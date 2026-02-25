Middlesex Kiwanis Foundation
Middlesex Kiwanis Foundation

Mardi Gras Silent Auction: Items 51-91

Pick-up location

679 Browns Ln, Urbanna, VA 23175, USA

51. Kathleen Noffsinger Giclee Print - Rock On The Fly
$30

Starting bid

Valued at $95

52. H2OBX Two Single Day Tickets for General Admission
$25

Starting bid

Valued at $93

53. One Bushel Rappahannock Oysters
$25

Starting bid

Valued at $80

54. Crew Neck River Vibes Sweatshirt & Custom Oyster Bag
$25

Starting bid

Valued at $80

55. Blenco Glass Co. Water Pitcher
$25

Starting bid

Valued at $75

56. Copper Hearth Ladle
$25

Starting bid

Valued at $75

57. Elizabeth Sawyer Ceramic Platter
$25

Starting bid

Valued at $75

58. Hobbs Hole - 2 Rounds of Golf w/ Cart
$40

Starting bid

Valued at $120

59. Holiday Acorns Serving Tray & Cocktail Napkins
$20

Starting bid

Valued at $70

60. Black Walnut Charcuterie Board
$20

Starting bid

Valued at $65

61. Good Luck Cellars - 2 Tastings, Chambourcin, & Corkscre
$20

Starting bid

Valued at $65

62. Good Luck Cellars - 2 Tastings, Chambourcin & Corkscrew
$20

Starting bid

Valued at $65

63. Coated Wire Crab Pot
$20

Starting bid

Valued at $55

64. Kilmarnock Inn - $50 Gift Cerificate
$15

Starting bid

Valued at $50

65. Virginia Street $50 Gift Certificate
$15

Starting bid

Valued at $50

66. Amazon Fire HD8 Tablet w/Cover & Sentinel e-Editioni
$15

Starting bid

Valued at $50

67. Dano's $50 Gift Card
$15

Starting bid

Valued at $50

68. River House Creations- $50 Gift Card
$15

Starting bid

Valued at $50

69. Little Jimmy's- $50 Gift Card
$15

Starting bid

Valued at $50

70. 2025 Oyster Festival Poster
$15

Starting bid

Valued at $45

71. Kathleen Noffsinger Giclee Print- Lighthouse
$15

Starting bid

Valued at $45

72. Wooden Rolling Pin
$15

Starting bid

Valued at $45

73. Michel Design Works: Hand Cream, Candle, Hand Soap
$15

Starting bid

Valued at $40

74. Lucinda Lewis - Roadside America Print
$15

Starting bid

Valued at $40

75. White China Pitcher
$15

Starting bid

Valued at $35

76. Chesapeake Inn Luxury Suite and Spa Package
$160

Starting bid

Values at $525

77. DJ Beazley 4-Hour DJ Session
$145

Starting bid

Valued at $480

78. Picnic Kit: Baskets, Cooler and Glassware
$135

Starting bid

Valued at $450

79. Piankatank River Golf Club - 4 Rounds w/Cart & Gift Card
$120

Starting bid

Valued at $330

80. Stihl and John Deere Caps and Gear
$80

Starting bid

Valued at $235

81. Work Lamps, Boot Dryer and Insulated Tumbler
$30

Starting bid

Valued at $105

82. R.S.Bristow Store- $100 Gift Card
$30

Starting bid

Valued at $100

83. His and Hers YETI Tumblers
$30

Starting bid

Valued at $90

84. Urbanna Pearl $50 Gift Card and Wine
$25

Starting bid

Valued at $90

85.Pn Point Balloons- Balloon Arch/Garland
$25

Starting bid

Valued at $75

86. John Deere Pocket Knife
$20

Starting bid

Valued at $70

87. Oyster Shaped Serving Platter
$20

Starting bid

Valued at $65

88. YETI 7 oz. Flask and Funnel
$15

Starting bid

Valued at $50

89. Variegated Rubber Tree
$15

Starting bid

Valued at $35

90. Cast-Iron Houseplant
$15

Starting bid

Valued at $35

91. Longaberger Basket with Provisions and $25 Gift Card
$75

Starting bid

Valued at $240

