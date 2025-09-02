Bridges of Support / Puentes de Apoyo- Give. Support. Impact.

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Covers a food box with pantry staples such as rice, beans, pasta, vegetables, fruit, and canned goods.
Cubre una caja de alimentos con productos básicos como arroz, frijoles, pasta, fruta, vegetales y alimentos enlatados.
rate.item.membershipRenewalInfo.monthly
Covers a food box monthly with pantry staples such as rice, beans, pasta, vegetables, fruit, and canned goods.
Cubre una caja de alimentos mensualmente con productos básicos como arroz, frijoles, pasta, fruta, vegetales y alimentos enlatados.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
A full food box but also provides a hygiene kit with soap, shampoo, toothpaste, diapers, and wipes for one family.
Caja de comida completa pero tambien proporciona un kit de higiene con jabón, champú, pasta dental, pañales y toallitas para una familia.
rate.item.membershipRenewalInfo.monthly
A full food box but also provides a hygiene kit with soap, shampoo, toothpaste, diapers, and wipes for a family monthly.
Caja de comida completa pero tambien proporciona un kit de higiene con jabón, champú, pasta dental, pañales y toallitas para una familia mensualmente.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Supports five families with immediate needs such as emergency food boxes and/or essential items during this period of uncertainty.
Apoya a cinco familias con necesidades inmediatas como cajas de alimentos y/o artículos esenciales durante este tiempo de incertidumbre.
rate.item.membershipRenewalInfo.monthly
Supports five families monthly with needs such as emergency food boxes and/or essential items during this period of uncertainty.
Apoya a cinco familias mensualmente con necesidades como cajas de alimentos y/o artículos esenciales durante este tiempo de incertidumbre.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Provides comprehensive assistance to multiple families, including groceries, gas cards, and emergency supplies.
Brinda asistencia integral a varias familias, incluyendo víveres, tarjetas de gasolina y suministros de emergencia.
rate.item.membershipRenewalInfo.monthly
Provides comprehensive assistance to multiple families, including groceries, gas cards, and emergency supplies.
Brinda asistencia integral a varias familias, incluyendo víveres, tarjetas de gasolina y suministros de emergencia.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Helps sustain the overall community response, coordination, and continued aid for those in need.
Ayuda a mantener la respuesta comunitaria, la coordinación y el apoyo continuo para quienes más lo necesitan.
rate.item.membershipRenewalInfo.monthly
Helps sustain the overall community response, coordination, and continued aid for those in need.
Ayuda a mantener la respuesta comunitaria, la coordinación y el apoyo continuo para quienes más lo necesitan.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Your support helps bring cultural workshops, digital literacy programs, English classes, and citizenship preparation courses to our community—creating lasting change beyond immediate relief. Together, we strengthen families, preserve culture, and build pathways to opportunity.
Su apoyo también ayuda a ofrecer talleres culturales, programas de alfabetización digital, clases de inglés y cursos de preparación para la ciudadanía en nuestra comunidad, creando un cambio duradero más allá del alivio inmediato. Juntos fortalecemos a las familias, preservamos la cultura y construimos caminos hacia nuevas oportunidades.
rate.item.membershipRenewalInfo.monthly
Your support helps bring cultural workshops, digital literacy programs, English classes, and citizenship preparation courses to our community—creating lasting change beyond immediate relief. Together, we strengthen families, preserve culture, and build pathways to opportunity.
Su apoyo también ayuda a ofrecer talleres culturales, programas de alfabetización digital, clases de inglés y cursos de preparación para la ciudadanía en nuestra comunidad, creando un cambio duradero más allá del alivio inmediato. Juntos fortalecemos a las familias, preservamos la cultura y construimos caminos hacia nuevas oportunidades.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing