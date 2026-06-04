🦘 Magnolia Wilds Animal Engagement Adventure 🦥

About this event
Ethel, LA 70730, USA
Admission for one adult participant to Magnolia Wilds Community Day.
💚 Special W3 Bee-Long Group Rate:
Regular Admission: $40 per person
WBL Group Rate: $17.50 per person
Admission for one adolescence participant to Magnolia Wilds Community Day.
💚 Special W3 Bee-Long Group Rate:
Regular Admission: $40 per person
WBL Group Rate: $17.50 per person
Admission for one child participant to Magnolia Wilds Community Day.
💚 Special W3 Bee-Long Group Rate:
Regular Admission: $40 per person
WBL Group Rate: $17.50 per person
Free admission for children ages 0–2.
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