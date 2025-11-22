My Tennis Game

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My Tennis Game

About the memberships

MTG RIVERVIEW

MTG Red + Orange Ball (AGES 5-10 )Mon & Wed 4pm-5pm
$180

Renews monthly

Class Ages: 5-10

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency.


MTG Green & yellow Ball ( Age 11-16 )Mon & Wed 5-6:30pm
$270

Renews monthly

Class Ages: 11-16

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of consistency.


MTG Saturdays ( Ages 5-10) 9am
$117

Renews monthly

Class Ages: 5-10

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of consistency.


MTG Saturday (Ages 11-16) 10am
$117

Renews monthly

Class Ages: 11-16

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of consistency.
Dropin Ages 5-10.
$30

No expiration


DROPIN Class Ages: 5-10

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of consistency.
Dropin Ages 11-16
$40

No expiration


DROPIN Class Ages: 11-16

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 and 1/2

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of consistency.

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