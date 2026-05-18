LULAC TX Convention Vendors (copy)

This price is per table per day. For 2 days please purchase "2 tickets" and for 3 days please purchase "3 tickets." If you would like more than 1 table (2 chairs included), please multiply your purchase appropriately.

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