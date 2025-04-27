Movie Poster Auction 5 - Screenplays, books, signed posters & more!

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ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison. Poster is on stiff cardboard that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.
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THE IRISHMAN SCREENPLAY HARDCOVER, LEATHER BOUND WRITTEN BY STEVE ZAILLIAN SCRIPT TO THE 2019 FILM DIRECTED BY MARTIN SCORSESE STARRING ROBERT DE NIRO, AL PACINO & JOE PESCI NEW, GREAT CONDITION
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CHALLENGERS (2024) SCREENPLAY SCREENPLAY WRITTEN BY JUSTIN KURITZKES SCREENPLAY TO THE FILM CHALLEGERS, DIRECTED BY LUCA GUADAGNINO & STARRING ZENDAYA NEW, GREAT CONDITION
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GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (2023) SCREENPLAY WRITTEN BY RIAN JOHNSON BENOIT BLANC, SEQUEL TO KNIVES OUT NEW, HARDCOVER, GREAT CONDITION
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GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (2022) SCREENPLAY WRITTEN BY GUILLERMO DEL TORO & PATRICK MCHALE NEW, HARDCOVER, GREAT CONDITION
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OPPENHEIMER (2023) SCREENPLAY BOOK SCREENPLAY WRITTEN BY CHRISTOPHER NOLAN NOMINATED FOR BEST ADAPTED SCREENPLAY OSCAR WINNER OF 7 OSCARS, INCLUDING BEST PICTURE & BEST DIRECTOR NEW, GREAT CONDITION
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NICKEL BOYS (2024) SCREENPLAY WRITTEN BY RAMELL ROSS & JOSLYN BARNES NOMINATED FOR BEST ADAPTED SCREENPLAY OSCAR BASED ON THE NOVEL BY COLSON WHITEHEAD NEW, GREAT CONDITION
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UNLEASHING OPPENHEIMER BOOK NEW, STILL IN SHRINK WRAP Inside Christopher Nolan's Explosive Atomic-Age Thriller Discover the secrets of Christopher Nolan’s Oppenheimer with this exclusive behind-the-scenes look at 2023’s most anticipated film.
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WICKED (2024) MOVIE T SHIRT STARRING CYNTHIA ERIVO & ARIANA GRANDE BRAND NEW, NEVER WORN SIZE XL GREAT CONDITION
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MISSION IMPOSSIBLE: THE FINAL RECKONING (2025) T SHIRT LAST MISSION IMPOSSIBLE MOVIE, STARRING TOM CRUISE BRAND NEW, NEVER WORN GREAT CONDITION SIZE XL
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MUBI TOTE BAG BRAND NEW, NEVER USED 14x16 INCHES, BLUE INDIE & FOREIGN FILM STREAMING SERVICE GREAT CONDITION
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BACK TO THE FUTURE (1985) PHOTO (FRAMED) 12x18 INCHES SIGNED BY THE FILM’S CINEMATOGRAPHER DEAN CUNDEY, WHO ALSO SHOT HALLOWEEN, THE THING, JURASSIC PARK & MANY MORE
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ED WOOD POSTER 11 x 17 INCHES SIGNED BY COMEDIAN DANA GOULD WHO HOSTED A SCREENING OF THE MOVIE AT GARDENA CINEMA PRINTED ON STUDY CARDSTOCK PERFECT FOR FRAMING GREAT CONDITION (Last one!)
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CATWOMAN/BATMAN RETURNS ART PRINT 8 x 11 INCHES SIGNED BY THE SCREENWRITER OF THE FILM, DANIEL WATERS (ALSO WROTE HEATHERS, HUDSON HAWK & DEMOLITION MAN) GREAT CONDITION
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BIRDEMIC (2010) POSTER SIGNED 18x24 INCHES, SINGLE SIDED SIGNED BY WRITER DIRECTOR JAMES NGUYEN
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TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES (2018) POSTER SIGNED BY CO-WRITER & PRODUCER MICHAEL JELENIC DC COMICS, CARTOON NETWORK KID’S/FAMILY/ANIMATED FILM ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER, NOT A REPRODUCTION 27x40 INCHES, DOUBLE SIDED OK CONDITION, DAMAGED (AS PICTURED)
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PHOTO PRINT SIGNED BY DANNY DE LA PAZ 8.5 x 11 INCHES STAR OF BOULEVARD NIGHTS, IN ROLE OF CHUCO AVILA GREAT CONDITION
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CRUST mini poster 17x23 signed by Director and Actor Sean Whalen and Actress Rebekah Kennedy.
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ABRUPTIO mini poster 17x23 signed by Director Evan Marlowe, plus Blu-ray of the film
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THE WILD ROBOT (2024) ART PRINT LIMITED EDITION OF 1900 (1349/1900) 17x11 INCHES NEW, GREAT CONDITION PERFECT FOR FRAMING
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BATMAN (1989) 4K ULTRA HD BLU RAY NEW & UNOPENED WILL ONLY PLAY ON 4K PLAYERS DIRECTED BY TIM BURTON STARRING MICHAEL KEATON, JACK NICHOLSON & KIM BASINGER
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EGYPTIAN THEATRE TOTE BAG 18 INCHES WIDE x 15 INCHES TALL GREAT CONDITION, BARELY USED
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MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT COLLECTIBLE CUP NEW, NEVER USED 8 INCHES TALL
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THE ART OF TROLLS BAND TOGETHER (2023) BOOK NEW, UNUSED BOOK DREAMWORKS ANIMATION ANIMATED KID’S FILM GREAT CONDITION
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THE CHANGELING BOOK WRITTEN BY VICTOR LAVALLE BASIS FOR THE 2023 APPLE TV+ SERIES “THE CHANGELING”, STARRING LAKEITH STANFIELD NEW, GREAT CONDITION
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TROMA DIPLOMA (FRAMED) AWARDED TO GARDENA CINEMA 12x9 INCHES FROM “TROMAVILLE JUNIOR COLLEGE” LLOYD KAUFMAN
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BATMAN RETURNS: ONE DARK CHRISTMAS EVE CHILDREN’S/KID’S BOOK BATMAN, CATWOMAN, THE PENGUIN GOOD CONDITION BLACK MARKER INSIDE COVER (AS PICTURED) OVER PREVIOUS INSCRIPTION
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AIR (2023) MOVIE SOUNDTRACK CASSETTE
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MR MALCOLM’S LIST BOOK WRITTEN BY SUZANNE ALLAIN BASIS FOR THE 2022 MOVIE, STARRING FREIDA PINTO NEW, GREAT CONDITION
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MAY DECEMBER (2023) SCREENPLAY WRITTEN BY SAMY BURCH NOMINATED FOR BEST ORIGINAL SCREENPLAY OSCAR SCREENPLAY TO FILM DIRECTED BY TODD HAYNES, STARRING NATALIE PORTMAN & JULIANNE MOORE NEW, GREAT CONDITION
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MAESTRO (2023) SCREENPLAY WRITTEN BY BRADLEY COOPER & JOSH SINGER NOMINATED FOR BEST ORIGINAL SCREENPLAY OSCAR FILM NOMINATED FOR 7 OSCARS OVERALL, INCLUDING BEST PICTURE NEW, GOOD CONDITION
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THE PIANO LESSON (2024) SCREENPLAY BASED ON THE PLAY BY AUGUST WILSON SCREENPLAY WRITTEN BY MALCOLM WASHINGTON & VIRGIL WILLIAMS FILM STARRING SAMUEL L. JACKSON & JOHN DAVID WASHINGTON NEW, GREAT CONDITION
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HIS THREE DAUGHTERS SCREENPLAY WRITTEN BY AZAZEL JACOBS FILM STARRING NATASHA LYONNE, ELIZABETH OLSEN & CARRIE COON NEW, GREAT CONDITION
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FAIR PLAY (2023) SCREENPLAY WRITTEN BY CHLOE DOMONT FILM STARRING PHOEBE DYNEVOR & ALDEN EHRENREICH NEW, GREAT CONDITION
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EMILIA PEREZ (2024) SCREENPLAY WRITTEN BY JACQUES AUDIARD NOMINATED FOR BEST ADAPTED SCREENPLAY OSCAR NEW, GREAT CONDITION
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THE FIRE INSIDE SCREENPLAY WRITTEN BY BARRY JENKINS (MOONLIGHT) MOVIE STARRING RYAN DESTINY & BRIAN TYREE HENRY NEW, GREAT CONDITION
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THE WOMAN KING (2022) DVD DRAMA STARRING VIOLA DAVIS NEW, UNUSED DVD
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THE ART OF TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM (2023) BOOK NEW, UNUSED Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem is a completely new take on the heroes in a half shell. This volume offers an in-depth look at the unique designs and stunning visuals that make up this fresh spin on a classic franchise!
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THE STORY BY A’ZIAH KING BOOK A24 THE BASIS FOR THE FILM “ZOLA” (2020) PUBLISHED BY A24
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THE WILD ROBOT BY PETER BROWN BOOK NOVEL THAT THE MOVIE “THE WILD ROBOT” WAS BASED ON
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THE ZONE BY MARTIN AMIS BOOK THE BASIS FOR THE OSCAR NOMINATED FILM “ZONE OF INTEREST” DIRECTED BY JONATHAN GLAZER
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THE SING SING FILES BY DAN SLEPIAN BOOK THE BASIS FOR THE OSCAR NOMINATED FILM “SING SING”
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DA 5 BLOODS (2020) ORIGINAL SCORE VINYL RECORD LP Music composed by multiple Grammy Award winner Terence Blanchard
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TAR (2022) MUSIC FROM AND INSPIRED BY THE FILM VINYL RECORD LP NEW MUSIC FROM AND INSPIRED BY THE MOTION PICTURE TÃR MUSIC BY MAHLER, GUNADÓTTIR, ELGAR
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US (2019) ORIGINAL SOUNDTRACK VINYL RECORD LP MUSIC BY MICHAEL ABELS 2xLP 180 Gram Colored Vinyl Liner Notes by Shana L. Redmond Interactive Die-Cut Gatefold 11"x11” Art Print
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THE WILD ROBOT (2024) ORIGINAL SOUNDTRACK VINYL RECORD LP NEW MUSIC by KRIS BOWERS featuring SONGS by MAREN MORRIS 2XLP HAND-POURED COLORED VINYL 12-PAGE BOOKLET featuring LINER NOTES by COMPOSER KRIS BOWERS and DIRECTOR CHRIS SANDERS
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CONCLAVE (2024) ORIGINAL SOUNDTRACK VINYL RECORD LP NEW MUSIC BY VOLKER BERTELMANN PRESSED ON 140GM BLACK VINYL
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GLADIATOR 2 (2024) MUSIC FROM THE MOTION PICTURE VINYL RECORD LP MUSIC FROM THE MOTION PICTURE BY HARRY GREGSON-WILLIAMS
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WISH (2023) SOUNDTRACK VINYL RECORD LP NEW DISNEY FEATURING PERFORMANCES BY ARIANA DEBOSE, CHRIS PINE AND JULIA MICHAELS ORIGINAL SONGS BY JULIA MICHAELS AND BENJAMIN RICE
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MARRIAGE STORY SCREENPLAY WRITTEN BY NOAH BAUMBACH (THE SQUID AND THE WHALE) NOMINATED FOR THE BEST ORIGINAL SCREENPLAY OSCAR NEW, HARDCOVER, GREAT CONDITION
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THE HARDER THEY FALL (2021) SCREENPLAY WRITTEN BY JEYMES SAMUEL AND BOAZ YAKIN NETFLIX WESTERN FILM NEW, HARDCOVER, GREAT CONDITION
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THE MITCHELLS VS THE MACHINES (2021) SCREENPLAY WRITTEN BY MIKE RIANDA & JEFF ROWE NETFLIX ANIMATED MOVIE NEW, HARDCOVER, GREAT CONDITION
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THE TWO POPES SCREENPLAY WRITTEN BY 4 TIME OSCAR NOMINEE ANTHONY MCCARTEN NOMINATED FOR BEST ADAPTED SCREENPLAY OSCAR SCRIPT TO THE MOVIE STARRING ANTHONY HOPKINS & JONATHAN PRYCE NEW, HARDCOVER, GREAT CONDITION
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THE HAND OF GOD (2021) SCREENPLAY WRITTEN BY PAOLO SORRENTINO SCRIPT TO THE NETFLIX MOVIE NEW, HARDCOVER, GREAT CONDITION
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THE PROM (2020) SCREENPLAY SCRIPT TO THE NETFLIX MOVIE DIRECTED BY RYAN MURPHY (GLEE, NIP/TUCK) BASED ON THE 2018 BROADWAY MUSICAL WRITTEN BY CHAD BEGUELIN & BOB MARTIN NEW, HARDCOVER, GREAT CONDITION
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