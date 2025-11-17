My Tennis Game

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About the memberships

MTG BRANDON

MTG RED BALL AGES 5-10 Tue. & Thurs. 4-5pm
$180

No expiration

Class Ages: 5-10

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency, and purposeful practice


MTG Red + Orange (Age 5-10) Mon. & Wed. 4:00pm-5:00pm
$180

Renews monthly

Class Ages: 5-10

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency.
MTG Green + Yellow BALL Age 11-16 Tue. & Thurs. 5pm-6:30pm
$270

Renews monthly

Class Ages: 11-16

Level: Intermediate

Class Duration: 1 and 1/2 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency.
MTG Green + Yellow BALL Age 11-16 Tue. & Thurs. 6:30-7:30pm
$180

Renews monthly

Class Ages: 11-16

Level: Intermediate

Class Duration: 1 and 1/2 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency.
MTG Green + Yellow BALL ( Age 11-16) Mon & Wed 5:00-6:30pm
$270

Renews monthly

Class Ages: 11-16

Level: Beginners and intermediate

Class Duration: 1 and 1/2 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency.
MTG Green + Yellow BALL ( Age 11-16) Mon & Wed 6:30-7:30pm
$180

Renews monthly

Class Ages: 11-16

Level: Beginners and intermediates

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency.
MTG one time DROP-IN (Ages 11-16)
$40

No expiration

Drop-in for Ages 11-16. for any of the following class days:

Tues & thurs.

Mon & Wed


MTG one time DROPIN (Ages 5-10)
$30

No expiration

Drop-in for Ages 5-10 for any of the following class days:

Tues & thurs.

Mon & Wed

Sat.

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