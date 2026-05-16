Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 5/16/26

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About this event
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SIGNED BY 4-TIME OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER
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SIGNED BY 4-TIME OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER
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SIGNED BY ACTOR RAINN WILSON (DWIGHT)
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SIGNED BY 4-TIME OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER (SHINY BORDER)
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Signed by cast members Ryan Lambert, Ashley Bank & Lisa Fuller
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Signed by cast members Ryan Lambert, Ashley Bank & Lisa Fuller
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OUR HERO BALTHAZAR SHIRT SIGNED BY HALSEY (PRODUCER) & OSCAR BOYSON (DIRECTOR) AT OUR SAT. 4/25 SCREENING OF THE FILM AT GARDENA CINEMA; SIZE LARGE, BRAND NEW
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SIZE LARGE (L), BRAND NEW
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SIZE XXL, BRAND NEW
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SIZE LARGE
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SIZE XL
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MOBIE ADAPTATION COMING LATER THIS YEAR, STARRING ANNE HATHAWAY
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SOME DAMAGE TO THE LETTERING, AS PICTURED
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