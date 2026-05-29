Grant County Fair Association Inc

Offered by

Grant County Fair Association Inc

About the memberships

Grant County Fair Sponsorship

Platinum
$2,500

Valid until August 5, 2027

Executive & Building Sponsor


Banner displayed, provided by sponsor (year)

Daily PA Announcements

Website link / Social Media Mentions

Logo on Printed Advertising

Gold
$2,000

Valid until August 5, 2027

Exclusive & Building Sponsor


Banner displayed, provided by sponsor (fair)

Daily PA Announcements

Website link / Social Media Mentions

Logo on Printed Advertising

Silver
$1,500

Valid until August 5, 2027

Grandstands Sponsor


Banner displayed, provided by sponsor

Grandstands PA Announcements

Website link / Social Media Mentions

Logo on Printed Advertising

Bronze
$1,000

Valid until August 5, 2027

Free Stage or 1 Arena Event Sponsor


Banner displayed, provided by sponsor

Free Stage PA Announcements

Website link / Social Media Mentions

Logo/Name in Printed Fair Book

Crystal
$750

Valid until August 5, 2027

Day Sponsor (All Week)


Banner displayed, provided by sponsor

PA Announcements

Website link / Social Media Mentions

Logo/Name in Printed Fair Book

Blue Ribbon
$750

Valid until August 5, 2027

Day Sponsor (3 Days)

Banner displayed, provided by sponsor

PA Announcements

Website link / Social Media Mentions

Logo/Name in Printed Fair Book

General Sponsorship
Pay what you can

Valid until August 5, 2027

Pay what you wish! Your name will be typed in the Fair book, and posted on social media

Add a donation for Grant County Fair Association Inc

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