MTG SUMMER TENNIS CLASSES- Brandon

502 E Sadie St

Brandon, FL 33510, USA

Week 1- Age 5-10: (9am-10am)--- June 1-June 4 (Mon.-Thurs.)
$120

June 1-June 4 (Mon.-Thurs.)

Week 1- Ages 11-16:(10am-11:30am)--June 1-June 4 (Mon-Thurs)
$160

June 1-June 4 (Mon.-Thurs.)

Week 2- Age 5-10: (9am-10am)----June 8-June 11 (Mon.-Thurs.)
$120

June 8-June 11 (Mon.-Thurs.)

Week 2- Ages 11-16: (10am-11:30am-June 8-June 11 (Mon-Thurs)
$160

June 8-June 11 (Mon.-Thurs.)

Week 3- Age 5-10: (9am-10am)--June 15-June 18 (Mon.-Thurs.)
$120

June 15-June 18 (Mon.-Thurs.)

Week 3- Ages 11-16:(10am-11:30am)-June 15-June 18 (Mon-Thur)
$160

June 15-June 18 (Mon.-Thurs.)

Week 4- Age 5-10: (9am-10am)--June 22-June 25 (Mon-Thurs)
$120

June 22-June 25 (Mon.-Thurs.)

Week 4- Ages 11-16:(10am-11:30am)-June 22-June 25 (Mon-Thur)
$160

June 22-June 25 (Mon.-Thurs.)

Week 5- Ages 5-10: (9am-10am)---July 6-July 9 (Mon.-Thurs.)
$120

July 6-July 9 (Mon.-Thurs.)

Week 5- Ages 11-16:(10am-11:30am)--July 6-July 9 (Mon-Thurs)
$160

July 6-July 9 (Mon.-Thurs.)

Week 6- Ages 5-10: (9am-10am)--July 13-July 16 (Mon.-Thurs.)
$120

July 13-July 16 (Mon.-Thurs.)

Week 6- Ages 11-16:(10am-11:30am)July 13-July 16 (Mon-Thurs)
$160

July 13-July 16 (Mon.-Thurs.)

Week 7- Ages 5-10: (9am-10am)--July 20-July 23 (Mon.-Thurs.)
$120

July 20-July 23 (Mon.-Thurs.)

Week 7- Ages 11-16:(10am-11:30am)July 20-July 23 (Mon-Thurs)
$160

July 20-July 23 (Mon.-Thurs.)

Week 8- Ages 5-10: (9am-10am)--July 27-July 30 (Mon.-Thurs.)
$120

July 27-July 30 (Mon.-Thurs.)

Week 8- Ages 11-16:(10am-11:30am)-July 27th-30th (Mon-Thurs)
$160

July 27-July 30 (Mon.-Thurs.)

