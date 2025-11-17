MTG BRANDON

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Class Ages: 5-10
Level: Beginner- Intermediate
Class Duration: 1 hour.
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Class Ages: 11-16
Level: Intermediate
Class Duration: 1 and 1/2 hour.
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Class Ages: 11-16
Level: Intermediate
Class Duration: 1 and 1/2 hour.
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Level: Beginners and intermediate
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Class Ages: 11-16
Level: Beginners and intermediates
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