Steward Moab

Offered by

Steward Moab

About this shop

Moab Trail Ambassador Sponsorship

Gold Standard Sponsor item
Gold Standard Sponsor
$20,000

The ultimate partnership with the Moab Trail Ambassador Program. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage and Steward Moab Homepage, four promoted social media features, front page logo placement on OHV Spill Kits, 2,000 "Moab Trail Steward" stickers with recognized sponsorship, recognized sponsorship on Trail Ambassador Signage, OHV/Motorized logo placement on the Trail Ambassador UTV, and coordination on additional sponsorship recognition.

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Ambassador Sponsor item
Ambassador Sponsor
$10,000

A premier level partnership. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage and Steward Moab Homepage, four social media features, front page logo placement on OHV Spill Kits, 1,000 "Moab Trail Steward" stickers with recognized sponsorship, and recognized sponsorship on Trail Ambassador Signage.

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Steward Sponsor item
Steward Sponsor
$5,000

A strong partnership. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage, two social media features, back page logo placement on OHV Spill Kits, and 500 "Moab Trail Steward" stickers with recognized sponsorship.

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Guardian item
Guardian
$2,500

An accessible partnership. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage, one social media feature, and back page logo placement on OHV Spill Kits.

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Local Sponsor item
Local Sponsor
$500

Reserved for Moab's local businesses and community partners. Includes logo placement on the Trail Ambassador Webpage and one social media feature.

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