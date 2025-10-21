Kış Kampı 2025

1 adet oda,
2 adet Queen yatak,
1 adet tek kisilik yatağa dönüşebilen sofa,
4 kisi icin günlük kahvaltı, aksam yemeği, ikramlar.
*Katilimcilardan en az biri 2 yaş veya altinda (1 Ocak 2023 sonrası doğumlu) ise 3 kisilik aile planini secmeniz tavsiye edilir)
1 adet oda,
2 adet Queen yatak,
1 adet tek kisilik yataga donusebilen sofa,
3 kisi icin gunluk kahvalti, aksam yemegi, ikramlar.
*Katilimcilardan en az biri 2 yaş veya altinda (1 Ocak 2023 sonrası doğumlu) ise 2 kisilik aile planini secmeniz tavsiye edilir)
1 adet oda,
1 Adet King yatak VEYA 2 adet Queen yatak
1 adet tek kisilik yataga donusebilen sofa,
2 kisi icin gunluk kahvalti, aksam yemegi, ikramlar.
1 adet oda,
1 Adet King yatak
1 adet tek kisilik yataga donusebilen sofa,
1 kisi icin gunluk kahvalti, aksam yemegi, ikramlar.
DÖRT kişi için, bir gece, iki günlük yatılı program.
Program Giriş: Kahvaltı sonrası sabah 9 AM. (Otel odasına giriş 4 PM)
Program Çıkış: Ertesi gün 4 PM. (Otel odasından çıkış 11 AM)
Kalmak istediğiniz gece sayısını sağdaki sekmeden seçerek satın alınız ve satın alma sayfasındaki sekmeden hangi gün giriş yapacağınızı seçiniz.
ÜÇ kişi için, bir gece, iki günlük yatılı program.
Program Giriş: Kahvaltı sonrası sabah 9 AM. (Otel odasına giriş 4 PM)
Program Çıkış: Ertesi gün 4 PM. (Otel odasından çıkış 11 AM)
Kalmak istediğiniz gece sayısını sağdaki sekmeden seçerek satın alınız ve satın alma sayfasındaki sekmeden hangi gün giriş yapacağınızı seçiniz.
İKİ kişi için, bir gece, iki günlük yatılı program.
Kahvaltı, ikramlar, otel imkanları ve 2 kişi için akşam yemeği dahil.
Program Giriş: Kahvaltı sonrası sabah 9 AM. (Otel odasına giriş 4 PM)
Program Çıkış: Ertesi gün 4 PM. (Otel odasından çıkış 11 AM)
Kalmak istediğiniz gece sayısını sağdaki sekmeden seçerek satın alınız ve satın alma sayfasındaki sekmeden hangi gün giriş yapacağınızı seçiniz.
BİR kişi için, bir gece, iki günlük yatılı program.
Kahvaltı, ikramlar, otel imkanları ve akşam yemeği dahil.
Program Giriş: Kahvaltı sonrası sabah 9 AM. (Otel odasına giriş 4 PM)
Program Çıkış: Ertesi gün 4 PM. (Otel odasından çıkış 11 AM)
Kalmak istediğiniz gece sayısını sağdaki sekmeden seçerek satın alınız ve satın alma sayfasındaki sekmeden hangi gün giriş yapacağınızı seçiniz.
BİR kisi için gün içi ikramlar, programlar, hotel imkanları ve aksam yemeği dahil. Giriş: Sabah 9:00 Çıkış: 0:00.
*Konaklama ve kahvaltı dahil degildir.
Gelecek olduğunuz günü ödeme sayfasında seçiniz.
Sağ kenardaki kutucuğu kullanarak birden fazla kişiye aynı gün için bilet satın alabilirsiniz. Başka bir güne daha bilet almak istiyorsanız ayrıca bir satın alma işlemi yapmalısınız.
İlk gün programı (24 Aralık 5PM-11PM - Akşam yemekli) ve son gün programı (9AM-12PM) için BİR adet bilet yeterli olacaktır.
Askıdan bilet alan ailelerimize destek olun. Desteğinizle öğrencilerimiz daha iyi şartlarda okuma programına katılabilirler.
"Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir."
Desteklerinizle kış kampı manevi seferberliğinde engelleri ortadan kaldırabilir, askıdan kamp alan bir ailemizin kamp giderlerine destek olabilirsiniz.
Desteklerinizle kış kampı manevi seferberliğinde engelleri ortadan kaldırabilir, askıdan kamp alan bir ailemizin kamp giderlerine destek olabilirsiniz.
Desteklerinizle kış kampı manevi seferberliğinde engelleri ortadan kaldırabilir, askıdan kamp alan bir ailemizin kamp giderlerine destek olabilirsiniz.
Ek Katılımcı için seçilecek opsiyon. (2 kişi üzeri aileler)
Biz büyük bir aileyiz, maddiyatın kampın önüne geçmesine izin vermeyelim. Başvurunuzu yaptıktan sonra size dönüş yapılacaktır. Katılımcı ve çocuk sayısı ile katılmak istediğiniz günleri belirtiniz.
