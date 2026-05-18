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LULAC TX Convention Vendors (copy)

111 Soledad St

San Antonio, TX 78205, USA

Corporations/Businesses item
Corporations/Businesses
$500
This price is per table per day. For 2 days please purchase "2 tickets" and for 3 days please purchase "3 tickets." If you would like more than 1 table (2 chairs included), please multiply your purchase appropriately.
State/Federal Agencies/Universities item
State/Federal Agencies/Universities
$300

This price is per table per day. For 2 days, please purchase 1 table." If you would like more than 1 table (2 chairs included), please multiply your purchase appropriately.

Small Businesses item
Small Businesses
$200

This price is per table per day. For 2 days, please purchase 1 table." If you would like more than 1 table (2 chairs included), please multiply your purchase appropriately.

Community-Based Organizations item
Community-Based Organizations
$150

This price is per table per day. For 2 days, please purchase 1 table." If you would like more than 1 table (2 chairs included), please multiply your purchase appropriately.

LULAC Councils/Craft Vendors item
LULAC Councils/Craft Vendors
$100

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