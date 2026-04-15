Moab Trail Ambassador Sponsorship

About this shop
The ultimate partnership with the Moab Trail Ambassador Program. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage and Steward Moab Homepage, four promoted social media features, front page logo placement on OHV Spill Kits, 2,000 "Moab Trail Steward" stickers with recognized sponsorship, recognized sponsorship on Trail Ambassador Signage, OHV/Motorized logo placement on the Trail Ambassador UTV, and coordination on additional sponsorship recognition.
A premier level partnership. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage and Steward Moab Homepage, four social media features, front page logo placement on OHV Spill Kits, 1,000 "Moab Trail Steward" stickers with recognized sponsorship, and recognized sponsorship on Trail Ambassador Signage.
A strong partnership. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage, two social media features, back page logo placement on OHV Spill Kits, and 500 "Moab Trail Steward" stickers with recognized sponsorship.
An accessible partnership. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage, one social media feature, and back page logo placement on OHV Spill Kits.
Reserved for Moab's local businesses and community partners. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage and one social media feature.
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