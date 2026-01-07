Nonprofit Staten Island

Offered by

Nonprofit Staten Island

About the memberships

Nonprofit Staten Island FY26 Membership Renewal

Revenue of Under $75,000
$50

Renews yearly on: July 2

Membership dues are set on a sliding scale to ensure affordability, based on your organization’s annual revenue.

Please refer to your invoice for your organization's dues.

Revenue of $75,000- $250,000
$150

Renews yearly on: July 2

Membership dues are set on a sliding scale to ensure affordability, based on your organization’s annual revenue.

Please refer to your invoice for your organization's dues.

Revenue of $250,001- $500,000
$250

Renews yearly on: July 2

Membership dues are set on a sliding scale to ensure affordability, based on your organization’s annual revenue.

Please refer to your invoice for your organization's dues.

Revenue of $500,001- $1,000,000
$500

Renews yearly on: July 2

Membership dues are set on a sliding scale to ensure affordability, based on your organization’s annual revenue.

Please refer to your invoice for your organization's dues.

Revenue of $1,000,001 - $5,000,000
$1,000

Renews yearly on: July 2

Membership dues are set on a sliding scale to ensure affordability, based on your organization’s annual revenue.

Please refer to your invoice for your organization's dues.

Revenue of Over $5,000,001
$2,500

Renews yearly on: July 2

Membership dues are set on a sliding scale to ensure affordability, based on your organization’s annual revenue.

Please refer to your invoice for your organization's dues.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!