A sloth and kangaroo are in the foreground of a flyer for "Magnolia Wilds" which advertises a sensory support event for families with neurodivergent and neurological disabilities, with a camel visible in the background.
W3 Bee-long

Hosted by

W3 Bee-long

About this event

🦘 Magnolia Wilds Animal Engagement Adventure 🦥

11342 LA-955

Ethel, LA 70730, USA

Adult Admission (18+)
$17.50

Admission for one adult participant to Magnolia Wilds Community Day.


💚 Special W3 Bee-Long Group Rate:
Regular Admission: $40 per person
WBL Group Rate: $17.50 per person


Adolescent Admission (13-17)
$16

Admission for one adolescence participant to Magnolia Wilds Community Day.


💚 Special W3 Bee-Long Group Rate:
Regular Admission: $40 per person
WBL Group Rate: $17.50 per person

Child Admission (3-12)
$15

Admission for one child participant to Magnolia Wilds Community Day.


💚 Special W3 Bee-Long Group Rate:
Regular Admission: $40 per person
WBL Group Rate: $17.50 per person


FREE Admission (0-2)
Free

Free admission for children ages 0–2.

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