED BY HALSEY & OSCAR BOYSON item
OUR HERO BALTHAZAR SHIRT SIGNED BY HALSEY & OSCAR BOYSON item
OUR HERO BALTHAZAR SHIRT SIGNED BY HALSEY & OSCAR BOYSON
$100

Starting bid

OUR HERO BALTHAZAR SHIRT SIGNED BY HALSEY (PRODUCER) & OSCAR BOYSON (DIRECTOR) AT OUR SAT. 4/25 SCREENING OF THE FILM AT GARDENA CINEMA; SIZE LARGE, BRAND NEW

OUR HERO BALTHAZAR T SHIRT SIZE L BRAND NEW item
OUR HERO BALTHAZAR T SHIRT SIZE L BRAND NEW item
OUR HERO BALTHAZAR T SHIRT SIZE L BRAND NEW item
OUR HERO BALTHAZAR T SHIRT SIZE L BRAND NEW
$40

Starting bid

SIZE LARGE (L), BRAND NEW

WARNER BROS WB T SHIRT XXL CINEMACON 2026 NEW item
WARNER BROS WB T SHIRT XXL CINEMACON 2026 NEW item
WARNER BROS WB T SHIRT XXL CINEMACON 2026 NEW item
WARNER BROS WB T SHIRT XXL CINEMACON 2026 NEW
$20

Starting bid

SIZE XXL, BRAND NEW

SCARY MOVIE (2026) WAZZUP T SHIRT SIZE LARGE NEW item
SCARY MOVIE (2026) WAZZUP T SHIRT SIZE LARGE NEW item
SCARY MOVIE (2026) WAZZUP T SHIRT SIZE LARGE NEW item
SCARY MOVIE (2026) WAZZUP T SHIRT SIZE LARGE NEW
$20

Starting bid

SIZE LARGE

CINEMACON 2026 T SHIRT SIZE XL NEW item
CINEMACON 2026 T SHIRT SIZE XL NEW item
CINEMACON 2026 T SHIRT SIZE XL NEW item
CINEMACON 2026 T SHIRT SIZE XL NEW
$20

Starting bid

SIZE XL

VERITY PAPERBACK NEW BY COOLEEN HOOVER item
VERITY PAPERBACK NEW BY COOLEEN HOOVER item
VERITY PAPERBACK NEW BY COOLEEN HOOVER item
VERITY PAPERBACK NEW BY COOLEEN HOOVER
$10

Starting bid

MOBIE ADAPTATION COMING LATER THIS YEAR, STARRING ANNE HATHAWAY

DISCLOSURE DAY & THE FLOOD KOOZIES NEW item
DISCLOSURE DAY & THE FLOOD KOOZIES NEW item
DISCLOSURE DAY & THE FLOOD KOOZIES NEW item
DISCLOSURE DAY & THE FLOOD KOOZIES NEW
$10

Starting bid

CORPORATE RETREAT EYEBALL SQUISHY STRESS BALL NEW item
CORPORATE RETREAT EYEBALL SQUISHY STRESS BALL NEW item
CORPORATE RETREAT EYEBALL SQUISHY STRESS BALL NEW item
CORPORATE RETREAT EYEBALL SQUISHY STRESS BALL NEW
$5

Starting bid

BILLIE EILISH HIT ME HARD AND SOFT BAG CINEMACON item
BILLIE EILISH HIT ME HARD AND SOFT BAG CINEMACON item
BILLIE EILISH HIT ME HARD AND SOFT BAG CINEMACON item
BILLIE EILISH HIT ME HARD AND SOFT BAG CINEMACON
$25

Starting bid

THE ODYSSEY BASEBALL CAP NEE CHRISTOPHER NOLAN item
THE ODYSSEY BASEBALL CAP NEE CHRISTOPHER NOLAN item
THE ODYSSEY BASEBALL CAP NEE CHRISTOPHER NOLAN item
THE ODYSSEY BASEBALL CAP NEE CHRISTOPHER NOLAN
$25

Starting bid

MASTER OF THE UNIVERSE HE MAN FOAM SWORD NEW SOME DAMAGE item
MASTER OF THE UNIVERSE HE MAN FOAM SWORD NEW SOME DAMAGE item
MASTER OF THE UNIVERSE HE MAN FOAM SWORD NEW SOME DAMAGE item
MASTER OF THE UNIVERSE HE MAN FOAM SWORD NEW SOME DAMAGE
$15

Starting bid

SOME DAMAGE TO THE LETTERING, AS PICTURED

DEVIL WEARS PRADA 2 SUNGLASSES NEW BLACK item
DEVIL WEARS PRADA 2 SUNGLASSES NEW BLACK item
DEVIL WEARS PRADA 2 SUNGLASSES NEW BLACK item
DEVIL WEARS PRADA 2 SUNGLASSES NEW BLACK
$10

Starting bid

AVATAR FIRE AND ASH BLANKET NEW JAMES CAMERON item
AVATAR FIRE AND ASH BLANKET NEW JAMES CAMERON item
AVATAR FIRE AND ASH BLANKET NEW JAMES CAMERON item
AVATAR FIRE AND ASH BLANKET NEW JAMES CAMERON
$15

Starting bid

JUMANJI TOTE BAG NEW LIGHTWEIGHT, THIN BAG item
JUMANJI TOTE BAG NEW LIGHTWEIGHT, THIN BAG item
JUMANJI TOTE BAG NEW LIGHTWEIGHT, THIN BAG item
JUMANJI TOTE BAG NEW LIGHTWEIGHT, THIN BAG
$10

Starting bid

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