Meals on Wheels of Palo Pinto County, Inc

Hosted by

Meals on Wheels of Palo Pinto County, Inc

About this event

MOW 2026 Golf Tournament Sponsorship Opportunities

4801 US-180

Mineral Wells, TX 76067, USA

Hole Sponsorship
$150
Hole Sponsor logos are featured on a 18"x24" sign placed on a hole during the tournament and on a sponsor guide provided to golfers. Hole Sponsors also receive acknowledgment on our Facebook and event page. Please email your logo to [email protected].
Additional Hole Sponsorships
$100
Must purchase $150 Hole Sponsorship to qualify for $100 additional hole sponsorships. Hole Sponsor logos are featured on a 18"x24" sign placed on a hole during the tournament and on a sponsor guide provided to golfers. Hole Sponsors also receive acknowledgment on our Facebook and event page. Please email your logo to [email protected].
Prize Sponsor
Free
Would you like to make an item or in-kind donation? Prize sponsors are acknowledged on Facebook and event page and on a sponsor guide provided to golfers. Please fill out the information here and Meals on Wheels of Palo Pinto County will reach out to you!
Beverage Cart Sponsor
$500
Beverage Cart Sponsor will have signage displayed on the beverage cart during the tournament and on a sponsor guide provided to golfers. Sponsors also receive acknowledgment on our Facebook and event page. Please email your logo to [email protected].
Title Sponsor
$2,500
Add a donation for Meals on Wheels of Palo Pinto County, Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!