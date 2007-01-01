eventClosed

Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 8/30

14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA

ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison item
ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison
$125

ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.

ANORA POSTER 13x19 INCH SIGNED BY SEAN BAKER
$75

ANORA POSTER
13x19 INCHES
SIGNED BY 4 TIME ACADEMY AWARD/OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER AT OUR 5/30/25 SCREENING OF ANORA AT GARDENA CINEMA

THE ODYSSEY MOVIE THEATER POSTER NOLAN NEW 27x40 IN D/S
$40

THE DICKIES KILLER KLOWNS RECORD SIGNED BY SINGER STAN LEE item
THE DICKIES KILLER KLOWNS RECORD SIGNED BY SINGER STAN LEE
$30

THE DICKIES VINYL RECORD SIGNED BY LEAD SINGER STAN LEE
SIDE ONE:
“KILLER KLOWNS”
“BOOBY TRAP”
SIDE TWO:
“JIM BOWIE”
“MAGOOMBA”
“EEP OPP ORK (UH, UH)”

KILLER KLOWNS 2-LP SOUNDTRACK MUSIC BY JOHN MASSARI NEW
$20

KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE VINYL SOUNDTRACK FROM WAXWORK RECORDS
NEW, IN SHRINKWRAP
NOT SIGNED

THE TOXIC AVENGER (1984) BLU RAY SIGNED BY LLOYD KAUFMAN item
THE TOXIC AVENGER (1984) BLU RAY SIGNED BY LLOYD KAUFMAN
$30

auctionV2.input.startingBid

SIGNED BY TROMA FOUNDER & THE TOXIC AVENGER CODIRECTOR & PRODUCER LLOYD KAUFMAN

SGT KABUKIMAN NYPD BLU RAY SIGNED BY LLOYD KAUFMAN
$25

SIGNED BY TROMA FOUNDER & SGT KABUKIMAN CODIRECTOR, WRITER & PRODUCER LLOYD KAUFMAN

THE TOXIC AVENGER (1984) DVD SIGNED BY LLOYD KAUFMAN
$25

SIGNED BY TROMA FOUNDER & THE TOXIC AVENGER CODIRECTOR & PRODUCER LLOYD KAUFMAN

THE TOXIC AVENGER (1984) BLU RAY NEW UNOPENED NOT SIGNED item
THE TOXIC AVENGER (1984) BLU RAY NEW UNOPENED NOT SIGNED
$20

TOXIE GLOW IN DARK PIN THE TOXIC AVENGER (1984) NEW item
TOXIE GLOW IN DARK PIN THE TOXIC AVENGER (1984) NEW
$15

KELLY HU SIGNED PHOTO 10x8 INCHES NEW item
KELLY HU SIGNED PHOTO 10x8 INCHES NEW
$15

SHEILA E SIGNED PHOTO 5x7 INCHES NEW item
SHEILA E SIGNED PHOTO 5x7 INCHES NEW
$15

ZOOTOPIA 2 POSTER 27x40 INCHES NEW DISNEY DOUBLE SIDED item
$15

DANGEROUS ANIMALS MOVIE POSTER 27x40 IN HORROR SHARK MOVIE item
$15

PREDATOR BADLANDS MOVIE POSTER ORIGINAL 27x40 D/S SEQUEL item
PREDATOR BADLANDS MOVIE POSTER ORIGINAL 27x40 D/S SEQUEL
$15

PREDATOR BADLANDS (2025) MOVIE POSTER
PREDATOR FRANCHISE, SEQUEL
FROM THE DIRECTOR OF PREY
ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
GOOD CONDITION, SOME EDGE WEAR, AS PICTURED

LILO AND STITCH X ELIO 2 SIDED MINI POSTER 13x19 INCH DISNEY item
LILO AND STITCH X ELIO 2 SIDED MINI POSTER 13x19 INCH DISNEY
$10

MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING MINI POSTER 14x20 IN item
MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING MINI POSTER 14x20 IN
$10

MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING MINI POSTER
14x20 INCHES
2 SIDED, WITH IMAGES ON BOTH SIDES
LIMITED EDITION

KARATE KID LEGENDS MINI POSTER 11x17 INCHES SINGLE SIDED item
$10

GUILLERMO DEL TORO PINOCCHIO POSTER 13X18 IN GOOD CONDITION item
GUILLERMO DEL TORO PINOCCHIO POSTER 13X18 IN GOOD CONDITION
$15

GUILLERMO DEL TORO’ S PINOCCHIO POSTER/ART PRINT
PRINTED ON THICK PAPER/CARDSTOCK
PERFECT FOR FRAMING
NETFLIX ANIMATED MOVIE, STOP MOTION, OSCAR NOMINEE
GOOD CONDITION, SOME CORNER DAMAGE AS PICTURED

THE IRISHMAN COFFEE TABLE BOOK ASSOULINE SCORSESE DE NIRO item
THE IRISHMAN COFFEE TABLE BOOK ASSOULINE SCORSESE DE NIRO
$40

POWER OF THE DOG COFFEE TABLE BOOK ASSOULINE JANE CAMPION item
POWER OF THE DOG COFFEE TABLE BOOK ASSOULINE JANE CAMPION
$20

TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES (2018) POSTER SIGNED 27x40 D/S item
TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES (2018) POSTER SIGNED 27x40 D/S
$10

TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES (2018) POSTER
SIGNED BY CO-WRITER & PRODUCER MICHAEL JELENIC
DC COMICS, CARTOON NETWORK
KID’S/FAMILY/ANIMATED FILM
ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER, NOT A REPRODUCTION
27x40 INCHES, DOUBLE SIDED
OK CONDITION, DAMAGED (AS PICTURED)

CRUST mini poster 17x23 Signed by Director/Actor Sean Whalen item
CRUST mini poster 17x23 Signed by Director/Actor Sean Whalen
$10

CRUST mini poster 17x23 signed by Director and Actor Sean Whalen and Actress Rebekah Kennedy.

KNUCKLES (SONIC) GOO JIT ZU STRETCHY FIGURE + KEYCHAIN item
KNUCKLES (SONIC) GOO JIT ZU STRETCHY FIGURE + KEYCHAIN
$10

STAR WARS OFFWORLD JAWA ACTION FIGURE NEW item
$10

STAR WARS AT ST RAIDER TOY FIGURE NEW item
STAR WARS AT ST RAIDER TOY FIGURE NEW
$10

SPENCER MOVIE PHOTO BOOK PRINCESS DIANA KRISTEN STEWART NEW item
SPENCER MOVIE PHOTO BOOK PRINCESS DIANA KRISTEN STEWART NEW
$10

PHOTOS BY FILM’S DIRECTOR PABLO LARRAIN

DER GOLEM T SHIRT SIZE MEDIUM GLOW IN DARK INK NEW item
DER GOLEM T SHIRT SIZE MEDIUM GLOW IN DARK INK NEW
$20

DER GOLEM T SHIRT SIZE LARGE GLOW IN DARK INK NEW item
DER GOLEM T SHIRT SIZE LARGE GLOW IN DARK INK NEW
$20

DER GOLEM TOTE BAG NEW GLOW IN THE DARK INK item
DER GOLEM TOTE BAG NEW GLOW IN THE DARK INK
$15

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S item
FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S
$15

SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED

FREAKIER FRIDAY MOVIE THEATER POSTER NEW 27x40 INCHES D/S item
$15

BLACK PHONE 2 MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S item
$15

NEW, GOOD CONDITION
SOME DAMAGE ON LEFT EDGE OF POSTER

FIRST MAN ANNOTATED SCREENPLAY BY JOSH SINGER HARDCOVER NEW item
FIRST MAN ANNOTATED SCREENPLAY BY JOSH SINGER HARDCOVER NEW
$15

TRON ARES FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER NEW 27x40 IN D/S item
TRON ARES FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER NEW 27x40 IN D/S
$15

TRON ARES FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER

27x40 INCHES, DOUBLE SIDED

NEW, SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED

HIM MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S JORDAN PEELE HORROR item
HIM MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S JORDAN PEELE HORROR
$15

HIM MOVIE FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER

27x40 INCHES, DOUBLE SIDED

NEW, SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED

AVATAR FIRE AND ASH MOVIE THEATER POSTER NEW 27x40 IN D/S item
AVATAR FIRE AND ASH MOVIE THEATER POSTER NEW 27x40 IN D/S
$15

AVATAR FIRE AND ASH FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER

27x40 INCHES, DOUBLE SIDED

NEW, SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED

HIGHEST 2 LOWEST MOVIE POSTER NEW 27x40 IN D/S SPIKE LEE item
HIGHEST 2 LOWEST MOVIE POSTER NEW 27x40 IN D/S SPIKE LEE
$15

HIGHEST 2 LOWEST FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER

SPIKE LEE, DENZEL WASHINGTON

27x40 INCHES, DOUBLE SIDED

NEW, EDGE DAMAGE, AS PICTURED

ELLA MCCAY MOVIE POSTER 27x40 IN D/S JAMES L. BROOKS item
ELLA MCCAY MOVIE POSTER 27x40 IN D/S JAMES L. BROOKS
$15

ELLA MCCAY FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER

JAMES L. BROOKS, JAMIE LEE CURTIS

27x40 INCHES, DOUBLE SIDED

NEW, SOME MINOR EDGE DAMAGE, AS PICTURED

GOOD FORTUNE MOVIE THEATER POSTER 27x40 INCHES D/S item
$15

GOOD FORTUNE FULL SIZE MOVIE THEATER POSTER

27x40 INCHES, DOUBLE SIDED

NEW

KEANU REEVES, SETH ROGEN, KEKE PALMER, AZIZ ANSARI, SANDRA OH

TERRIFIER 2 JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES HORROR item
TERRIFIER 2 JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES HORROR
$10

TERRIFIER 2 JAPANESE MINI POSTER

7x10 INCHES

NEW, EXCELLENT CONDITION

HORROR MOVIE SEQUEL

TERRIFIER 3 JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES HORROR item
TERRIFIER 3 JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES HORROR
$10

TERRIFIER 3 JAPANESE MINI POSTER

7x10 INCHES

NEW, EXCELLENT CONDITION

HORROR MOVIE SEQUEL

US JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES HORROR item
$10

US (JORDAN PEELE) JAPANESE MINI POSTER

7x10 INCHES

NEW, EXCELLENT CONDITION

GLADIATOR 2 POPCORN BUCKET NEW UNUSED RIDLEY SCOTT DENZEL item
GLADIATOR 2 POPCORN BUCKET NEW UNUSED RIDLEY SCOTT DENZEL
$10

PASSING (2021) COFFEE TABLE BOOK NEW ASSOULINE NETFLIX item
PASSING (2021) COFFEE TABLE BOOK NEW ASSOULINE NETFLIX
$20

FIRST MAN: THE JOURNEY COFFEE TABLE BOOK NEW RYAN GOSLING item
FIRST MAN: THE JOURNEY COFFEE TABLE BOOK NEW RYAN GOSLING
$20

OVER THE MOON (2020) ILLUMINATING THE JOURNEY BOOK NEW item
$10

THE TWO POPES HARDCOVER SCREENPLAY NEW NETFLIX item
THE TWO POPES HARDCOVER SCREENPLAY NEW NETFLIX
$10

THE HAND OF GOD HARDCOVER SCREENPLAY NEW PAOLO SORRENTINO item
THE HAND OF GOD HARDCOVER SCREENPLAY NEW PAOLO SORRENTINO
$10

POOR THINGS NOVEL PAPERBACK NEW GOOD CONDITION MINOR DAMAGE item
POOR THINGS NOVEL PAPERBACK NEW GOOD CONDITION MINOR DAMAGE
$8

HOPPERS (2026) MOVIE POSTER NEW DISNEY PIXAR MINOR DAMAGE item
HOPPERS (2026) MOVIE POSTER NEW DISNEY PIXAR MINOR DAMAGE
$15

ZOOTOPIA 2 MOVIE THEATER POSTER NEW DISNEY 27x40 INCHES D/S item
$15

FILMBOT NOTEBOOK & PEN NEW UNUSED item
FILMBOT NOTEBOOK & PEN NEW UNUSED
$10

THE MIDNIGHT SKY SCREENPLAY HARDCOVER NEW GOOD CONDITION item
THE MIDNIGHT SKY SCREENPLAY HARDCOVER NEW GOOD CONDITION
$10

THE WILD ROBOT BY PETER BROWN BOOK NEW item
THE WILD ROBOT BY PETER BROWN BOOK NEW
$10

EENIE MEANIE MOVIE POSTER 27x40 IN D/S SAMARA WEAVING NEW item
$15

IT’S NEVER OVER JEFF BUCKLEY MINI POSTER 11x17 INCHES NEW item
$10

IT’S NEVER OVER JEFF BUCKLEY MINI POSTER 11x17 INCHES NEW item
$10

EENIE MEANIE MINI POSTER 13x19 INCHES NEW SAMARA WEAVING item
$10

FANTASTIC FOUR FIRST STEPS IMAX MINI POSTER 18x24 INCHES NEW item
$10

WICKED FOR GOOD LIMITED EDITION PRINT 11x17 INCHES NEW item
$10

THE ZONE OF INTEREST BOOK BY MARTIN AMIS NEW BASIS FOR MOVIE item
THE ZONE OF INTEREST BOOK BY MARTIN AMIS NEW BASIS FOR MOVIE
$10

MARRIAGE STORY COFFEE TABLE BOOK NEW NOAH BAUMBACH item
MARRIAGE STORY COFFEE TABLE BOOK NEW NOAH BAUMBACH
$20

SUPERMAN (2025) JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES GOOD COND. item
SUPERMAN (2025) JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES GOOD COND.
$10

7 x 10 INCHES

DOUBLE SIDED

SOME MINOR CORNER DAMAGE

OPPENHEIMER JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES NEW NOLAN item
OPPENHEIMER JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES NEW NOLAN
$10

7 x 10 INCHES

DOUBLE SIDED

JURASSIC WORLD REBIRTH JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES NEW item
JURASSIC WORLD REBIRTH JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES NEW
$10

7 x 10 INCHES

DOUBLE SIDED

THUNDERBOLTS JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES NEW MARVEL item
THUNDERBOLTS JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES NEW MARVEL
$10

LILO AND STITCH 2-PACK JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES item
LILO AND STITCH 2-PACK JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$15

7 x 10 INCHES

DOUBLE SIDED

PADDINGTON IN PERU 2-PACK JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES item
PADDINGTON IN PERU 2-PACK JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$15

7x10 INCHES

DOUBLE SIDED

EMILIA PEREZ 2-DISC CD SOUNDTRACK NEW OSCAR WINNER NETFLIX item
EMILIA PEREZ 2-DISC CD SOUNDTRACK NEW OSCAR WINNER NETFLIX
$10

EMILIA PEREZ 2-SONG 7 INCH RECORD OSCAR WINNER NEW item
EMILIA PEREZ 2-SONG 7 INCH RECORD OSCAR WINNER NEW
$10

THE POWER OF THE DOG 2-TRACK 7 IN RECORD JONNY GREENWOOD item
THE POWER OF THE DOG 2-TRACK 7 IN RECORD JONNY GREENWOOD
$10

BOLDEN 2-TRACK 7 INCH RECORD MUSIC BY WYNTON MARSALIS item
BOLDEN 2-TRACK 7 INCH RECORD MUSIC BY WYNTON MARSALIS
$10

THE JOURNEY BY H.E.R. & DIANNE WARREN 1 SONG CD FYC OSCARS item
THE JOURNEY BY H.E.R. & DIANNE WARREN 1 SONG CD FYC OSCARS
$5

JOHN WICK 3 PARABELLUM COIN MOVIE PROMOTION MEMORABILIA item
$5

NEVER BREAK BY JOHN LEGEND 1-SONG RECORD FROM GIVING VOICE item
NEVER BREAK BY JOHN LEGEND 1-SONG RECORD FROM GIVING VOICE
$10

NIMONA HAT NEW UNWORN NETFLIX ANIMATED MOVIE item
NIMONA HAT NEW UNWORN NETFLIX ANIMATED MOVIE
$10

BACK ON THE STRIP HAT NEW UNWORN COMEDY MOVIE item
BACK ON THE STRIP HAT NEW UNWORN COMEDY MOVIE
$10

HEART OF STONE HAT NEW UNWORN GAL GADOT NETFLIX MOVIE item
HEART OF STONE HAT NEW UNWORN GAL GADOT NETFLIX MOVIE
$10

DA 5 BLOODS SCREENPLAY & SCORE LP NEW SPIKE LEE WAR MOVIE item
DA 5 BLOODS SCREENPLAY & SCORE LP NEW SPIKE LEE WAR MOVIE
$15

WISH SOUNDTRACK RECORD LP NEW DISNEY ARIANA DEBOSE item
WISH SOUNDTRACK RECORD LP NEW DISNEY ARIANA DEBOSE
$10

RESPECT HAT & MASK NEW ARETHA FRANKLIN JENNIFER HUDSON item
RESPECT HAT & MASK NEW ARETHA FRANKLIN JENNIFER HUDSON
$10

RESPECT TOTE KEYCHAIN & BODY SCRUB NEW ARETHA FRANKLIN MOVIE item
RESPECT TOTE KEYCHAIN & BODY SCRUB NEW ARETHA FRANKLIN MOVIE
$10

INSIDE OUT 2 BOOK 3-PACK NEW DISNEY PIXAR item
INSIDE OUT 2 BOOK 3-PACK NEW DISNEY PIXAR
$15

INSIDE OUT 2 “ENNUI” FUNKO POP NEW SOME BOX DAMAGE item
INSIDE OUT 2 “ENNUI” FUNKO POP NEW SOME BOX DAMAGE
$5

JURASSIC WORLD DOMINION PIN BADGE NEW item
JURASSIC WORLD DOMINION PIN BADGE NEW
$5

THE BIG SICK SCREENPLAY OSCAR NOMMED SOME EDGE WEAR item
THE BIG SICK SCREENPLAY OSCAR NOMMED SOME EDGE WEAR
$10

BORAT 2 SCREENPLAY OSCAR NOMMED SACHA BARON COHEN item
BORAT 2 SCREENPLAY OSCAR NOMMED SACHA BARON COHEN
$10

THE SUBSTANCE JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES item
THE SUBSTANCE JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$10

7x10 INCHES

DOUBLE SIDED

THE MONKEY JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES item
THE MONKEY JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$10

7x10 INCHES

DOUBLE SIDED

LONGLEGS JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES item
LONGLEGS JAPANESE MINI POSTER 7x10 INCHES
$10

7x10 INCHES

DOUBLE SIDED

THE HOUSEMAID NOVEL NEW HARDCOVER item
THE HOUSEMAID NOVEL NEW HARDCOVER
$10

BASIS FOR 2025 MOVIE STARRING SYDNEY SWEENEY & DIRECTED BY PAUL FEIG

SUNRISE ON THE REAPING NOVEL HUNGER GAMES NEW item
SUNRISE ON THE REAPING NOVEL HUNGER GAMES NEW
$10

BASIS FOR 2026 HUNGER GAMES SEQUEL DIRECTED BY FRANCIS LAWRENCE

3 PIN SET JANUS FILMS VIVA VARDA DRAFTHOUSE NEW item
3 PIN SET JANUS FILMS VIVA VARDA DRAFTHOUSE NEW
$10

MUBI GO TOTE BAG NEW CANVAS item
MUBI GO TOTE BAG NEW CANVAS
$10

KUNG FU PANDA 4 PO PLUSH NEW JACK BLACK DREAMWORKS item
KUNG FU PANDA 4 PO PLUSH NEW JACK BLACK DREAMWORKS
$10

RED HULK PLUSH NEW NEW CAPTAIN AMERICA BRAVE NEW WORLD item
RED HULK PLUSH NEW NEW CAPTAIN AMERICA BRAVE NEW WORLD
$10

ANORA STAY JEALOUS BABE SCENTS OF CINEMA CANDLE NEW item
ANORA STAY JEALOUS BABE SCENTS OF CINEMA CANDLE NEW
$15

HOT BUTTERY POPCORN CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW item
$10

FANDANGO POPCORN SOCKS & BAG NEW UNWORN item
FANDANGO POPCORN SOCKS & BAG NEW UNWORN
$10

2 BAG PACK: SUPPORT YOUR LOCAL CINEMA/FEST & NATO item
2 BAG PACK: SUPPORT YOUR LOCAL CINEMA/FEST & NATO
$10

TRANSFORMERS ONE KEYCHAIN & RISE OF THE BEASTS BLU RAY item
TRANSFORMERS ONE KEYCHAIN & RISE OF THE BEASTS BLU RAY
$10

BOB MARLEY ONE LOVE LONG SLEEVE SHIRT SIZE L LARGE item
BOB MARLEY ONE LOVE LONG SLEEVE SHIRT SIZE L LARGE
$10

I READ SUBTITLES SHORT SLEEVE T SHIRT SIZE L LARGE item
I READ SUBTITLES SHORT SLEEVE T SHIRT SIZE L LARGE
$10

1 MGM METAL DRINK TUMBLER COMES W/ REUSABLE STRAW NEW UNUSED item
1 MGM METAL DRINK TUMBLER COMES W/ REUSABLE STRAW NEW UNUSED
$10

2 pack MGM METAL DRINK TUMBLER COMES W/ REUSABLE STRAW NEW item
2 pack MGM METAL DRINK TUMBLER COMES W/ REUSABLE STRAW NEW
$20

2 PACK OF HEART PINS - MINIONS, TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES item