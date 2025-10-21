Kış Kampı 2025

DÖRT kişi için, bir gece, iki günlük yatılı program.

Program Giriş: Kahvaltı sonrası sabah 9 AM. (Otel odasına giriş 4 PM)

Program Çıkış: Ertesi gün 4 PM. (Otel odasından çıkış 11 AM)

Kalmak istediğiniz gece sayısını sağdaki sekmeden seçerek satın alınız ve satın alma sayfasındaki sekmeden hangi gün giriş yapacağınızı seçiniz.

1 adet oda,

2 adet Queen yatak,

1 adet tek kisilik yataga donusebilen sofa,

4 kisi icin gunluk kahvalti, aksam yemegi, ikramlar.

*Katilimcilardan en az biri 2 yas veya altinda ise 3 kisilik aile planini secmeniz tavsiye edilir)