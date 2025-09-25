HERENCIA EXHIBITION 2025 (A-N)

The Alchemy of Light 2
$833.33

By Abraham Marquez

Located in NC DOA

Abstract Expressionism - Acrylic Paint

18in x 24in

$777.00 + 56.33Tax




The Sacred Entropy
$833.33

By Abraham Marquez

Located in DACC

Abstract Expressionism - Acrylic Pain

16in x 20in

$777.00 + 56.33Tax

Waves Within Waves
$833.33

By Abraham Marquez

Located in NC DOA

Abstract Expressionism - Acrylic Pain

6in x 30in

$777.00 + 56.33Tax

Cordones del Sol
$1,191.55

By Aliyah Cruz

Located in DACC

Symbolism - Yarn, Recycled Wood

3ft x 5ft

$1,111.00 + $80.55 Tax


Brick by Brick
$26.81

By Cindy Rivera-Flores

Located in DACC

Modern Art - Mixed Media

9in x 12in

$25.00 + $1.81 tax

Chiapaneca
$429

By Cornelio Campos
Located in Oberlin Library
Expressionism - Acrylic on Canvas
16in x 20in
$400 + $29 Tax

Niña Purépecha
$429

By Cornelio Campos
Located in DACC
Expressionism - Acrylic on Canvas
14in x 18in
$400 + $29 Tax

Calle del Carretero - Cartagena
$858

By Dini Casas Edwards

Located in DACC

Symbolism - Watercolor Paint

16in x 20in (unframed)

$800.00 + $58.00 tax

Love of Life
$482.63

By Frida Aleman

Located in Obelin Library

Surrealism - Acrylic Paint

$450.00 + $32.63 tax

Silver Star Empowerment
$482.63

By Frida Aleman

Located in DACC

Surrealism - Acrylic Paint

24in x 36in

$450.00 + $32.63

Tremenda Jeva
$321.75

By George Le Chevallier
Located in DACC
Acrylic Paint
8in x 8in
$300 + $21.75 Tax

Tus Motetes
$321.75

By George Le Chevallier
Located in DACC
Acrylic Paint
8in x 8in
$300 + $21.75 Tax

Una Jumeta
$321.75

By George Le Chevallier
Located in DACC
Acrylic Paint
8in x 8in
$300 + $21.75 Tax

Alligator Alcatraz
$1,716

By Karen Rose

Located in DACC

Abstract Art, Expressionism, Modern Art - Mixed Media

34in x 48in

$1,600 + $116.00 tax

NC Farmworkers 1
$1,716

By Karen Rose

Located in NC DOA

Abstract Art, Expressionism, Modern Art - Acrylic

34in x 48in

$1,600 + $116.00 tax

Spain as Mexico I-iii
$128.70

By Karen Rose
Located in DACC
Abstract Art, Expressionism
Mixed Media
8in x 10in
$120 + $8.70 tax

Spain as Mexico I-ix
$128.70

By Karen Rose
Located in DACC
Abstract Art, Expressionism
Mixed Media
8in x 10in
$120 + $8.70 tax

Undocumented Child Labor
$1,287

By Marcela Slade

Located in NC DOA

Abstract expressionism - Acrylic Paint

36in x 24in

$1,200 + $87.00 tax

I have a dream...
$1,201.20

By Marcela Slade

Located in DACC

Magical Realism, Symbolism - Acrylic Paint

diptych 16in x 20in (each) 16in x 40in total

$1120 + $81.20tax

Adelita
$268.13

By Maria Fermin Dodd
Located in DACC
Magical Realism - Clay
7in x 10in x2in
$250 + $18.13 tax

Mariachi
$182.33

By Maria Fermin Dodd
Located in DACC
Magical Realism - Clay
8in x 6in x3.5in
$170 + $12.33 tax

Breath of life
$268.13

By Maria Tavarez
Located in DACC
Surrealism - Acrylic Paint
16in x 20in
$250 + $18.13 tax

Elements: Tribute to the Tainos
$2,681.25

By Maria Tavarez
Located in DACC
Surrealism - Mixed Media
30in x 40in
$2500 + $181.25 tax

Flowing Grace
$10,000

By Maria Tavarez
Located in Oberlin Library
Surrealism - Acrylic Paint, Spray

Synergy
$1,823.25

By Maria Tavarez
Located in DACC
Surrealism - Acrylic Paint
36in x 36in
$1700 + $123.25 tax

Llevo Mi Hogar A Todos Lados
$2,681.25

By Marlyus Guerra
Located in Oberlin Library
Modern Art - Acrylic and Aerosol
24in x 36in
$2500 + $181.25 tax

Nido De Colores
$2,681.25

By Marlyus Guerra
Located in DACC
Modern Art - Acrylic and Aerosol
24in x 36in
$2,500 + $181.25

El Cielo de mi Ciudad
$3,753.75

By Marlyus Guerra
Located in Oberlin Library
Modern Art - Acrylic and Aerosol
22in x 28in
$3,500 + $253.75tax

Against the Storm
$53.63

By Miriam Ximil
Located in DACC
Digital Art - Mixed Media
11in x 14in
$50 + $3.63 t ax

Love you Forever
$53.63

By Miriam Ximil
Located in Oberlin Library
Digital Art - Mixed Media
11in x 14in
$50 +     $3.63 tax

Symbiosis
$1,018.88

By Nana Abreu
Located in NC DOA
Pottery
30in x 8in
$950 + $68.88 tax

Flor
$1,045.69

By Nana Abreu
Located in Oberlin Library
Pottery
19.5in x 13.5in
$975 + $70.69 tax

Angel
$1,072.50

By Nana Abreu
Located in DACC
Pottery
26in x 13.5in x 6in
$1,000 + $72.5 tax

In a World without sight i see
$3,324.75

By Natacha Sochat
Located in NC DOA
Expressionism, Modern Art - Oil
36in x 48in
$3,100 + $244.75 tax

Flower Power
$1,104.68

By Natach Sochat
Located in NC DOA
Expressionism, Modern Art - Oil
24in x 24in
$1,030 + $74.68 tax

21st Century Mona Lisa
$1,104.68

By Natach Sochat
Located in DACC
Expressionism, Modern Art - Oil
24in x 24in
$1,030 + $74.68 tax

A Simple Face
$1,104.68

By Natach Sochat
Located in DACC
Expressionism, Modern Art - Oil
24in x 24in
$1,030 + $74.68 tax

Dreaming with Flowers
$268.13

By Natacha Sochat
Located in DACC
Expressionism, Modern Art - Mixed Media
12in x 12in
$250 + $18.13 tax

Landform Meditation N° 34
$209.14

By Natalia Torres del Valle
Located in DACC
Mixed Media
4in x 6in
$195 + $14.14

Landform Meditation N° 26
$209.14

By Natalia Torres del Valle
Located in DACC
Mixed Media
4in x 6in
$195 + $14.14

