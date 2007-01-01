Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 8/30

14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA
ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.
ANORA POSTER
13x19 INCHES
SIGNED BY 4 TIME ACADEMY AWARD/OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER AT OUR 5/30/25 SCREENING OF ANORA AT GARDENA CINEMA
THE DICKIES VINYL RECORD SIGNED BY LEAD SINGER STAN LEE
SIDE ONE:
“KILLER KLOWNS”
“BOOBY TRAP”
SIDE TWO:
“JIM BOWIE”
“MAGOOMBA”
“EEP OPP ORK (UH, UH)”
KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE VINYL SOUNDTRACK FROM WAXWORK RECORDS
NEW, IN SHRINKWRAP
NOT SIGNED
SIGNED BY TROMA FOUNDER & THE TOXIC AVENGER CODIRECTOR & PRODUCER LLOYD KAUFMAN
SIGNED BY TROMA FOUNDER & SGT KABUKIMAN CODIRECTOR, WRITER & PRODUCER LLOYD KAUFMAN
SIGNED BY TROMA FOUNDER & THE TOXIC AVENGER CODIRECTOR & PRODUCER LLOYD KAUFMAN
PREDATOR BADLANDS (2025) MOVIE POSTER
PREDATOR FRANCHISE, SEQUEL
FROM THE DIRECTOR OF PREY
ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
GOOD CONDITION, SOME EDGE WEAR, AS PICTURED
MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING MINI POSTER
14x20 INCHES
2 SIDED, WITH IMAGES ON BOTH SIDES
LIMITED EDITION
GUILLERMO DEL TORO’ S PINOCCHIO POSTER/ART PRINT
PRINTED ON THICK PAPER/CARDSTOCK
PERFECT FOR FRAMING
NETFLIX ANIMATED MOVIE, STOP MOTION, OSCAR NOMINEE
GOOD CONDITION, SOME CORNER DAMAGE AS PICTURED
TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES (2018) POSTER
SIGNED BY CO-WRITER & PRODUCER MICHAEL JELENIC
DC COMICS, CARTOON NETWORK
KID’S/FAMILY/ANIMATED FILM
ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER, NOT A REPRODUCTION
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
OK CONDITION, DAMAGED (AS PICTURED)
CRUST mini poster 17x23 signed by Director and Actor Sean Whalen and Actress Rebekah Kennedy.
PHOTOS BY FILM’S DIRECTOR PABLO LARRAIN
SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED
NEW, GOOD CONDITION
SOME DAMAGE ON LEFT EDGE OF POSTER
TRON ARES FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
NEW, SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED
HIM MOVIE FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
NEW, SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED
AVATAR FIRE AND ASH FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
NEW, SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED
HIGHEST 2 LOWEST FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER
SPIKE LEE, DENZEL WASHINGTON
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
NEW, EDGE DAMAGE, AS PICTURED
ELLA MCCAY FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER
JAMES L. BROOKS, JAMIE LEE CURTIS
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
NEW, SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED
GOOD FORTUNE FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
NEW
KEANU REEVES, SETH ROGEN, KEKE PALMER, AZIZ ANSARI, SANDRA OH
TERRIFIER 2 JAPANESE MINI POSTER
7x10 INCHES
NEW, EXCELLENT CONDITION
HORROR MOVIE SEQUEL
TERRIFIER 3 JAPANESE MINI POSTER
7x10 INCHES
NEW, EXCELLENT CONDITION
HORROR MOVIE SEQUEL
US (JORDAN PEELE) JAPANESE MINI POSTER
7x10 INCHES
NEW, EXCELLENT CONDITION
7 x 10 INCHES
DOUBLE SIDED
SOME MINOR CORNER DAMAGE
7 x 10 INCHES
DOUBLE SIDED
7 x 10 INCHES
DOUBLE SIDED
7 x 10 INCHES
DOUBLE SIDED
7x10 INCHES
DOUBLE SIDED
7x10 INCHES
DOUBLE SIDED
7x10 INCHES
DOUBLE SIDED
7x10 INCHES
DOUBLE SIDED
BASIS FOR 2025 MOVIE STARRING SYDNEY SWEENEY & DIRECTED BY PAUL FEIG
BASIS FOR 2026 HUNGER GAMES SEQUEL DIRECTED BY FRANCIS LAWRENCE
