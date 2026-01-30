Middlesex Kiwanis Foundation
Mardi Gras Silent Auction: Items 1-50

Pick-up location

679 Browns Ln, Urbanna, VA 23175, USA

1. 2-Night Bethpage Weekend
$200

Starting bid

Valued at $750

2. Chesapeake Bay Croquet Family Membership
$165

Starting bid

Valued at $550

3. Chesapeake Bay Croquet Family Membership
$165

Starting bid

Valued at $550

4. John Barber Canvas Print
$160

Starting bid

Valued at $525

5. Weekend Getaway- Lily's Neck
$150

Starting bid

Valued at $500

7. 101 Dalmations Original Cel
$120

Starting bid

Valued at $400

8. Pink Panther Original Cel
$120

Starting bid

Valued at $400

9. Long, Cozy Mountain Getaway
$120

Starting bid

Valued at $400

10. Spring/Fall Aeration
$125

Starting bid

Valued at $350

11. Spring/Fall Aeration
$125

Starting bid

Valued at $350

12. Millers Total Care Club
$110

Starting bid

Valued at $299

13. One House Cleaning
$90

Starting bid

Valued at $250

14. Something Different- Gift Basket
$90

Starting bid

Valued at $250

15. Antique Copper Serving Set
$90

Starting bid

Valued at $250

16. Aerial Photography Shoot
$90

Starting bid

Valued at $250

Purple Quilt- 64" x 53"
$70

Starting bid

Valued at $200

18. Blue Quilt- 66" x 58"
$70

Starting bid

Valued at $200

19. Black Quilt- 54" x 54"
$70

Starting bid

Valued at $200

20. MHS Key Club Service (10 Hours)
$70

Starting bid

Valued at $200

21. Miniature Golf & Ice Cream for 10
$70

Starting bid

Valued at $200

22. Jelly Fish Chandelier
$70

Starting bid

Valued at $185

23. One Night at Back Inn Time B&B w/Lee's Restaurant
$70

Starting bid

Valued at $175

24. Family Photo Mini Session
$70

Starting bid

Valued at $175

25. Lladro 'Motherhood' Figurine
$50

Starting bid

Valued at $150

26. Montague Kitchen and Cookery School- Class for 2
$50

Starting bid

Valued at $150

27. Kathleen Noffsinger Giclee Print- Osprey Nest
$50

Starting bid

Valued at $150

28. Congressional Cookbook
$50

Starting bid

Valued at $150

29. C&F Bank- SWAG Bag and Gift Card
$50

Starting bid

Valued at $150

30. Oyster Festival VIP Ticket
$50

Starting bid

Valued at $150

31. Oyster Festival VIP Ticket
$50

Starting bid

Valued at $150

32. West Marine Boat Care Kit
$45

Starting bid

Valued at $145

33. 2 Seasons Passes - Deltaville Deltas Baseball
$40

Starting bid

Valued at $140

34. Compass Entertainment Double Date Night
$40

Starting bid

Valued at $130

35. Compass Entertainment Double Date Night
$40

Starting bid

Valued at $130

36. Dyna-Glo 30" Analog Electric Smoker
$40

Starting bid

Valued at $130

37. Framed Norman Rockwell - Stockbridge, MA
$40

Starting bid

Valued at $125

38. Mowing/Trimming/Edging - 1 Acre
$40

Starting bid

Valued at $120

39. Mowing/Trimming/Edging - 1 Acre
$40

Starting bid

Valued at $120

40. Dog & Oyster- Wine Tasting for 6- April-Nov. 2026
$30

Starting bid

Valued at $100

41. Talley Vineyards Rosemary's Pinot Noir 2021 w/ Hairband
$30

Starting bid

Valued at $100

42. Pasture Raised Beef-Wake Forest Farm
$30

Starting bid

Valued at $100

43. Deltaville Pool-10 One Day Pool Passes
$30

Starting bid

Valued at $100

44. Guiseppe's Gift Card & Bottle of Chianti
$30

Starting bid

Valued at $100

45. J&W $100 Gift Certificate
$30

Starting bid

Valued at $100

46. Small Town Burger (Two $50 Gift Cards)
$30

Starting bid

Valued at $100

47. Street Scene Framed Print
$30

Starting bid

Valued at $100

48. Bistro Scene Framed Print
$30

Starting bid

Valued at $100

49. Vashti's Jeweler Gift Card
$30

Starting bid

Valued at $100

50. Kathleen Noffsinger Giclee Print - Sunflowers
$30

Starting bid

Valued at $95

