Grant County Fair Sponsorship

About the memberships
Valid until August 5, 2027
Executive & Building Sponsor
Banner displayed, provided by sponsor (year)
Daily PA Announcements
Website link / Social Media Mentions
Logo on Printed Advertising
Valid until August 5, 2027
Exclusive & Building Sponsor
Banner displayed, provided by sponsor (fair)
Daily PA Announcements
Website link / Social Media Mentions
Logo on Printed Advertising
Valid until August 5, 2027
Grandstands Sponsor
Banner displayed, provided by sponsor
Grandstands PA Announcements
Website link / Social Media Mentions
Logo on Printed Advertising
Valid until August 5, 2027
Free Stage or 1 Arena Event Sponsor
Banner displayed, provided by sponsor
Free Stage PA Announcements
Website link / Social Media Mentions
Logo/Name in Printed Fair Book
Valid until August 5, 2027
Day Sponsor (All Week)
Banner displayed, provided by sponsor
PA Announcements
Website link / Social Media Mentions
Logo/Name in Printed Fair Book
Valid until August 5, 2027
Day Sponsor (3 Days)
Banner displayed, provided by sponsor
PA Announcements
Website link / Social Media Mentions
Logo/Name in Printed Fair Book
Valid until August 5, 2027
Pay what you wish! Your name will be typed in the Fair book, and posted on social media
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