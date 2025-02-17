Kid Camp 2025

5271 Scotts Valley Dr

Scotts Valley, CA 95066, USA

Kid Camp registration, full payment
$500
Covers all instruction and activities. Campers bring their own lunch.
Kid Camp registration, partial payment
$250
Covers all instruction and activities. Campers bring their own lunch. Final payment due July 15th.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing